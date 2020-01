Coppa Italia, Video Gol Highlights Juventus-Roma 3-1 : Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci prenotano la semifinale. Per la Roma Under non basta

La Juventus è la seconda semifinalista di Coppa Italia. All’Allianz Stadium i bianconeri si impongono 3-1 sulla Roma nei secondi quarti di finale.

Decisive le reti di Ronaldo ( primo gol in Coppa Italia), Bentancur e Bonucci nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti Under, aiutato dalla deviazione di Buffon, accorcia le distanze. Ma è tutto inutile: vince e passa la Juve che ora troverà la vincente tra Milan e Torino.

La sintesi di Juventus-Roma 3-1, Quarti di finale Coppa Italia

Nei primi minuti la gara è equilibrata, seppur più a tinte bianconere. La Juve si affaccia in area usando lanci lunghi, o ci prova tramite degli errori di gestione della retroguardia giallorossa, di Cristante in particolare.

La Roma però è attenta e di fatti la prima azione insidiosa è romanista: tiro di Florenzi, Kluivert prova a deviare in porta ma manda alto. L’esterno olandese non sfrutta neanche l’assist di Under su errore di Bonucci pochi istanti dopo.

Chi però sfrutta a dovere è Ronaldo. In un momento di forte pressione giallorossa, che costringe i padroni di casa a rintanarsi nella propria metà campo, il portoghese mette in rete servito da Higuain su un’azione nata in zona trequarti bianconera grazie al recupero su Florenzi.

Gli uomini di Sarri prendono fiducia, complice l’atteggiamento ai limiti della passività degli ospiti, cercando anche il raddoppio con un tiro dalla distanza di Danilo, finito largamente alla destra di Pau Lopez.

Nessun problema. Il raddoppio arriva nell’azione successiva: Bentancur triangola con D.Costa, entra in aerea, vince il contrasto con Mancini e di punta insacca.

Prima della pausa, bel dai e vai tra Pjanic e D.Costa; Mancini chiude. Sul conseguente calcio d’angolo, Bonucci di testa sorprende la difesa giallorossa sul secondo palo. Dopo un brevissimo consulto di Rocchi con Banti (VAR), il gol viene verosimilmente convalidato.

In avvio di ripresa Pellegrini prova la conclusione, Buffon respinge salvando anche il tap-in ( con l’aiuto del palo) di Kalinic. La Juventus ripaga con la stessa moneta: Higuain gira in porta il cross di . , l’incrocio dei pali dice di no.

E i legni invece sorridono alla Roma: Under si accentra, la difesa bianconera è molle e permissiva lasciando così calciare indisturbatamente il turco il cui tiro colpisce la parte bassa della traversa carambolando poi sulla schiena di Buffon.

Accorciatura di marcature che rischia di vanificarsi. Douglas Costa serve di esterno Ronaldo; il portoghese tentenna a calciare per la possibile posizione di fuorigioco, invitando Mancini ad arrivare e strappare il pallone.

Mancini, poi, ben serve Florenzi, solo sulla sinistra per il mal-posizionamento di Cuadrado; l’esterno, solo davanti a Buffon, lo colpisce in pieno.

I bianconeri riacquisiscono fiducia sfiorando nuovamente l’idea del poker, alimentata sempre da Higuain: l’argentino riceve un cross corto di Cuadrado e gira in porta, trovando però l’opposizione di Pau Lopez, reattivo, fortunato e ben posizionato.

Verso la fine Pellegrini cerca il coniglio nel cilindro con una conclusione da fuori, trovando però solamente un tiro sparato alto sopra la traversa.

Alla lista della ricerca del quarto si iscrive anche Ronaldo che prova a beffare Pau Lopez girando di prima un cross basso di Cuadrado.

Le battute finali vedono la Roma cercare di avvicinare gli avversari, prima con Santon che cicca e poi con Kolarov che invece manda alto da fuori area. Sempre il serbo, nell’ultima azione e trovato da Under, vede negarsi il gol dalla bella parata di Buffon in contro-tempo.

Questo l’epilogo del primo quarto di finale di Coppa Italia. Alla Juve basta il primo minuto; niente da fare per la Roma che perde, come al solito un tempo, cercando l’impossibile nel secondo.

E domenica c’è il derby.

Video Gol Highlights di Juventus-Roma 3-1, Quarti di finale Coppa Italia

Il tabellino di Juventus-Roma 3-1, Quarti di finale Coppa Italia

JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.

MARCATORI: 26′ pt Ronaldo (J), 38′ pt Bentancur (J), 45′ pt Bonucci (J), 5’st aut. Buffon (R)

NOTE: Ammoniti Higuain, Matuidi (J); Cristante (R). Recupero 2′ pt – 2′ st.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

