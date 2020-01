Coppa Italia, probabili formazioni Parma-Roma 16-01-2020 e Diretta TV

Assenze importanti per entrambe.

Archiviate e digerite le sconfitte contro il Torino ( 0-2) e con la Juventus (1-2), entrambe all’Olimpico, ora la Roma è chiamata a reagire e trovare la prima vittoria dell’anno. Vittoria che, qualora arrivasse, varrebbe la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Alle ore 21:15 di domani, infatti, allo Stadio Tardini di Parma, andrà in scena il debutto giallorosso nella Coppa Italia 2020 contro i gialloblu.

Il Parma, dal canto suo, ha già disputato i due turni del turno eliminatorio. Nella prima gara ha sconfitto 3-1 il Venezia, nella seconda invece 2-1 il Frosinone, giocando sempre nello stadio di casa

ULTIME SULLE FORMAZIONI DI PARMA-ROMA

QUI PARMA- La squadra di Mister D’Aversa viene dall’importante vittoria in trasferta contro il Lecce (0-2) che l’ha portata ad un solo punto dal sogno Europa.

A differenza dell’ultima gara, però, il Parma dovrà fare a meno di due giocatori. Non sono infatti convocati Gervinho e Grassi. Per l’ala ivoriana, ex del match, il tecnico crociato ha spiegato come fosse già programmata la sua assenza in vista dell’importante impegno di domenica prossima contro la Juve in casa. L’assenza del centrocampista, invece, non è stata motivata.

Se già le partite di Coppa Italia sono sinonimo di turn-over, l’impegno con i bianconeri influenza inevitabilmente e ancora di più, seppur non con grandissime novità, la formazione che cercherà di fare l’impresa. Kurtic lascia così spazio a Sprocati, e le assenze di Gervinho e Grassi lasciano caselle vuote che saranno riempite da Hernani e Scozzarella.

In porta ci sarà Sepe. Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo formeranno la linea di difesa. I tre di centrocampo saranno Scozzarella, Hernani e il neo-arrivato Kucka, mentre in attacco ci saranno Kulusevski, Inglese, Sprocati.

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

QUI ROMA- I giallorossi, come detto in apertura, hanno quasi l’obbligo di vincere per raddrizzare il brutto inizio di campionato e cercare di arrivare fino in fondo in quella competizione che è un obiettivo costante.

Per farlo, però, la squadra di Fonseca non avrà a disposizione due giocatori fondamentali. Oltre all’infortunato Zaniolo, anche Dzeko non sarà del match. L’attaccante bosniaco dovrà infatti scontare la squalifica per l’espulsione rimediata nella caporetto di Firenze dello scorso anno.

A sostituirlo sarà Kalinic. Il croato dovrà mostrare di meritare il posto di vice-Dzeko, ma sopratutto non deludere le aspettative di Petrachi e Fonseca.

Il tecnico portoghese, nelle dichiarazioni pre partita, ha comunicato il ritorno, seppur non da titolari, di Kluivert e di Santon. A comporre il tridente dietro Kalinic, potrebbe essere Under. Il turco, dopo la buona e vivace prestazione contro la Juve, ha l’occasione per iniziare il 2020 con il giusto passo e scacciare così le brutte gare della scorsa stagione. Nel tradizionale turn-over, dovrebbe ritrovare il campo anche Mirante. In difesa, non è totalmente da escludere la partenza dal primo minuto di Cetin, probabilmente al posto di Mancini. Tra i due di centrocampo, probabile uno stop di Veretout. Il francese, nelle prime due gare di quest’anno, ha mostrato qualche piccolo segnali di stanchezza. A sostituirlo potrebbe essere Cristante, rientrato con la Juventus dopo l’infortunio.

Probabili Formazioni (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Cetin, Smalling Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’ultima partita degli ottavi di finale è visibile, in esclusiva, su Rai Uno al canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501. È altresì possibile vedere la gara in diretta streaming collegandosi a Rai Play.

