Coppa Italia 2022-2023: la finale sarà Inter-Fiorentina

Coppa Italia: la finale sarà Inter-Fiorentina, le due squadre si affronteranno il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Dopo lo 0-0 visto nella gara di ritorno in Fiorentina-Cremonese, i Viola sono riusciti a strappare il pass per la finale di Coppa Italia grazie al successo di Cremona nella gara d’andata, dove la formazione di Italiano era riuscita ad imporsi per 0-2. La finale si terrà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma, dove la formazione Viola incontrerà l’Inter di Simone Inzaghi, che nella gara di ieri è riuscita ad eliminare la Juventus grazie ad un gol di Di Marco, che ha decretato la prima finalista della Coppa nazionale.

Le due squadre si sono, dunque, già del tutto assicurate la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana, che con il nuovo format vedrà confrontarsi le due finaliste di Coppa Italia e le prime due forze della Serie A. Per l’Inter sarà, dunque la 15° finale di Coppa Italia da disputare, soltanto la Roma In Serie A è riuscita in questo risultato. Per la Fiorentina, invece, l’ultimo successo nella Coppa nazionale risale al 2001, un tabù lungo più di 20 anni, che i Viola vorranno a tutti i costi sfatare.

Inoltre, le due squadre sono attualmente ancora impegnate nelle competizioni europee, da una parte l’Inter che si appresterà ad affrontare il Milan in un derbyssimo valido per le semifinali di Champions League valido per l’accesso alla finale. Dall’altra la Fiorentina, che dovrà vedersela con il Basilea nelle semifinali di Conference League, il tutto si svolgerà a poco più di una settimana dalla finale di Coppa Italia del 24 maggio.