Coppa Italia 2021, tabellone partite, diretta tv e calendario dei quarti

La Coppa Italia è ormai entrata nella sua fase calda: gli ottavi di finale hanno già sancito qualche eliminazione illustre: hanno abdicato infatti la Roma e il Sassuolo, eliminate rispettivamente da Spezia e Spal. I quarti di finale offriranno comunque sfide di alto profilo, fra cui il “Derby della Madonnina” fra Inter e Milan, le due squadre attualmente in testa al campionato.

Occhio anche ad Atalanta-Lazio, sfida dal sapore di Champions, che si preannuncia piuttosto equilibrata. Andiamo a scoprire in dettaglio il calendario dei quarti di finale, con le date di tutte le partite e le indicazioni necessarie per seguirle in diretta televisiva.

Coppa Italia: le date e la diretta televisiva delle partite dei quarti di finale

Inter-Milan (martedì 26 gennaio ore 20.45, diretta tv Rai 1) Atalanta-Lazio/Parma (mercoledì 27 gennaio ore 17.45, diretta tv Rai 2) Juventus-Spal (mercoledì 27 gennaio ore 20.45, diretta tv Rai 1) Napoli-Spezia (giovedì 28 gennaio ore 21, diretta tv Rai 2)

