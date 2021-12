Coppa del mondo sci alpino 2021: Show di Goggia in Val d’Isère, sette vittorie consecutive in discesa e triplo pettorale rosso

La ventinovenne finanziera bergamasca domina anche la Oreiller-Killy davanti a Johnson e Puchner, le uniche a stare sotto il secondo di distacco. Settima vittoria consecutiva e quindicesima in carriera che vale il triplo pettorale rosso.

Anche se non aveva la rivale numero uno, l’americana Mikaela Shiffirin, in questa prima prova del weekend della Val d’Isère, Sofia Goggia ha comunque mostrato per l’ennesima volta i muscoli nella discesa libera nella cittadina transalpina.

La ventinovenne bergamasca, in forza alle Fiamme Gialle, ha dominato la prova sulla pista della Oreiller-Killy, che già le aveva regalato dolci ricordi nel recente passato, dove aveva già conquistato una vittoria e tre podi complessivi.

Con questa vittoria, oltre ad aver allungato in classifica di discesa libera (grazie al bottino pieno in queste prime tre prove, è in testa con 300 punti), ed essere in vetta nella classifica di Super G con quaranta punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami (assente a causa della positività al covid), si è presa anche la vetta della classifica generale con appena dieci punti di vantaggio sull’atleta a stelle e strisce Mikaela Shiffrin, oggi assente e che, già nel Super G di domani, tenterà di riprendersi la vetta.

Inoltre, la nostra portacolori ha ottenuto la settima vittoria consecutiva e quindicesima complessiva in Coppa del Mondo, a sole due vittorie dalla vetta occupata da Federica Brignone, che aveva sorpassato Deborah Compagnoni in questa speciale classifica nella prova di Super G di Sankt Moritz di domenica scorsa, che aveva visto vincere la carabiniera valdostana.

Una prova straordinaria, -dove soltanto l’americana Breezy Johnson e l’austriaca Puchner sono riuscite a tenere il passo della finanziera orobica, arrivando rispettivamente a tre e a nove decimi di distacco-, e che lascia presagire che, se a Pechino le altre vorranno insidiarla per la medaglia d’oro, dovranno fare degli autentici numeri da circo per starle davanti.

Un circo bianco che, anche oggi, si è dipinto di azzurro. Un azzurro, che porta il nome di Sofia Anna Vittoria Goggia.

