Copa del Rey 2020: la finale sarà Real Sociedad-Athletic Bilbao

Sarà Real Sociedad-Athletic Bilbao la finale della Copa del Rey 2020, con le due società basche che hanno eliminato Mirandes e Granada.

A Siviglia il prossimo 18 Aprile sarà una finale di Copa del Rey tutta basca, con Real Sociedad ed Athletic Club che si daranno battaglia per portare a casa il titolo.

A strappare per prima il pass per la finale è stata la Real Sociedad che nella serata di mercoledì ha spezzato il sogno della favola Mirandes. La squadra castigliana era riuscita ad eliminare Celta Vigo, Siviglia e Villarreal, ma alla fine è dovuta capitolare.

Dopo il 2-1 all’Anoeta, i baschi si sono imposti 1-0 anche al Municipal de Anduva dopo una partita molto dura. A decidere l’incontro è stato un gol di Mikel Oyarzabal, a segno su rigore al 41′, con la Real che si è dimostrata più forte nell’arco dei novanta minuti.

Molto combattuta è stata la seconda semifinale di ritorno disputata nella serata di giovedì tra il Granada e l’Athletic Bilbao. I baschi ripartivano dall’1-0 conquistato a San Mames, consci però che al Los Carmenes ci sarebbe stato da soffrire e così è stato.

La squadra biancorossa ha messo in grave difficoltà quella guidata da Gaizka Garitano e a dieci minuti dal termine il risultato era 2-0 a favore dei padroni di casa grazie alle reti di Fernandez al 48′ e di German Sanchez al 76′. A far volare in finale l’Athletic, però, ci ha pensato Yuri che all’81’ ha siglato il gol del definitivo 2-1 che ha qualificato i baschi grazie alla regola dei gol in trasferta.

