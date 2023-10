Convocato in Nazionale dopo una vita, l’ultima mossa di Spalletti è incredibile | Caos a Coverciano

Tra gli infortuni e il caos giocatori-scommettitori, Luciano Spalletti cerca il nuovo, o un ritorno al futuro per la Nazionale.

Malta era l’ultimo dei problemi di Luciano Spalletti in questa settimana a dir poco problematica e piena di criticità per la Nazionale impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Si è vista al San Nicola l’enorme differenza di una euroavversaria spazzata via senza particolari problemi: il gioiello di Bonaventura ha indirizzato la partita sin da subito, la classe di Berardi (doppietta) non si doveva certo vedere contro Malta, Frattesi ormai il minimo comun denominatore sul tabellino dei marcatori dell’Italia made in Luciano Spalletti.

“Tre punti che non sono mai stati in discussione, conquistati senza prendere sotto gamba l’impegno, con serietà e professionalità”. Così parlò il commissario tecnico Azzurro dopo il 4-0 del San Nicola che permette alla Nazionale non solo di agganciare l’Inghilterra capolista in classifica, prossima avversaria a Wembley martedì che ha una partita in meno rispetto agli Azzurri, ma anche di tenere a debita distanza l’Ucraina, ok 2-0 con la Macedonia del Nord.

“Questo gruppo sta venendo su bene, si vede che c’è questa ricerca di giocare un buon calcio – sottolinea Luciano Spalletti – l’Inghilterra ci consentirà di conoscere quali sono le nostre potenzialità“.

Come cambia l’Italia senza Tonali, Zaniolo, Zaccagni e Chiesa

La vigilia di Italia-Malta è stata tormentata e lo sarà anche il pre Inghilterra-Italia. Tonali e Zaniolo hanno lasciato Coverciano, sono indagati per il caos dei giocatori-scommettitori e rischiano una pesante squalifica, se verranno confermate tutte le accuse dall’indagine della Procura.

E poi ci sono gli infortuni a molestare il commissario tecnico della Nazionale: Chiesa e Zaccagni hanno fatto ritorno nei rispettivi club e non faranno parte della spedizione nella Terra d’Albione.

Nazionale, bentornato Faraone

Così, vuoi per l’uragano scommesse voi per gli infortuni, Spalletti ha riconsegnato la maglia Azzurra a Stephan El Shaarawy in sostituzione di Nicolò Zaniolo. L’ultima volta fu a marzo del 2021, il 31 per l’esattezza.

Ci pensò Roberto Mancini, per la trasferta di Vilnius in Lituania ad avvalersi delle prestazioni dell’esterno della Roma, completamente rigenerato dalla cura Mourinho. Risale a undici anni fa la prima convocazione in Nazionale, a 19 anni e 9 mesi. ElShaa fu lanciato da Cesare Prandelli: 29 presenze una fase finale dell’Europeo (2016) e sei marcature il suo score in Azzurro. Ora il ritorno in Azzurro: un po’ per competitività, un po’ per necessità.