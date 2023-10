Contropartita in uno scambio in Serie A: sacrificato Nicolussi Caviglia | Si accende la prima trattativa del 2024

Nicolussi Caviglia non rientra per il momento nel progetto tecnico di Max Allegri. Ha le valigie pronte, scatta la trattativa di scambio.

Chissà come si comporteranno sia Max Allegri sia soprattutto Cristiano Giuntoli. Sarà una Juventus falcidiata dalle assenze quella che affronterà a San Siro un altrettanto rabberciato Milan, privo degli squalificati Theo Hernandez e Maignan, a cui si deve aggiungere anche l’infortunato Sportiello: toccherà a Mirante difendere i pali della porta rossonera nel big match del Meazza.

Allegri i suoi grattacapi ce li ha. Eccome. Il Virus FIFA ha colpito Danilo, ne avrà per una ventina di giorno. L’allenatore bianconero forse recupera Vlahovic, chissà se Chiesa. A centrocampo, ovviamente i problemi maggiori.

Pogba è squalificato in quanto risultato positivo in occasione della prima giornata, e sta aspettando soltanto di conoscere quanto durerà lo stop forzato e, soprattutto, quando la Juventus rescinderà il contratto (perché su questo non ci sono dubbi), se a gennaio o (più probabile) a giugno.

Fagioli anche è stato appena squalificato per lo scandalo dei giocatori-scommettitori, lui il primo: starà fuori fino al 18 maggio, tornerà a disposizione (alla Juve piacendo) per la trasferta di Bologna.

Zero minuti giocati, Nicolussi Caviglia il sacrificato

Con tante defezioni a centrocampo, magari non con il Milan, potrebbe essere il turno di vedere all’opera Nicolussi Caviglia, che tante buone impressioni aveva dato nella passata stagione con la Salernitana targata Paulo Sousa.

Ma gli zero minuti giocati non depongono certo a suo favore, così il centrocampista valdostano, classe 2000, potrebbe essere ceduto a gennaio, oppure utilizzato come pedina di scambio per arrivare a qualche altro giocatore, in grado di allungare il gruppo squadra a disposizione di Max Allegri.

Calciomercato Juventus, come utilizzare Nicolussi Caviglia

Attualmente la pista percorribile, anche per un discorso tanto logico quanto esteso, potrebbe essere quella che condurrà Nicolussi Caviglia a Udine. Sottil avrebbe già ammiccato all’arrivo del centrocampista juventino. Che proprio contro l’Udinese ha debuttato in Serie A, a marzo del 2019.

Ma soprattutto il valligiano potrebbe rientrare in una trattativa più ampia e importante per la Juventus, che da mesi sta seguendo Lazar Samardzic, centrocampista tedesco proprio dell’Udinese, considerato tra i talenti più interessanti in circolazione, che gioca prevalentemente sulla trequarti che può essere impiegato anche come regista o seconda punta. Nel 2019 è stato inserito dal quotidiano inglese The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002. La Juve con Giuntoli sta cercando di capire come prenderlo. Nicolussi Caviglia potrebbe contribuire affinché ciò avvenga.