Contratto sul tavolo: firmi subito o te ne vai | Clamoroso Juve, dalle parole ai fatti

La società bianconera non vuole trascinare per le lunghe un discorso legato ad una trattativa per un calciatore.

In casa Juventus si respira, forse per la prima volta dopo tanto tempo e tanti mesi, un’aria positiva, ma soprattutto calma e tranquilla e senza ansie legate a problemi societari o giudiziari. L’allenatore Massimiliano Allegri era stato bravo anche nella passata, tormentata stagione a isolare squadra e spogliatoio da tutti i problemi esterni, cercando di farla rendere al meglio in campo.

Ora, da luglio, è arrivata una figura che si è preso le responsabilità di tutte le questioni extra campo, ma che soprattutto riesce a far da trade union tra società, staff tecnico e calciatori. Parliamo ovviamente di Cristiano Giuntoli che, dopo aver fatto grandi cose tra Carpi e Napoli nel ruolo di direttore sportivo, è diventato Football Director del club bianconero e ha riportato una certa stabilità dirigenziale e societaria.

Anche se in estate non si è potuto intervenire sul mercato in entrata, a parte che per alcune operazioni di contorno, la squadra sta rispondendo bene sul campo e, nonostante le grane a vario titolo che si sono susseguite in questi mesi (Bonucci, Cristiano Ronaldo, Pogba, Fagioli), è riuscita a mantenere alta la concentrazione.

Le sei partite senza subire reti, i 16 punti su 18 conquistati nelle ultime gare e il secondo posto in classifica a soli due punti dalla capolista Inter, sono un po’ la dimostrazione di questa ritrovata serenità e tranquillità in tutto l’ambiente bianconero che ora può concentrarsi solo sul campo e sugli obiettivi sportivi.

Giuntoli, i prossimi passi ed obiettivi

A gennaio, ma chi di dovere ci sta pensando già ora, si cercherà di migliorare e puntellare la rosa, andando a coprire quei buchi che, soprattutto a centrocampo, si sono creati in questi mesi o, in alcuni casi, c’erano già. Arriveranno uno o due rinforzi di esperienza e qualità e poi si capirà dove potrà arrivare questa Juventus senza l’impegno europeo.

Per Cristiano Giuntoli, quindi, dopo tanto lavoro sporco, ecco finalmente la parte bella, quella delle trattative, quella della scelta dei calciatori idonei a questa Juventus. Altro compito dell’ex ds del Napoli, però, sarà quello di cominciare a trattare per rinnovi e prolungamenti di contratto dei giocatori presenti in rosa.

O rinnovo o addio, la Juve lo mette di fronte ad una scelta

La questione più spinosa in tal senso, esattamente come è avvenuto nella passata stagione, è quella relativa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, proprio quando sembrava ormai destinato a partire, a giugno scorso ha rinnovato il contratto in scadenza per un altro anno, continuando a percepire sette milioni di euro a stagione.

Tra poco, però, avendo firmato solo per un anno, il problema relativo al suo contratto si porrà di nuovo e la Juventus non vuole ridursi alle ultime settimane prima della scadenza, come avvenuto poco tempo fa. Giuntoli, quindi, cercherà di affrettare i tempi e mettere il calciatore quasi alle strette: o firma prima delle scadenze stabilite dalla Juventus, dunque, o sarà divorzio, con il discorso definitivamente chiuso.