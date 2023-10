Contratto pronto per la firma: Giuntoli ha incassato un grande sì | Bianconero fino al 2026

Le vicissitudini di questo inizio di stagione impongono alla Juventus di tornare sul mercato. Giuntoli incassa un altro sì.

Lo sapeva sin da inizio stagione che sarebbe dovuta andare al supermercato. Per tutta una serie di motivazioni. Giuntoli è arrivato con un po’ di ritardo complice la travagliata fine del rapporto con il Napoli.

Il tanto atteso uomo mercato della Juventus si è dovuto subito confrontare con una rosa extra large, non ha potuto pensare alle entrate, la priorità erano gli esuberi: operazione riuscita cedendo Arthur e Zakaria, Rovella e Pellegrini, si è tenuto Miretti ma a ceduto Soulè, a titolo temporaneo sia chiaro.

Giuntoli si sarebbe concentrato sul mercato in entrata a gennaio, con calma. Ma ora le vicissitudini bianconero impongono un intervento immediato. Perché? Perché Paul Pogba non c’è più, è stato trovato positivo dopo la prima giornata e si deve sapere soltanto per quanto tempo sarà squalificato.

Lo stop forzato è arrivato, invece, con tanto di tempistiche per Nicolò Fagioli, il primo (non ultimo) dei giocatori-scommettitori: 7 mesi lontano dai campi, mentre continuerà la sua riabilitazioni tra incontri e sedute per combattere la sua ludopatia (per cinque mesi) potrà giocare, da maggio inoltrato in poi.

Calciomercato Juventus, Giuntoli prende nota

Oltre ad Hojbjerg del Tottenham, il cui nome è finito sul taccuino di Giuntoli sin dalla prima positività di Pogba, Giuntoli sta lavorando per il colpo Samardzic: operazione non facile ma fattibile, sia con la formula del prestito con diritto di riscatto, sia magari inserendo Nicolussi Caviglia (che piace a Sottil) nella trattativa.

Un’altra idea potrebbe essere Rodrigo De Paul, restano da capire quali potrebbero essere le intenzioni dell’Atletico Madrid, la Juventus ci proverà, non per gennaio, ma potrebbe avvantaggiarsi per giugno. Intanto la società bianconera è al lavoro anche sul fronte dei rinnovi.

Giuntoli: prima i tuoi. Focus su due difensori

La trattativa per Gatti è ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore bianconero firmerà a breve l’estensione del proprio accordo con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Anche per Locatelli l’affare è in stato molto avanzato: l’ex centrocampista del Sassuolo, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2026, estenderà il suo contratto con la Signora.

Probabilmente resterà anche Rugani, non molto utilizzato da Max Allegri ma sempre utile. Il difensore bianconero ha la priorità su tutti visto che è in scadenza, ma la Juventus è molto avanti nella trattativa: pronto il prolungamento fino al 2026, con stipendio dimezzato, da tre milioni a uno e mezzo in stagione. Poi si penserà al mercato in entrata. Più che un desiderio, una necessità.