Contratto per Alex Del Piero: ruolo da direttore sportivo | Firma in questi minuti

Alex Del Piero ammicca all’offerta faraonica piovutagli come direttore sportivo. Pinturicchio pronto a lasciare SKY.

Sta facendo la spola tra Los Angeles (dove vive) e l’Italia, dove lavora. In questi giorni è a Roma, alle Terme di Diocleziano per la precisione, per festeggiare degnamente i vent’anni di SKY. In un futuro non molto lontano Pinturicchio potrebbe tornare nel calcio, da direttore sportivo.

Una carriera meravigliosa, leggendaria, legata alla sua squadra del cuore, di cui è stato sempre tifoso, sin da bambino quando sgambettava nel settore giovanile del Padova: la Juventus, ovviamente.

Fu Giampiero Boniperti a portarlo nella Torino bianconera, facendogli firmare il suo primo contratto da professionista. Fa sorridere ricordare che fu acquistato per appena tre miliardi di lire, comprensivi del cartellino di Adriano Bonaiuti. Fu l’Avvocato a Agnelli a soprannominarlo Pinturicchio.

Sì, proprio uno dei maggiori esponenti della scuola umbra del secondo quattrocento, insieme a Perugino e Raffaello. Un pittore completo, capace di confrontarsi con la pittura su tavola, ma anche con l’affresco e la miniatura. Un artista a tutto tondo, a cui Gianni Agnelli era legato particolarmente. Proprio come Del Piero, un artista del calcio, simbolo per decenni della Juventus.

L’apice della carriera

Del Piero ha vinto tutto con la Juventus: dal campionato Primavera e dal Torneo di Viareggio, passando agli scudetti (sei), Coppa Italia e Supercoppa italiana (4), addirittura un campionato cadetto. Per non parlare dei successi internazionali con i bianconeri.

Champions League e Coppa Intercontinentale (peraltro decisa proprio da Pinturicchio contro il River Plate), Supercoppa europea e addirittura Intertoto. Ma l’apice della carriera arriva con la consacrazione a livello Mondiale. A Germania 2006, con tanto di rete storica nella semi contro i padroni di casa. Eppure il suo futuro potrebbe non essere né nel Belpaese né soprattutto con la Juventus.

Altro che Signora, Del Piero da Cristiano Ronaldo

Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, con l’avvento della nuova governance, si è parlato molto del ritorno di Alex Del Piero alla Juventus, come dirigente. A un certo punto tutti pensavano che era soltanto questione di tempo.

E invece ecco la notizia che nessuno si aspettava. Una doppia notizia, perché l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo lo vuole a Riad come direttore sportivo e Pinturicchio non ha detto no, ma sarebbe disposto ad ascoltare ciò che hanno intenzione di offrirgli gli arabi. Del Piero volerà proprio a Riad: basta questa indiscrezione per confermare la fattibilità della trattativa.