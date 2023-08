Conte in panchina nel 2024: decisione presa in Serie A | È l’allenatore giusto per crescere

L’ex allenatore di Juventus e Inter, dopo l’esperienza negativa al Tottenham, aspetta l’occasione giusta per rimettersi in gioco.

Dopo tanti successi ed esperienze per lo più positive, soprattutto nei primi anni, Antonio Conte ha conosciuto l’onta dell’esonero e di una tappa della sua carriera senza vittorie e senza lodi. La sua avventura al Tottenham si è chiusa lo scorso inverno dopo tante incomprensioni con la società ed il club.

Arrivato a stagione in corso, nell’annata 2021/2022, l’allenatore italiano riuscì a fare un miracolo, riportando il Tottenham in Champions League dopo che, al momento del suo arrivo, la squadra non era nemmeno in posizioni europee. L’ultima stagione, però, è cominciata malissimo ed è terminata ancora peggio.

Le incomprensioni con la società per un mercato estivo non soddisfacente, le polemiche davanti la stampa e i microfoni, le frasi al vetriolo contro la proprietà, i brutti risultati in Premier League e l’eliminazione dalle coppe, sia quelle Nazionali, sia in Champions League agli ottavi di finale per mano del Milan.

Il rapporto tra Conte e il Tottenham era ormai ai minimi termini e dopo i successi con Bari, Siena, Juventus, Chelsea, Inter e gli ottimi risultati con la Nazionale italiana, il tecnico leccese ha dovuto conoscere la sconfitta, le critiche e i brutti risultati, cosa che non gli accadeva dal 2010, ai tempi di Bergamo.

Conte, niente Nazionale. Attende un club

Dopo l’addio di Roberto Mancini alla Nazionale, un suo ritorno a Coverciano sembrava poter essere un’ipotesi. La Figc però ha scelto Luciano Spalletti e, quindi, Antonio Conte resta uno dei nomi più importanti tra gli allenatori ancora sul mercato.

In estate non sono arrivate offerte che potevano convincerlo, ma ben presto il suo nome comincerà a circolare e verrà affiancato a qualche grande club. Perché Antonio Conte potrà anche apparire un po’ stanco, ma di certo non è il tipo che molla e avrà ancora tanta fame da vendere.

Conte, nel 2024 di nuovo in Serie A?

Una fame che avrà bisogno, come al solito, di un progetto avvincente, difficile, ma allo stesso tempo ambizioso. Così come lo erano Juventus, Inter e Chelsea al momento del suo arrivo. Società ambiziose, ma che non vincevano da tanto, troppo tempo. La prossima squadra a fare al caso suo potrebbe essere la Roma.

I giallorossi, durante la prossima estate, saranno costretti, quasi certamente, a salutare José Mourinho che arriverà al termine del suo contratto triennale. I Friedkin, proprietari della Roma, pensano che proprio il tecnico di Lecce potrebbe essere il profilo ideale per compiere quell’ulteriore step e puntare finalmente a vincere lo Scudetto.