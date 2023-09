Conte ci ripensa, l’anno sabbatico può terminare: “In caso di offerta importante…” | Il tecnico prenotato dalla Big

Il tecnico leccese, dopo la fine dell’esperienza al Tottenham, ha rifiutato tutte le offerte e ha deciso di restare fermo per un po’.

Insieme a Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane e Graham Potter fa parte dell’elenco dei grandi nomi tra gli allenatori attualmente senza squadra, quelli che possono accasarsi da un momento all’altro in un grande club e che rappresentano un po’ lo spauracchio per i tecnici che occupano le panchine delle squadre top.

Parliamo di Antonio Conte che è reduce da quella che può essere definita la prima vera esperienza deludente della sua carriera, o almeno la prima da quando è diventato a tutti gli effetti un grande allenatore. Insomma, la prima dalla Juventus in poi.

Al Tottenham, infatti, dopo una prima stagione positiva in cui viene chiamato a stagione in corso con la squadra in enorme difficoltà e la porta al quarto posto e quindi alla qualificazione in Champions League, vive una seconda annata complicata, difficile, in cui latitano gioco e risultati.

Dopo l’eliminazione per mano del Milan agli ottavi di Champions League e un campionato parecchio altalenante, il tecnico leccese rilascia più volte dichiarazioni al veleno e abbastanza provocatorie nei riguardi della società e fa in modo di essere licenziato dal presidente degli Spurs. Stanco e anche provato, Conte decide così di fermarsi un attimo, forse per un anno sabbatico, o forse semplicemente fino a quando non troverà un’altra avventura stimolante e un progetto ambizioso.

Conte, anno sabbatico o nuova sfida?

Dopo essere stato in lizza insieme a Luciano Spalletti per il ritorno in Nazionale, Antonio Conte è ancora senza panchina. Non sappiamo se e quante proposte abbia rifiutato in questi mesi, ma sappiamo per certo che l’ex allenatore di Juve e Inter non si tirerà di certo indietro se dovesse arrivare un’offerta ed una proposta stimolante, di quelle che piacciono a lui.

Potrebbe fare al caso suo, per esempio, l’inizio di una nuova sfida in Italia, più precisamente a Roma, sponda giallorossa. Ambiente carico e caldo, squadra che non vince e non si qualifica in Champions League da tantissimi anni e società ambiziosa che, nonostante le restrizioni economiche sul mercato, riesce ad operare alla grande e portare sotto il Colosseo grandi giocatori e allenatori.

Conte, ecco la big che fa per lui

La pensa così Enrico Camelio, esperto di calciomercato ed opinionista radiofonico che, intervenuto in diretta sul profilo Instagram ufficiale di Romanews.eu e parlando dei diversi temi che ruotano intorno al mondo Roma, ha detto la sua anche sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina giallorossa.

Queste le parole di Camelio circa la possibilità di vedere Conte alla Roma: “La Roma ha già parlato per due volte con Conte, la prima volta quando Mourinho aveva fatto capire che sarebbe andato via. E’ una possibilità, lui voleva stare fermo fino a giugno, però potrebbe comunque arrivare in caso di un’offerta importante, magari aumentando lo stipendio in caso di qualificazione in Champions”.