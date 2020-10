Aumento contagi Covid-19? FIGC e Lega pensano ad allargamento liste Serie A e B

In questo periodo estremamente difficile si sta avendo un aumento dei contagi. In Serie A sono 26 i calciatori attualmente positivi e in stato di isolamento.

Tra queste, quella più preoccupante è rappresentata dal Genoa, con ben 17 giocatori in quarantena. Una situazione incresciosa, con la rosa letteralmente dimezzata . Il presidente dei rossoblù Preziosi ha ammesso di voler schierare la primavera nel match contro il Verona del prossimo turno.

Anche in casa Inter, nelle ultime ore, si è visto un aumento vertiginoso dei contagi. Nainggolan e Gagliardini si sono uniti a Bastoni e Skriniar, già risultati positivi nelle giornate antecedenti.

Il Milan ha avuto la buona notizia delle guarigione di Ibrahimovic. Dall’altro lato, però, ha subito quella negativa della positività di Gabbia e Plizzari, oltre a Leo Duarte.

La FIGC, in collaborazione con le rispettive leghe, di A e di B, sta pensando ad un allargamento delle liste. Attualmente il massimo numero di calciatori da poter schierare nel campionato è di 25, di cui 4 provenienti dal club di appartenenza, 4 dall‘Italia, con Under 22 illimitati. L’idea momentanea è quella di poter portare a 30 il numero di giocatori selezionabili per le liste.

Bisogna capire se la norma possa essere inserita in autonomia dalla FIGC. Altrimenti sarebbe necessario ricorrere ad un legge emanata a livello internazionale. Bisogna fare presto, trovare una soluzione di comodo, perché in questo momento il calcio è ad un bivio. Non ci sono più possibilità di tornare indietro qualora si dovesse procedere ad un altro lockdown.

