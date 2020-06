Consigli fantacalcio recuperi 25ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

I recuperi della 25esima giornata di Serie A sono 4 in totale: due si giocano oggi, altri due domani. I primi due match, che si giocano al sabato, sono: Torino-Parma e Verona-Cagliari.

Domenica, invece, è la volta di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, due sfide testa-coda, tra salvezza e zona Champions.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Torino-Parma

Nella formazione di Longo, che ha bisogno assoluto di punti, c’è un problema non da poco e riguarda l’esclusione di Baselli fino al termine della stagione. Il giovane italiano si è procurato una rottura del legamento crociato, quindi sarà indisponibile per tutto l’anno solare. Altri due uomini non disponibili non preoccupano più di tanto, visto che sono prossimi al recupero, entro fine mese (Ansaldi) ed inizio del prossimo (Verdi). Belotti è pronto a guidare l’attacco e provare a tirar fuori i granata dalle sabbie mobili!

Indisponibili: Ansaldi, Baselli e Verdi.

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu, Zaza

Qualche problema in più per D’Aversa. I ducali, infatti, non potranno schierare dal primo minuto la punta Inglese, fermo ai box per una lesione miotendinea ai flessori. Ancora pochi giorni e rientrerà a fine mese in campo. Gli altri tre indisponibili sono Pezzella, Siligardi e Grassi, tutti e tre con problemi fisici di cui non si è valutata attentamente l’entità. Non sappiamo quando potranno tornare in campo. Nessun squalificato e in compenso ci sono tre diffidati: Darmian, Grassi, Hernani

Indisponibili: Pezzella, Siligardi, Grassi ed Inglese

Squalificati: Nessuno

Diffdati: Darmian, Grassi, Hernani

Consigli fantacalcio Verona-Cagliari

L’infermeria di Juric è praticamente deserta, visto che il solo Eysseric è presente. Il centrocampista francese ha subito una lesione al bicipite femorale e il suo recupero non è ancora stato valutato correttamente.

La maggiore preoccupazione è rappresentata dai diffidati, in numero pari a 6: Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre. Situazione non agevole, visto che poi i veneti dovranno affrontare il Napoli nel successivo turno infrasettimanale.

Indisponibili: Eysseric

Squalificati: Nessuno

Diffdati: Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre

Il Cagliari vedrà il debutto sulla panchina di Walter Zenga. Il tecnico meneghino ha dei problemi in avanti, visto che dovrà fare a meno in un colpo solo di Joao Pedro (per squalifica) e a Pavoletti che termina la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato. Altra assenza importante nella trequarti è quella di Nainggolan, alle prese con una distrazione al polpaccio. Questo infortunio comunque terminerà presto e nel mese di luglio dovrebbe essere nuovamente a disposizione.

Indisponibili: Faragò, Nainggolan, Oliva e Pavoletti.

Squalificati: Joao Pedro (per 1 giornata)

Diffdati: Ceppitelli, Pellegrini, Simeone

Consigli fantacalcio Atalanta-Sassuolo

La Dea di Gasperini è praticamente al completo. Non ci sono infortuni di rilievo nella rosa, tranne che per un certo Czyborra, un giovane ventunenne tedesco arrivato nella sessione invernale. Per lui si tratta di un affatticamento ai flessori e dovrebbe tornare a fine mese. Nessuna squalifica e solo tre diffidati tra le file dei nerazzurri: Malinovskyi, Palomino, Pasalic

Indisponibili:Czyborra

Squalificati: Nessuno

Diffdati: Malinovskyi, Palomino, Pasalic

Tra le fila dei neroverdi non ci sono infortuni di rilievo da segnalare. C’è da segnalare la stagione finita anzitempo per Romagna, causa la rottura del tendine rotuleo. Così come un problema fisico da valutare per Turati. Sono ben 5 gli uomini diffidati, tra cui elementi di primo piano della rosa: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang

Indisponibili: Romagna, Turati

Squalificati: Nessuno

Diffdati: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang

Consigli fantacalcio Inter-Sampdoria

La formazione di Antonio Conte è alle prese con un altro infortunio di Sensi. Il giocatore urbinate è al quinti stop in stagione, questa volta è una distrazione al bicipite femorale e rientrerà a metà luglio. Altra situazione da valutare è quella di Vecino, il cui fastidio al ginocchio non gli permette di essere al 100 per 100.

Indisponibili: Sensi, Vecino

Squalificati: Padelli (1 turno)

Diffidati: D’Ambrosio, Vecino

Per la formazione genovese c’è il forfait dell’ultimo momento del suo attaccante principe, Quagliarella. Per lui è stato riscontrato un fastidio al polpaccio che non gli consente di essere presente per la partita di Milano. Meglio preservarlo e attendere una sua guargione completa. Altra situazione che viene valutata attentamente è quella del difensore Ferrari. Il giovane centrale è stato sottoposto ad un’operazione per la rottura del legamento crociato. Il suo rientro dovrebbe essere previsto per metà luglio. Sono 6 i giocatori in diffida: Colley, Ferrari A., Jankto, Linetty, Murru

Indisponibili: Ferrari, Quagliarella

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Colley, Ferrari A., Jankto, Linetty, Murru

