Consigli Fantacalcio nona giornata Serie A 2020-21.

La nona giornata di Serie A sta per aprirsi con il primo anticipo del, sabato che vedrà contrapposte, ore 15:00, Sassuolo ed Inter. Una nona giornata che offre tanti spunti interessanti: dal Milan che cercherà di confermare il primato contro la Fiorentina, al big match tra Roma e Napoli, valevole per la terza posizione in classifica.

Noi di StadioSport, come ogni venerdì, vi dispnsiamo consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Loprez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Barella, Perisic; Nainggolan; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Conte

Il Sassuolo si affida nuovamente al giovane Giacomo Raspadori, vista l’indisponibilità di Caputo (infortunio all’adduttore). Conferma anche per l’ex Marsiglia Lopez che verrà schierato nella mediana a due.

Conte deve riflettere dopo la deludente prestazione di Madrid e potrebbe dunque decidere di cambiare, soprattutto sulle fasce, con Perisic e Darmian pronti a partire titolari. Neanche Lukaku dovrebbe partire dal primo minuto, e potrebbe essere sostituito da Sanchez.

Consigli Fantacalcio Benevento-Juventus

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Barba, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Improta; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo

Benevento a caccia dell’impresa casalinga contro una Juventus che si è qualificata, non senza qualche difficoltà, agli ottavi di Champions.

Inzaghi conferma la fiducia ad Improta e rilancia Caprari e Foulon dal primo minuto. Nella Juventus non convocato CR7: il portoghese verrà sostituito da Dybala che farà coppia con Morata. Prevista, sin dal primo minuto, la presenza di Rabiot.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Miranchuck; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine. Allenatore: Juric

L’Atalanta, che ha battuto il Liverpool in Champions, vuole confermarsi anche in campionato. Gasperini, rispetto ad Anfield, rischia di perdere due pezzi importanti come Romero e Gosens, sostituiti da Palomino e Mojica. Dovrebbe esserci Zapata dal 1′ minuto in attacco.

Verona che dovrà rinunciare a Kalinic per problemi muscolari. Al suo posto, è pronto Di Carmine. Torna Faraoni, che dovrebbe prendersi il posto sulla destra. Occhio a Barak, ormai diventato un insostituibile.

Consigli Fantacalcio Lazio-Udinese

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

La Lazio dovrebbe ritrovare Milinkovic e Felipe dal primo minuto ed è pronta a schierarli. Nell’Udinese, occhio al rientro di Lasagna, di nuovo titolare in campionato.

Consigli Fantacalcio Bologna-Crotone

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

Bologna che sconta le assenze di Dijks e Skov-Olsen, ancora infortunati. Mihajlovic dovrebbe dunque rilanciare il giovane Hickey dal primo minuto, con Barrow nella posizione di ala sinistra.

Il Crotone si gode ormai la sua coppia collaudata Simy-Messias e continua a puntare su Petriccione come vertice basso in mediana.

Consigli Fantacalcio Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemakers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. Allenatore: Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1)?: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejòn, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

Il Milan deve rinunciare ad Ibrahimovic. fermato da problemi muscolari, e schiera Rebic al centro dell’attacco, con Diaz possibile titolare a sinistra.

Nella Fiorentina l’interrogativo principale è sul modulo: difesa a tre o a quattro? In quest’ultimo caso, occhio al ballottaggio Lirola/Caceres sulla destra, con quest’ultimo nettamente favorito. Ribery dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre in attacco se la giocano Cutrone e Vlahovic.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Spezia

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Ounas, Pedro; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Giasy, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

Il Cagliari deve fare i conti con la positività al Covid di Simeone e Nandez. Al loro posto, pronti Pavoletti e Ounas.

Italiano ritrova Ferrer a destra e conferma il tridente d’attacco con Giasy, Nzola e Farias. Occhio proprio a Nzola, che appare in un buon periodo di forma.

Consigli Fantacalcio Napoli-Roma

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Nel Napoli possibile bocciatura per Osimhen, che dovrebbe essere sostituito da Mertens, con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti.

Nella Roma, da valutare le condizioni di Mancini e Ibanez, alle prese con problemi muscolari. In attacco dovrebbe esserci il ritorno di Dzeko.

Consigli Fantacalcio Torino-Sampdoria

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Belotti, Zaza. Allenatore: Giampaolo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszinsky, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Ranieri

Giampaolo potrebbe confermare il 3-5-2 con Zaza-Belotti di punta e Singo-Rodriguez sulle fasce.

Ranieri si affida nuovamente a Quagliarella-Ramirez e recupera due pedine importanti in difesa: Tonelli e Augello.

Consigli Fantacalcio Genoa-Parma

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kucka; Gervinho, Inglese. Allenatore: Liverani

Genoa che schiera il 3-5-2: Masiello sostituisce, in difesa, l’infortunato Biraschi. Spazio a Scamacca-Pandev davanti, con il giovane Rovella confermato a centrocampo.

Con l’indisponibilità di Hernani, Liverani dovrebbe far tornare Scozzarella a centrocampo. In attacco spazio a Gervinho e Cornelius, con il ritorno della difesa a quattro che vedrà, invece, Gagliolo e Iacoponi impegnati sulle fasce.

