Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 31° giornata Serie A 2020-21

La trentaduesima giornata di Serie A mette punti in palio importanti soprattutto per la zona Champions League, con gli scontri diretti Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. L’Inter è attesa dalla trasferta a La Spezia, mentre il Milan prova a rimanere in scia contro il Sassuolo. La Juventus deve riscattarsi immediatamente: ci proverà in casa contro il Parma. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi proponiamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

Lasagna contro Vlahovic: la sfida tra Verona e Fiorentina è anche una questione tra bomber. Ma se il serbo segna con continuità, a Kevin manca una certa incisività sottorete. Se volete andare sul sicuro, perciò, nelle file del Verona pescate Zaccagni.

Consigli Fantacalcio Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

Kessié è tornato quello di inizio stagione dopo un periodo di appannamento, e il suo contributo in mediana è imprescindibile. Nel Sassuolo occhio all’ex Locatelli, faro del centrocampo, che potrebbe farvi guadagnare in termini di bonus.

Consigli Fantacalcio Genoa-Benevento

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Sau, Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Destro è andato in rete contro il Milan e punta a ripetersi. Nel Benevento qualche errore di troppo contro la Lazio (un autogol), ma ha anche messo in mostra un’ottima fase offensiva, con Sau che è riuscito a fare centro.

Consigli Fantacalcio Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Nello Spezia si è messo in luce Ismajli, andato a segno contro il Bologna. Nell’Inter uno fra Lautaro e Lukaku può sempre risultare decisivo.

Consigli Fantacalcio Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri; Llorente. Allenatore: Gotti

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Semplici

L’Udinese si affida ale geometrie di Arslan contro un Cagliari che, in casa, ha dato spettacolo tre giorni fa. I rossoblù hanno una grande fase offensiva: Nainggolan, Pedro o Pavoletti. A voi la scelta.

Consigli Fantacalcio Crotone-Sampdoria

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keità, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Simy e Ounas guidano il Crotone all’assalto di una Samp che ha in Keità il suo asso vincente, anche dovesse partire dalla panchina.

Consigli Fantacalcio Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola

Orsolini appare in ripresa e potrebbe dare una spinta al suo Bologna contro un Torino trascinato da un Sanabria sempre più protagonista.

Consigli Fantacalcio Juventus-Parma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

La “Joya” Dybala guida una Juventus in cerca di punti per la conquista di una posizione Champions. Il Parma, tra Pellé, Gervinho e, soprattutto, il giovane Man ha tante frecce offensive al proprio arco.

Consigli Fantacalcio Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

Dzeko prova a riscattare la Roma dalla sconfitta di Torino. Di fronte avrà l’Atalanta, trascinata dai gol di Malinovskyi e dalla velocità di Muriel.

Consigli Fantacalcio Napoli-Lazio

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Sarà Immobile contro Insigne: sfida tra napoletani al “Diego Armando Maradona”, dove ci si giocherà un pezzo della prossima qualificazione in Champions. La Lazio si spende anche le qualità del suo centrocampo, mentre Gattuso spera in una reazione di Zielinski, apparso opaco contro l’Inter.

