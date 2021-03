Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 27° giornata Serie A 2020-21

La ventisettesima giornata di Serie A si preannuncia, almeno sulla carta, piuttosto agevole per le tre squadre che si stanno giocando il titolo. La Juventus, ancora scottata dall’eliminazione in Champions, andrà a Cagliari per cercare di rimanere in scia alle due milanesi, che sono impegnate in casa del Torino e nel big match contro il Napoli, che potrebbe dire molto anche sulla corsa alla Champions. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi offriamo consigli e spunti per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Lazio-Crotone

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Ounas, Simy, Messias. Allenatore: Cosmi

La scarpa d’oro Immobile vuole onorare al meglio il premio ricevuto, e proverà a trascinare la sua squadra verso tre punti che la rilancerebbero in ottica Champions. Simy e Messias sono le frecce più pericolose all’arco di Cosmi. Occhio anche all’algerino Ounas, che può scompaginare le carte sulla trequarti, grazie alle sue qualità tecniche.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Spezia

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

Muriel è l’uomo su cui puntare in casa Atalanta così come Maehle, se dovesse confermare il buon stato di forma. Nello Spezia occhio a Ricci e Maggiore, che stanno avendo un rendimento piuttosto costante. Deve ritrovarsi Nzola, ma la partita di domani sera sembra quella meno indicata.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. Allenatore: De Zerbi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

Nel Sassuolo sono da tenere d’occhio i due cannonieri principe, Caputo e Berardi, andati in gol anche contro il Napoli. Verona si deve riscattare dalla brutta caduta contro il Milan. Vi consigliamo sempre Zaccagni che, seppur un po’ in ombra contro i rossoneri, ha dalla sua degli ottimi numeri in campionato.

Consigli Fantacalcio Benevento-Fiorentina

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Improta; Caprari, Gaich. Allenatore: F. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

Il giovane Gaich è la rivelazione del Benevento. Andato in rete contro lo Spezia, Inzaghi è pronto a dargli una nuova chance da titolare. Martinez Quarta è una delle poche note positive di questa Fiorentina. Vi consigliamo di prendere lui e Ribery al Fanta.

Consigli Fantacalcio Genoa-Udinese

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. Allenatore: Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Allenatore: Musso

Shomurodov e Czyborra sono i due uomini su cui puntare in maglia Genoa: l’esterno ha messo a segno un gol e offerto sempre discrete prestazioni. L’uzbeko è una delle sorprese di questo campionato con i suoi tre gol, tanto che Ballardini non può prescinderne. L’Udinese si affida ai soliti De Paul e Pereyra che offrono tanta qualità a centrocampo e sulla trequarti.

Consigli Fantacalcio Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allnatore: Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Nel Bologna vi consigliamo di puntare ancora una volta su Soriano, in gol anche contro il Napoli. Nella Samp si stanno mettendo in luce Gabbiadini e Candreva: sono loro gli uomini da scegliere per andare sul sicuro. L’ex Bologna ha anche trovato il gol contro il Cagliari, interrompendo il suo digiuno in campionato.

Consigli Fantacalcio Parma-Roma

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore: Fonseca

Nel Parma si segnala il ritorno di Cornelius dal primo minuto, ma occhio al giovane Mihaila, che potrebbe subentrare dalla panchina e ha fatto molto bene nelle ultime gare.

Nella Roma sono Borja e Mkhitaryan gli uomini più in forma. A loro Fonseca si affida per proseguire la rincorsa Champions.

Consigli Fantacalcio Torino-Inter

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R. Rodriguez; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria. Allenatore: Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Il Torino riparte da Sanabria dopo la brutta sconfitta di Crotone. Sarà lui a guidare l’attacco in coppia con Verdi. In casa Inter sarà notte di LuLa, con Lukaku e Martinez chiamati a riscattarsi dopo la prova in ombra contro l’Atalanta.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Cagliari nel segno del “Ninja”: sarà Nainggolan a guidare i sardi domenica, in una gara contro la Juventus che per lui è ormai una “classica”. Chiesa, dopo l’exploit europeo vanificato dall’eliminazione bianconera, proverà a sfogare il suo senso di rivalsa rituffandosi sul campionato.

Voti Fantacalcio Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

Pioli si affida ai muscoli di Kessié e alla velocità di Hernandez. Nel Napoli, fermato sul pari dal Sassuolo, occhio a uno Zielinski che sembra aver finalmente compiuto un ulteriore step qualitativo, che lo può far diventare un fuoriclasse.

