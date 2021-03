Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 25° giornata Serie A 2020-21

La Serie A è pronta a tornare subito in campo, dopo che il turno infrasettimanale ha confermato il dominio dell’Inter, vittoriosa sul campo del Parma. Tra i match di cartello in questo ventiseiesimo turno spicca proprio il match tra i nerazzurri e l’Atalanta, che potrebbe dare un primo strappo decisivo alla corsa Scudetto. Tuno, sulla carta, favorevole alla Juventus che riceve una Lazio ancora frastornata dalla sconfitta contro il Bologna, ma i ragazzi di Pirlo devono dimostrare di aver raggiunto una certa continuità di risultati. Il Milan, infine, farà visita alla “Fatal Verona”, che ha già fatto uno scherzetto proprio a Ronaldo e compagni. Un turno tutto da seguire, insomma. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi presenta i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Spezia-Benevento

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Chabot, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Nello Spezia i nomi da tenere d’occhio sono Nzola e Maggiore. L’attaccante ha segnato già nove reti in campionato, anche se nelle ultime giornate ha perso un po’ della sua verve realizzativa. Maggiore sta disputando una grande stagione, ed è ormai assoluto padrone della regia di Italiano.

Il Benevento attraversa un momento difficile e la situazione di classifica ne risente. I campani si affidano alla leadership di Viola per uscire dall’impasse dell’ultimo periodo.

Consigli Fantacalcio Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Pereyra e De Paul sono i due fari dell’Udinese, e vi consigliamo di affidarvi a loro per andare sul sicuro. Nel Sassuolo occhio alle prestazioni di Maxime Lopez, che sta ritrovando la giusta forma dopo un periodo di appannamento. Ci sono, poi, i soliti alfieri offensivi, Brardi e Caputo, che possono sempre incidere con la loro qualità.

Consigli Fantacalcio Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Chiesa e Ronaldo sono gli uomini più in forma della Juventus, e anche quelli a cui si affiderà Pirlo per vincere il match del saturday night. Nella Lazio, ancora in cerca della migliore forma dei suoi attaccanti, occhio al lavoro delle mezzali Savic e Alberto, che con la loro qualità possono mettere in crisi la difesa bianconera.

Consigli Fantacalcio Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore: Fonseca

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

Nella Roma vi consigliamo di schierare Borja Mayoral, attaccante d’area sempre molto pericoloso sottoporta. Sarà un bel duello tra l’iberico e Shomurodov, che ha conquistato la piena fiducia anche del nuovo tecnico rossoblu.

Consigli Fantacalcio Crotone-Torino

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Messias, Simy, Ounas. Allenatore: Cosmi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Ferigra, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Verdi. Allenatore: Nicola

Nuovo allenatore, vecchie abitudini: il Crotone riparte da Cosmi, ma si affida sempre a Simy per portare a casa il risultato. Nel Torino consigliamo di puntare su Verdi, che deve sfruttare la nuova occasione da titolare concessagli dalle tante assenze della sua squadra.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Parma

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, B. Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. Allenatore: D’Aversa

Vlahovic è l’uomo cui Prandelli si affida in assenza di Ribery. Il Parma schiera un giovane Dennis Man, che potrebbe sorprendere.

Consigli Fantacalcio Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Meitè, Kessiè; Salamaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Faraoni è andato in gol contro il Benevento, e si sta rivelando una garanzia sulla fascia destra. Così come è una garanzia Zaccagni, che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Il Milan deve ritrovare la forma ideale: Kessié è il perno che tiene in piedi una struttura ormai traballante.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Ramirez; Keita. Allenatore: Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Klavan; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici

La Sampdoria si affida alle sgroppate di Candreva sulla destra come un’arma micidiale per fare male. Il laterale non è l’unica freccia all’arco di Ranieri, che conta su un Keita in ottima forma.

Il Cagliari di Semplici si affida alla qualità di Nandez nel mezzo, e alla classe di Joao Pedro davanti, rifinitore in grado di dialogare e offrire palloni da spingere in porta all’ariete Pavoletti.

Voti Fantacalcio Napoli-Bologna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Zielinski, in rete anche a Sassuolo, è una delle carte da pescare nell’undici partenopeo. Tra le file felsinee consgliamo Soriano, già a quota sette reti e sei assist in stagione.

Consigli Fantacalcio Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Lukau-Muriel: si sintetizza così il duello tra Inter e Atalanta. I due attaccanti stanno trascinando le rispettive squadre e potrebbero risultare decisivi anche nella notte di San Siro. Cosa vincerà: la potenza delle progressioni del belga, o la velocità fulminea del colombiano?

