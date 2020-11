Consigli Fantacalcio 8° giornata Serie A 2020-21

La Serie A 2020-2 sta per approcciare l’ottavo turno dopo aver affrontato una settimana di riposo causa impegni delle Nazionali. Noi di Stadiosport vi offriamo, come ogni vigilia di campionato, i consigli su chi schierare al vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Crotone-Lazio

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

Moduli speculari per Crotone e Lazio che si affidano rispettivamente all’estro di Messias e alla pericolosità di Immobile, al rientro dopo il periodo di isolamento dovuto all’infezione da Covid.

Consigli Fantacalcio Spezia-Atalanta

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Miranchuk; Zapata. Allenatore: Gasperini

Lo Spezia si affiderà al solito 4-3-3 facendo leva sui calciatori di maggior talento. Tra questi, da tenere d’occhio Gyasi e Pobega.

L’Atalanta, che vuole lasciarsi definitivamente alle spalle l’ultimo periodo difficile, dà una chance al russo Miranchuck, il quale proverà a sfruttarla al meglio.

Consigli Fantacalcio Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Pirlo conferma quasi in toto l’undici che stava per battere la Lazio e si affida ai gol di Morata, capace di segnare a raffica. Occhio al rientro in campo di De Ligt, anche se l’olandese potrebbe soffrire non poco ritardo nella condizione atletica.

Cagliari ancora in campo col 4-2-3-1: che sia la giornata di Joao Pedro, già cinque gol quest’anno?

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Benevento

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouamé, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Prma gara del nuovo ciclo Prandelli e già si cambia musica: si passa al 4-2-3-1, ma gli uomini su cui puntare sono i soliti noti: Castrovilli e Ribery. Nel Benevento occhio sempre agli uomini di punta, Lapadula in particolare, e al terzino Foulon, protagonista di un’ottima prima parte di stagione.

Consigli Fantacalcio Inter-Torino

NTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo

L’Inter si presenta al cospetto del Torino con un solo imperativo: vincere. Lo farò puntando sulla solita difesa a tre dove Bastoni sta brillando particolarmente, sensazione confortata anche dalle buone prove in Nazionale.

Il Toro si affida al solito 4-3-1-2 e chiede alla coppia Verdi-Belotti di sbrogliare la matassa nerazzurra.

Consigli Fantacalcio Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani

Nella Roma, oltre agli incontenibili Pedro e Mkhitaryan, va seguito da vicino Borja Mayoral, costretto a sobbarcarsi oneri da titolare dopo che Dzeko è stato fermato dal Covid.

Il Parma di Liverani si presenta col solito attacco Kucka-Inglese-Gervinho. Toccherà forse proprio all’ivoriano recitare la parte dell’ “ex ingrato”

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Sampdoria che non vuole arrestare la sua corsa in campionato e, per farlo, si affida alla coppia rodata Ramirez-Quagliarella.

Formazione tipo anche per Mihajlovic, con l’argentino Dominguez che potrebbe rivelarsi una bella sorpresa.

Consigli Fantacalcio Verona-Sassuolo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Cetin, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

Juric conferma la sua formazione tipo con Kalinic unico ariete di punta pronto a sfondare. Il Sassuolo rispolvera la carta Raspadori, centravanti di scorta dal futuro più che roseo.

Consigli Fantacalcio Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Ouwejan; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. Allenatore: Maran

Nell’Udinese Gotti darà spazio al giovane Makengo, proveiente dal Tolosa (via Nizza). Maran prova a riscattare una classifica alquanto deficitaria puntando sui soliti Zajc e Scamacca.

Consigli Fantacalcio Napoli-Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Nel Napoli torna a disposizione Osimhen, ma non vi consigliamo di schierarlo visto l’infortunio alla spalla subito in Nazionale. Gattuso potrà comunque contare sull’apporto di uomini come Insigne e Lozano, particolarmente brillanti in questo periodo.

Il Milan, dal canto suo, si affida sempre al carisma di Zlatan Ibrahimovic, ma ha in Rebic e Calhanoglu due armi imprevedibili e sempre pronte a colpire.

