Consigli Fantacalcio 7° giornata Serie A 2020-2021

Il campionato di Serie A è ormai giunto al settimo turno dopo aver visto il Milan riconfermarsi in vetta alla classifica. Una settima giornata molto interessante, che prevede tra le altre i big match Lazio-Juventus e Atalanta-Inter. Noi di Stadiosport, come ogni settimana, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traoré, Lopez, Boga, Raspadori. Allenatore: De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Pussetto; Okaka, Deulofeu. Allenatore: Gotti

De Zerbi pronto a riconfermare Maxime Lopez, dopo il gol della settimana scorsa, e a lanciare dal primo minuto il giovane Raspadori.

Nell’Udinese scatta l’ora di Deulofeu, che dovrà prendersi sulle spalle il peso dell’attacco insieme ad Okaka.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Sampdoria

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godìn, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone. Allenatore: Di Francesco

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Il Cagliari continua a puntare forte su Giovanni Simeone che sembra finalmente aver trovato un po’ di continuità sottoporta.

Samp che invece sta scoprendo un Augello in splendida forma, ormai diventato imprescindibile per Ranieri. Occhio anche a Jankto, autore di un’ottima prestazione nel derby contro il Genoa.

Consigli Fantacalcio Benevento-Spezia

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Sau; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

Nel Benevento Lapadula si sta ormai dimostrando una garanzia con i suoi tre gol già messi a segno. Nello Spezia potrebbe invece essere la giornata di Nzola.

Consigli Fantacalcio Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Igor, Caceres; Lirola, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Kouamè. Allenatore: Iachini

Nel Parma dovrebbe fare il suo debutto da titolare, in campionato, Cyprien. Iachini, costretto a giocarsi la panchina, darà invece spazio a Igor in difesa, al posto dell’infortunato Pezzella, e Kouamè in attacco.

Consigli Fantacalcio Lazio-Juventus

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpra Akpro, Fares; Caicedo, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Bentancur, Mckennie, Rabiot; Kulusevski; Ronaldo, Morata. Allenatore: Pirlo

La Lazio, falcidiata dalle assenze, si affida ai numeri di Caicedo e Correa in avanti, concedendo a Reina un’altra chance tra i pali. Nella Juventus è tornato “Sua Maestà” Ronaldo, che giocherà in coppia con Morata.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Conte

Atalanta a caccia di risposte dopo due sconfitte consecutive. Gasperini darà fiducia al giovane Ruggeri dal primo minuto. Inter che conferma il 3-4-1-2, con Sanchez pronto a far rifiatare Lukaku in attacco.

Consigli Fantacalcio Genoa-Roma

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Rovella, Behrami, Rovella; Zajc, Pjaca, Scamacca. Allenatore: Maran

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Il Genoa rilancia Pjaca dal primo minuto dopo la panchina nel derby. La Roma concede un’occasione a Karsdrop sulla destra.

Consigli Fantacalcio Torino-Crotone

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Murru; Linetty, Rincòn, Gojak; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Cigarini, Zanellato, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

Giampaolo lancia Bonazzoli in attacco e conferma Gojak in mezzo al campo. Nel Crotone convince sempre di più il brasiliano Messias, ancora titolare.

Consigli Fantacalcio Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

Bologna in campo col solito 4-2-3-1: occhio a Soriano, protagonista di un inizio stagione molto positivo. Gattuso rilancia Lozano nell’undici titolare e si aggrappa alla voglia di riscatto di Osimhen.

Consigli Fantacalcio Milan-Verona

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Crescenzi; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

Il Milan si affida a Leao e Ibrahimovic per conservare il primato. Verona che si aggrapperà ai gol dell’ex Kalinic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

