Consigli Fantacalcio 5° giornata Serie A 2020-21

Serie A 2020-21: i consigli del Fantacalcio per la 5° giornata

La Serie A 2020-21 sta per approcciare il suo quinto turno. Domani Sassuolo e Torino daranno vita al primo anticipo sul terreno del “Mapei Stadium”, in una giornata che prevede anche il derby campano tra Napoli e Benevento oltre a un “gustosissimo” Milan-Roma. Come ogni weekend, noi di StadioSport vi diamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. Allenatore: Di Francesco

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Segre, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Nel Sassuolo continua a stupire “bomber” Ciccio Caputo, già a quota quattro gol in questo campionato. Sarà una bella sfida tra lui e il “gallo” Belotti, vero trascinatore dei granata.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszinsky, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

L’Atalanta prova a risollevarsi dopo il brutto KO di Napoli dando continuità alla vittoria ottenuta in Danimarca all’esordio in Champions League. Occhio a Miranchuck, al debutto da titolare nel nostro campionato. Nella Sampdoria dovrebbe essere riconfermato Augello, autore di un gol e due assist nell’ultima gara vinta sulla Lazio.

Consigli Fantacalcio Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore: Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Il Genoa riparte da Marassi nella sfida contro l’Inter, e lo fa affidandosi ancora al giovane uzbeko Shomurodov. L’Inter, falcidiata dagli assenti, presenta una coppia di esterni, Perisic-Darmian, dalla forma invidiabile.

Consigli Fantacalcio Lazi-Bologna

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. Allenatore: Inzaghi S.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

La Lazio prova a rialzare la testa dopo il KO subito contro la Sampdoria. A segno contro il Borussia, Ciro Immobile proverà nuovamente a trascinare i suoi. Il Bologna, dal canto proprio, si affida ancora alla classe ed esperienza di Palacio, nonché agli inserimenti di Soriano, nuovamente in campo dopo la panchina nel derby.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Crotone

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di francesco

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

Nel Cagliari è tornata a splendere la stella di Giovanni Simeone, a segno con una doppietta nell’ultima giornata. Crotone che dà ancora spazio alla coppia Messias-Simy, ben comportatasi contro la Juventus.

Consigli Fantacalcio Benevento-Napoli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso

Nel Benevento spicca ancora la coppia Lapadula-Caprari, davvero “on fire” in questo inizio di campionato con cinque gol all’attivo. Nel Napoli è in forma smagliante Hirving Lozano, a segno con una doppietta anche contro l’Atalanta.

Consigli Fantacalcio Parma-Spezia

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. Allenatore: Liverani

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

Toccherà ancora a Karamoh e Gervinho caricarsi il peso dell’attacco parmense. Queste le poche alternative di Liverani, costretto a rinunciare anche a Inglese e Sprocati per infortunio, più quello del lungodegente Cornelius.

Lo Spezia si affida ancora a Gyasi per provare a mettere in difficoltà le retroguardie avversarie.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Allenatore: Iachini

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

Formazione già fatta per Iachini che prova a cambiare solo qualcosa in attacco con l’inserimento di Kouamé al posto di Vlahovic. Nell’Udinese è certa la riconferma di Roberto Pereyra, autore di un ottimo secondo debutto con i bianconeri.

Consigli Fantacalcio Juventus-Verona

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Ramsey; Morata. Allenatore: Pirlo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

Nella Juventus scontato puntare ancora su Morata, a segno con una doppietta anche in Champions. Nel Verona quasi certa la conferma di Kalinic quale terminale offensivo.

Consigli Fantacalcio Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Milan che si presenta da capolista alla sfida contro la Roma. La squadra rossonera sarà trascinata da un Ibrahimovic in grande spolvero, mentre tra i giallorossi sta facendo molto bene Mkhitaryan: già tre assist all’attivo per lui.

