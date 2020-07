Consigli fantacalcio 38esima giornata di Serie A 2019-20: indisponibili, squalificati, diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 26° giornata di Serie A

La 38esima e ultima giornata di Serie A si giocherà su due giorni, con partite divise equamente tra le due giornate. Il calendario è stato fatto in modo che le squadre ancora in lotta giochino in contemporanea. Oramai, comunque, l’unica incertezza riguarda la terza ed ultima squadra a retrocedere: una sfida a distanza tra Genoa e Lecce. I liguri saranno impegnati in casa contro il Verona, mentre i pugliesi riceveranno la visita del Parma. Entrambe le sfide si giocheranno domenica alle 20.45.

Sabato, invece, è il turno di Atalanta-Inter, Juventus-Roma, Napoli-Lazio, Milan-Cagliari. Si deciderà la seconda, terza e quarta del campionato.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Brescia-Sampdoria

Lopez dovrà fare a meno di Bisoli, già fermo da un po’ di tempo per via di una lesione al tendine rotuleo e di Skrabb per un problema fisico di minore entità. Inoltre Papetti sarà squalificato. Nel ballottaggi Tonali è in testa su Viviani, così come Spalek su Ndoj.

Indisponibili: Bisoli, Skrabb

Squalificati: Papetti

Diffidati: Chancellor

La Sampdoria di Ranieri, invece, non potrà avere a disposizione Ekdal per una distorsione alla caviglia destra, mentre Bereszynski è squalificato. In avanti Quagliarella è in vantaggio su Bonazzoli per l’attacco, con quest’ultimo che si gioca l’altro posto con Gabbiadini.

Indisponibili: Ekdal

Squalificati: Bereszynski

Diffidati: Tonelli, Ferrari A., Murru, Linetty

Consigli fantacalcio Atalanta-Inter

L’unica defezione nella formazione di Gasperini riguarda Palomino. Il giocatore è out per problemi muscolari, mentre per il resto Zapata è sempre in vantaggio su Muriel per guidare l’attacco, con Gomez e Malinovskyi a forniere supporto dietro.

Indisponibili: Palomino

Squalificati: –

Diffidati: Castagne, Djimsiti

Conte ha sempre fuori Sensi e Vecino, due giocatori che hanno saltato grandissima parte della stagione. Invece, per quanto riguarda i ballottaggi, Bastoni è favorito su Godin nel ruolo di terzo difensore, così come Martinez su Sanchez nel ruolo di seconda punta a fianco di Lukaku.

Indisponibili:Sensi, Vecino

Squalificati: –

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Vecino

Consigli fantacalcio Juventus-Roma

Sarri sta pensando al prossimo impegno di Champions il 7 agosto contro il Lione. Perché da quella partita dipenderà molto probabilmente la sua riconferma sulla panchina bianconera. Contro la Roma non potrà contare su Pjanic squalificato, ma ciò che lo preoccupa sono le condizioni di Dybala e Douglas Costa. Chiellini lamenta un fastidio muscolare al polpaccio, oltre a Khedira e De Sciglio.

Indisponibili: Dybala, Khedira, De Sciglio, Chiellini, Douglas Costa

Squalificati: Pjanic

Diffidati:Alex Sandro, Bentancur

La Roma di Fonseca, invece, non potrà schierare Mancini per squalifica, con l’assenza forzata di Pellegrini a causa della rottura del setto nasale. Per il resto tutto disponibili, con ballottaggi sulle corsie esterne e nel centrocampo con Zaniolo in vantaggio su Carles Perez.

Indisponibili: Pellegrini

Squalificati: Mancini

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

Consigli fantacalcio Milan-Cagliari

Pioli dovrà fare a meno di Rebic squalificato, con Musacchio e Romagnoli ancora indisponibili. In dubbio, invece, Calabria e Conti per problemi fisici. In avanti Leao favorito su Bonaventura, mentre Kessiè è in vantaggio su Krunic a centrocampo.

Indisponibili: Musacchio, Romagnoli In dubbio: Calabria, Conti

Squalificati: Rebic

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A., Biglia, Laxalt, Kjaer

Zenga non potrà avere a disposizione Rog, causa squalifica. Mentre Oliva, Luca Pellegrini e Nainggolan non saranno a disposizione per problemi fisici. I ballottaggi sono tra Walukiewicz e Carboni, Ceppitelli e Klavan, Mattiello e Faragò, Pereiro sfida Birsa e Landinetti

Indisponibili: Oliva, Pellegrini L, Nainggolan

Squalificati: Rog

Diffidati: Klavan, Lykogiannis, Simeone

Consigli fantacalcio Napoli-Lazio

Gattuso dovrà fare a meno di Manolas, campionato finto per lui. Per il resto soliti ballottaggi, con Ospina in vantaggio su Meret, tra i pali. Per quanto rigurda il reparto offensivo Mertens è in vantaggio su Milik, mentre Demme a centrocampo in avanti rispetto a Lobtka.

Indisponibili: Manolas

Squalificati: –

Diffidati: Zielinski

Simone Inzaghi schiererà dal primo minuto Immobile, alla ricerca della scarpa d’oro. È a quota 35 reti, vedremo se vi riuscirà. Non potrà contare su di un uomo cardine del centrocampo come Leiva, così come Lulic e Radu. Correa affiancherà Immobile in avanti.

Indisponibili: Leiva, Radu Lulic

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Jony, Lucas Leiva

Consigli fantacalcio Spal-Fiorentina

La Spal di Di Biagio vuole terminare in maniera positiva la sua esperienza in Serie A, durata per tre anni. Tra gli indisponibili Castro, Cerri, Sala, Floccari e Berisha. Nei ballottaggi Di Francesco è in vantaggio su Valoti, mentre Cionek su Salomon.

Indisponibili: Castro, Cerri, Sala, Floccari e Berisha

Squalificati: –

Diffidati: Dabo, Vicari, Di Francesco F.

La Fiorentina ha un dubbio che è nella testa del mister Iachini. Ribery lamenta noie muscolari, perciò è a rischio la sua partecipazione all’ultimo match di stagione. Chiesa è confermatissimo dopo la tripletta realizzata al Bologna. Pulgar ha più possibilità di Badelj, mentre Cutrone si gioca il posto con Kouamè

Indisponibili: Benassi, Dragowski In dubbio: Ribery

Squalificati: Ghezzal

Diffidati: Pulgar, Milenkovic, Venuti, Vlahovic, Lirola, Igor

Consigli fantacalcio Bologna-Torino

Mister Mihajlovic non potrà contare su Krejci, Tomiyasu, Bani. Per il resto sono tutti a disposizione, con differenze sulle percentuali di probabilità di schieramento in campo. Orsolini è in vantaggio su Skov Olsen, mentre Barrow e Palacio lottano per una maglia da titolare.

Indisponibili: Krejci, Tomiyasu, Bani

Squalificati:

Diffidati: Danilo Lar., Medel

Longo non potrà schierare Lyanco e Meite’, causa squalifica. Mentre Baselli e De Silvestri per problemi fisici non saranno in campo. Izzo è in dubbio dal primo minuto per una contusione alla coscia destra. Zaza è in vantaggio su Berenguer a fare da spalla a Belotti

Indisponibili: Baselli, De Silvestri In dubbio: Izzo

Squalificati: Lyanco,Meite’

Diffidati: Verdi, Sirigu, Belotti

Consigli fantacalcio Genoa-Verona

Nicola ha solo Radovanovic fuori ormai da molto tempo. In dubbio, invece, ci sono Sanabria e Sturaro, occorre attendere ancora due giorni per valutare meglio le loro condizioni. In avanti, a fianco di Pandev, uno tra Pinamonti, Favilli e Destro.

Indisponibili: Radovanovic In dubbio: Sanabria, Sturaro

Squalificati: –

Diffidati: Masiello A., Ghiglione, Romero C., Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev, Goldaniga

Juric arriva a questa sfida un po’ incerottato, viste le tante assenze e indisponibilità. Una su tutte è quella del difensore centrale Kumbulla. in avanti conferma per Di Carmine, autore di una doppietta nell’ultimo match giocato contro la Spal.

Indisponibili: Bocchetti, Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Empereur, Lovato

Squalificati: –

Diffidati: Verre, Lazovic

Consigli fantacalcio Lecce-Parma

A parte Deiola e la certezza di aver terminato il campionato, la formazione di Liverani ha il dubbio per quanto riguarda le condizioni di Babacar, Lapadula, Mancosu. Questi tre elementi sono importanti nel gioco della squadra pugliese, è necessario recuperarli al più presto.

Indisponibili: Deiola In dubbio: Babacar, Lapadula, Mancosu, Calderoni, Farias.

Squalificati: Paz

Diffidati:Gabriel, Majer, Donati

Il Parma di D’Aversa arriva in salento con il morale alto per aver messo in difficoltà l’Atalanta per più di un tempo di gioco. Non avrà a disposizione la velocità di Karamoh, l’intelligenza di gioco di Hernani, la quantità di Scozzarella in mezzo al campo.

Indisponibili: Brugman, Cornelius, Grassi, Scozzarella, Karamoh, Hernani.

Squalificati: Kucka

Diffidati: Laurini, Kurtic

Consigli fantacalcio Sassuolo-Udinese

De Zerbi potrà schierare Caputo dal primo minuto. Il capocannoniere della squadra ha totalizzato 21 reti in questa stagione e vuole terminarla al meglio con altre realizzazioni. Nella batteria delle trequarti Haraslin, Berardi e Djuricic

Indisponibili: Romagna, Defrel, Chiriches In dubbio: Boga

Squalificati: Obiang

Diffidati: Peluso, Locatelli M., Muldur, Kyriakopoulos

L’Udinese di Gotti, invece, non avrà a disposizione Mandragora e Jajalo.In compenso ha un Fofana a disposizione in gran spolvero, con Okaka e Lasagna che saranno le due punte centrali con il compito di scardinare la retroguardia neroverde.

Indisponibili: Teodorczyk, Jajalo, Prodl, Nuytinck, Mandragora

Squalificati: –

Diffidati: Fofana, Nestorovski

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS