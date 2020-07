Consigli fantacalcio 37° giornata di Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 37° giornata di Serie A

La 37° giornata di Serie A si apre martedì con Parma-Atalanta, prosegue con Inter-Napoli, per poi chiudersi il giorno seguente con le restanti otto partite della giornata. Manca solo un turno al termine, quindi le squadre che ancora devono lottare non hanno più molte chance di rimediare.

Come al solito, anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Parma-Atalanta

Mister D’Aversa non potrà contare su Scozzarella, Hernani e Cornelius, quest’ultimo alle prese con una lesione muscolare bicipite femorale destro. Per quanto riguarda i ballottaggi, Kucka è in vantaggio su Barilla, Inglese e Caprari si giocano un posto al fianco di Gervinho.

Indisponibili: Scozzarella, Hernani, Cornelius

Squalificati: –

Diffidati: Laurini, Kucka, Kurtic

Per la dea, Gasperini non potrà avere a disposizione Toloi per squalifica. Al suo posto nuovamente spazio per il giovane Sutalo che si è ben disimpegnato nelle ultime uscite. In avanti Gomez e Pasalic forniranno l’aiuto alla punta Zapata.

Indisponibili: –

Squalificati: Toloi

Diffidati: Castagne, Djimsiti

Consigli fantacalcio Inter-Napoli

Conte dovrà valutare le condizioni di De Vrij per via di una distorsione lieve al ginocchio. Sempre indisponibili Vecino e Sensi, con chance dal primo minuto per Eriksen a sostegno di Sanchez e Lukaku. Martinez, al momento, non è titolare

Indisponibili: Vecino, Sensi In dubbio: De Vrij

Squalificati: Gagliardini

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Vecino

Gattuso dovrà fare a meno di Mertens, il quale ha ricevuto un’ammonizione nell’ultima sfida giocata in casa contro il Sassuolo. Squalifica per lui, quindi porte aperte per Milik al fianco di Insigne. Manolas è in dubbio, al suo posto Maksimovic

Indisponibili: Manolas

Squalificati: Mertens

Diffidati: Zielinski

Consigli fantacalcio Lazio-Brescia

Simone Inzaghi dovrà fare a meno dei soliti tre uomini importanti. Leiva, Radu e Lulic, ai box fino al termine della stagione.Per i ballottaggi Parolo è in vantaggio su Cataldi, mentre in avanti Caicedo è sicuramente favorito nei confronti di Correa.

Indisponibili: Radu, Lucas Leiva, Lulic

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Jony, Lucas Leiva

Per Lopez c’è Dessena squalificato, con Cistana e Bisoli che non torneranno a disposizione fino al termine del campionato. In avanti Ayè si trova in vantaggio nei confronti di Donnarumma per un posto in avanti.

Indisponibili: Cistana, Bisoli

Squalificati: Dessena

Diffidati: Chancellor

Consigli fantacalcio Sampdoria-Milan

Ranieri deve fare i conti con la squalifica di Thorsby al centro del campo e con l’indisponibilità di Ekdal fino alla fine del campionato Per quanto riguarda i ballottaggi, Quagliarella è in vantaggio su Bonazzoli, il quale però è in lotta con Gabbiadini per il ruolo di seconda punta.

Indisponibili: Ekdal In dubbio: Chabot

Squalificati: Thorsby

Diffidati: Bereszynski, Ferrari A., Murru, Linetty

Pioli deve fare i conti con gli infortuni di Romagnoli e Musacchio fino al termine della stagione. Altra questione da valutare è l’indisponibilità di Conti. A centrocampo Kessie è in vantaggio su Krunic, così come Rebic su Bonaventura, come attaccante esterno

Indisponibili: Musacchio, Romagnoli, Conti

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A., Laxalt, Rebic, Kjaer

Consigli fantacalcio Sassuolo-Genoa

De Zerbi ha diverse defezioni da monitorare. Romagna ed Obiang non ritorneranno in questa stagione, mentre Chiriches è da valutare, Defrel non ce la farà a tornare in campo per questo turno. Boga e Muldur sono altri due giocatori da valutare nelle prossime ore.

Indisponibili: Romagna, Chiriches, Defrel, Obiang In dubbio: Boga, Muldur

Squalificati: –

Diffidati: Peluso, Locatelli M., Obiang, Muldur, Kyriakopoulos

Il Genoa di Nicola ha già accantonato l’idea di poter schierare Radovanovic fuori per questa stagione, mentre Sanabria ha un problema fisico che verrà valutato nelle prossime ore. Sulla corsia esterna Criscito è in vantaggio su Barreca.

Indisponibili: Radovanovic, Sanabria In dubbio: Sturaro

Squalificati: –

Diffidati: Masiello A., Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev, Goldaniga

Consigli fantacalcio Udinese-Lecce

Diversi indisponibili per Gotti, in questo match con il Lecce. Mandragora, Teodorczyk, Nuytinck, Prodl, Jajalo sono gli assenti per questo turno, solo due possono recuperare per il finale di campionato. Stryger Larsen è squalificato, quindi spazio per Becao in difesa.

Indisponibili: Teodorczyk, Nuytinck, Prodl, Jajalo, Mandragora

Squalificati: Stryger Larsen

Diffidati: Fofana, Nestorovski

Liverani non potrà fare affidamento su Deiola. Stagione per lui terminata, ma ci sono dubbi su Babacar, Farias e Calderoni. Per i ballottaggi Saponara è in vantaggio su Majer, mentre Paz lo è su Meccariello e Dell’Orco.

Indisponibili: Deiola In dubbio: Babacar, Farias, Calderoni

Squalificati: Rispoli

Diffidati: Paz, Gabriel, Majer

Consigli fantacalcio Verona-Spal

Il Verona ha una lunga lista di indisponibili. Juric infatti dovrà fare a meno di Dawidowicz, Verre, Kumbulla, Adjapong, Pazzini, Lovato, Empereur, Bocchetti. Inoltre sarà squalificato Rrahmani, quindi le scelte del tecnico saranno scontate o quasi, con solo sette uomini in panchina.

Indisponibili: Dawidowicz, Verre, Kumbulla, Adjapong, Pazzini, Lovato, Empereur, Bocchetti

Squalificati: Rrahmani

Diffidati: Verre, Lazovic

La Spal di Di Biagio, invece, ha meno problemi di infortuni, con Berisha E., Castro, Cerri e Sala. Floccari, a sua volta, sarà in dubbio fino all’ultimo. Cionek al posto di Salamon e D’Alessandro a quello di Strefezza.

Indisponibili: Berisha E., Castro, Cerri e Sala In dubbio: Floccari

Squalificati:

Diffidati: Vicari, Di Francesco F.

Consigli fantacalcio Cagliari-Juventus

Zenga non avrà a disposizione Oliva, Pavoletti, Nainggolan e Pellegrini. Per quanto riguarda i ballottaggi, invece, Mattiello è in vantaggio su Farago’. Joao Pedro e Simeone saranno riconfermati in avanti.

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Nainggolan, pellegrini

Squalificati: Nandez

Diffidati: Klavan, Lykogiannis, Rog, Simeone

Sarri non potrà avere a disposizione Rabiot, dato che è squalificato. A parte Khedira, che è da molto tempo indisponibile, si sono aggiunti i problemi a De Ligt, De Sciglio, Dybala e Douglas Costa. In avanti Bernardeschi e Ronaldo a sostegno di Higuain.

Indisponibili: Dybala, Khedira, De Sciglio, Douglas Costa In dubbio: De Ligt, Chiellini, Danilo

Squalificati: Rabiot

Diffidati: Alex Sandro, Bentancur, Pjanic

Consigli fantacalcio Fiorentina-Bologna

La Fiorentina non ha a disposizione Benassi e Dragowski. Chiesa in vantaggio su Ghezzal, mentre Lirola ha qualche chance in più rispetto a Dalbert. Cutrone, invece, si dovrà giocare il posto da titolare con Vlahovic e il rientrante Kouame’

Indisponibili: Dragowski, Benassi

Squalificati: –

Diffidati: Pulgar, Venuti, Vlahovic, Lirola, Igor

La formazione di Mihajlovic non ha a disposizione diversi elementi, tra cui Krejci, Tomiyasu, Bani e Schouten. Medel, Orsolini e Barrow sono in vantaggio rispettivamente di Dominguez, Skov Olsen e Santander. Squalificato Palacio, quindi chance per Barrow dal primo minuto, assieme a Sansone e Soriano

Indisponibili: Krejci, Tomiyasu, Bani, Schouten

Squalificati: Palacio

Diffidati: Danilo Lar., Medel

Consigli fantacalcio Torino-Roma

Il Torino di Longo dovrà fare a meno di Rincon, visto che è squalificato. Baselli e De Silvestri hanno finito la stagione. Zaza è candidato al ruolo di partner d’attacco di Belotti, con Verdi confermato sulla zona di destra.

Indisponibili: Baselli, De Silvestri

Squalificati: Rincon

Diffidati: Verdi, Sirigu, Lyanco, Meite’

La Roma di Fonseca non avrà a disposizione Under, Santon, Pellegrini e Mirante. Ibanez, invece, ha un fastidio muscolare che non gli permette di essere a dipsosizione. In avanti Zaniolo e Mkhitaryan dietro l’unica punta Dzeko.

Indisponibili: Under, Santon, Pellegrini e Mirante In dubbio: Ibanez

Squalificati: –

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

