Consigli fantacalcio 36ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 36° giornata di Serie A

La 36esima giornata di Serie A si apre al venerdì sera con una sfida ai piani alti della classifica. A S.Siro si affrontano Milan-Atalanta, la quinta contro la terza in classifica.

Sabato spazio all’Inter che alle 19.30 sul campo del Genoa cerca di rimanere in seconda posizione in classifica. I liguri, invece, vogliono a tutti i costi conquistare la matematica salvezza. Prima il Brescia ospita il Parma quindi il Napoli riceve un Sassuolo rammaricato per la sconfitta ottenuta contro il Milan martedì scorso.

Domenica è la giornata conclusiva con Bologna-Lecce ad aprire, poi Spal-Torino, Roma-Fiorentina, Verona-Lazio e Juventus-Sampdoria

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Milan-Atalanta

La formazione di Pioli punterà sicuramente su Ibrahimovic e Rebic, due capisaldi al momento dei rossoneri. Il problema maggiore è la fascia destra con la presenza di Calabria al posto di Conti, fuori per infortunio. Inoltre il giovane Gabbia chiamato a sostituire Romagnoli, così come Bonaventura che potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Indisponibili: Castillejo, Musacchio, Romagnoli, Duarte

Squalificati: Hernandez T.,Bennacer

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A., Laxalt, Rebic, Kjaer

La dea di Gasperini potrà contare sulle qualità e la forza fisica di Zapata. Ma anche Gomez, un giocatore leader negli assist forniti ai compagni. Caldara sarà schierato al posto dell’acciaccato Palomino, ma non è in un gran momento di forma (si veda il match giocato contro il Brescia, martedì scorso). Muriel è la conferma, che partirà dalla panchina ma troverà spazio con il passare dei minuti.

Indisponibili:

Squalificati: Hateboer

Diffidati: Castagne, Djimsiti, Toloi

Consigli fantacalcio Brescia-Parma

La formazione di Lopez ha un Zmrhal in più. Il centrocampista ceco ha realizzato una doppietta nella penultima sfida vinta in rimonta contro la Spal. Tonali vorrà congedarsi in maniera positiva dal gruppo, regalando un’ultima grande prestazione. Torregrossa e Mangraviti non sembrano in condizione, così come Aye potrebbe essere la lieta sorpresa di questo finale di stagione.

Indisponibili: Bisoli, Skrabb,Cistana

Squalificati: Sabelli

Diffidati: Chancellor, Dessena

Nei ducali di D’Aversa ci sono dei punti fermi. Uno è Kulusevski, giocatore che si unirà ai bianconeri dalla prossima stagione, autore quest’anno di 8 gol e 7 assist. Il secondo è Bruno Alves, autentico baluardo che con esperienza e saggezza sa reggere un intero reparto. Gervinho pare aver perso la brillantezza dei tempi passati, mentre Inglese potrebbe trovare posto dal primo minuto. La sua voglia di timbrare il cartellino è elevata!

Indisponibili: Scozzarella, Cornelius, Gagliolo, Hernani, Kucka

Squalificati: Brugman

Diffidati: Laurini, Kucka, Kurtic

Consigli fantacalcio Genoa-Inter

Nicola ha ritrovato il suo capitano. Criscito è tornato nel derby ed è stato protagonista con la rete dell’1-0 realizzata su rigore. Altra carta da giocare è sicuramente Pandev, alla sua età è ancora in grado di fare la differenza. Pinamonti dopo il lockdown si è inserito pienamente nel gruppo, Zapata e Biraschi no sono in forma, parecchi errori nelle scorse partite.

Indisponibili: Radovanovic, Sturaro, Sanabria, Romero

Squalificati: Lerager

Diffidati: Masiello A., Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev, Goldaniga

Conte sta piano piano recuperando Lukaku in vista dell’Europa League. Young sulla sua fascia di competenza è stato un acquisto azzeccato, con 3 assist e altrettante reti in 14 partite. In calo Bastoni, Gagliardini, mentre Sanchez con 8 assist e 3 reti si sta conquistando la fiducia del mister.

Indisponibili: Sensi, Vecino

Squalificati: Barella

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Gagliardini, Vecino

Consigli fantacalcio Napoli-Sassuolo

Gattuso ha un nome su cui può fare affidamento: Dries Mertens. Il giocatore belga, dopo il rinnovo del contratto sta sfornando prestazioni di altissimo livello! Ruiz, il centrocampista spagnolo è l’altro giocatore che può essere letale con inserimenti ed assist. Allan è ormai un elemento misterioso del gruppo, Mario Rui sta calando in condizione. Callejon, invece, può essere un jolly, con cattiveria e determinazione.

Indisponibili: Ospina, Illorente In dubbio: Mertens

Squalificati: –

Diffidati: Zielinski, Mertens

Le stelle del gruppo di De Zerbi rispondono ai nomi di Berardi e Caputo. Il primo è stato autore di una punizione bellissima nel 3-3 contro la Juventus. Il secondo è ad un passo dalla doppia cifra nel tabellino marcatori. L’ex di questa sfida, Chiriches, pare sempre più falloso e poco d’aiuto per la squadra. Boga è in dubbio, ma il tecnico potrebbe decidere di schierarlo a partita in corso.

Indisponibili: Boga, Defrel, Obiang, Romagna

Squalificati: Bourabia

Diffidati: Peluso, Locatelli M., Obiang, Muldur, Kyriakopoulos

Consigli fantacalcio Bologna-Lecce

Mihajlovic ha due uomini su cui può contare. Uno è l’ex Juventus Orsolini, letale negli inserimenti e con il piede caldo. L’altro è il giovane gioiello di proprietà bergamasca Barrow, con 8 gol e 3 assist fin qui realizzati. Danilo e Denwsil è la coppia di difensori che ha ricevuto molti cartellini gialli, un rischio schierarli contro il Lecce. Sansone è pronto a riprendersi la scena, dopo una fase di appannamento!

Indisponibili: Bani, Tomiyasu, Schouten

Squalificati: –

Diffidati: Danilo Lar, Palacio, Medel

Per Liverani l’attacco è sicuramente l’elemento in più rispetto alla difesa.La coppia Lapadula-Mancosu è sicuramente una spina nel fianco della difesa emiliana. Paz è un giocatore non sicuro, reduce da una prestazione non all’altezza contro il Genoa. Il centrocampista Petriccione, squalificato nella scorsa giornata, potrebbe essere riproposto in mezzo al campo!

Indisponibili: Calderoni, Rossettini, Farias, Babcar, Deiola

Squalificati: Petriccione

Diffidati: Paz, Gabriel, Majer, Rispoli

Consigli fantacalcio Cagliari-Udinese

Ancora ai box Nainggolan, Pavoletti, Pellegrini e Oliva. In avanti conferma per Simeone, in rete contro la Lazio nell’ultimo turno. Al suo fianco Joao Pedro, autore di una splendida punizione contro i biancocelesti annullata per non rispetto del regolamento.

Indisponibili: Nainggolan, Pavoletti, Pellegrini e Oliva

Squalificati: –

Diffidati: Lykogiannis, Rog, Simeone, Nandez

Gotti ha un dubbio e riguarda le condizioni di Lasagna. Il giocatore è reduce da un affaticamento muscolare dopo l’ultimo match giocato con la Juventus. Squalificato Troost-Ekong in difesa, al suo posto Samir. Jajalo, Mandragora e Prodl hanno il campionato finito

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Walace, Teodorczyk. In dubbio: Lasagna

Squalificati: Troost-Ekong

Diffidati: Stryger Larsen, Fofana, Nestorovski

Consigli fantacalcio Roma-Fiorentina

Fonseca può sempre fare affidamento sul centravanti Dzeko, pur essendo rimasto a riposo contro lo Spal, come Mkhitaryan. Nonostante siano andati a segno contro la Fiorentina, Carles Perez e Kalinic non troveranno posto dal primo minuto. Zaniolo è un giocatore da schierare, visto il gol meraviglioso di mercoledì scorso.

Indisponibili: Ibanez, Mirante, Santon, Fazio, Under

Squalificati: –

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

La squadra di Iachini può contare su un Cutrone in forma, a segno nelle ultime tre partite, esclusa quella di S.Siro contro l’Inter. Poi, in fase difensiva Pezzella sta regalando ottime prestazioni, con 2 soli gol subiti nelle ultime 5 partite. Caceres, al contrario, prende troppe ammonizioni. Chiesa non è in forma e molto probabilmente verrà lasciato in panchina anche a Roma.

Indisponibili: Dragowski, Benassi

Squalificati: Castrovilli

Diffidati: Pulgar, Venuti, Vlahovic, Lirola, Igor

Consigli fantacalcio Spal-Torino

Di Biagio ha un dubbio serio su chi schierare in avanti nel suo 4-5-1. Unica punta Cerri, andato in gol splendidamente contro la Roma, oppure Petagna? La coppia di difensori centrali Vicari-Tomovic è la più battuta della Serie A, quindi è difficile pensare di schierarli in campo. Valdifiori è stato autore dell’assist per la rete di Cerri mercoledì scorso, ci potrebbe essere una chance per lui.

Indisponibili: Cerri, Castro, Berisha In dubbio: Sala, Floccari

Squalificati: Bonifazi

Diffidati: Vicari, Di Francesco F.

Belotti e Zaza sarà sicuramente la coppia giusta per approfittare delle notevoli amnesie difensive della Spal. A centrocampo le prestazioni di Meitè e di Rincon non sono state sufficienti. Ansaldi, invece, entrato dalla panchina contro il Verona ha fornito l’assist per il pareggio di Zaza. Le sue chance sono alte.

Indisponibili: De Silvestri, Baselli

Squalificati:

Diffidati: Verdi, Sirigu, Lyanco, Meite’, Rincon

Consigli fantacalcio Verona-Lazio

Borini e Pessina nell’ultimo turno di campionato sono stati preziosi per la squadra scaligera. Il primo è diventato il rigorista della formazione, mentre il secondo si sta rivelando un eccellente finalizzatore, spesso entrando a gara in corso. Empereur e Gunter non lasciano tranquilli in fase difensiva, mentre Faraoni è diventato centrale nel progetto di Juric.

Indisponibili: Dawidowicz, Adjapong, Pazzini, Kumbulla

Squalificati: Amrabat

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic

Tra i biancocelesti non sarà presente Lazzari, per via della squalifica. Al suo posto dal primo minuto Patric, con Marusic nella fascia opposta. Stagione finita per Radu, Leiva e Lulic, tre assenze importanti per mister Inzaghi. In avanti Immobile e Caicedo con Luis Alberto jolly a centrocampo.

Indisponibili: Radu, Leiva, Lulic

Squalificati: Lazzari

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lucas Leiva

Consigli fantacalcio Juventus-Sampdoria

Sarri deve valutare le condizioni di Higuain, non convocato ad Udine per un fastidio alla schiena. Oltre a Khedira, il cui campionato è finito, ecco che in avanti Bernardeschi dovrebbe fare da terzo attaccante esterno oltre a Dyabala e Ronaldo.

Indisponibili: Higuian, Chiellini, De Sciglio, Khedira

Squalificati: –

Diffidati: Alex Sandro, Bentancur, Rabiot

La formazione di Ranieri ha raggiunto l’obiettivo salvezza, ma la squadra non si sente in vacanza. Gabbiadini è al top, lo ha dimostrato con la rete realizzata nel derby, Jankto sulla fascia sinistra è in forma. Bonazzoli da semplice riserva si è trasformato in un giocatore importante per il gruppo.

Indisponibili: Ekdal in dubbio

Squalificati: Colley, Vieira

Diffidati: Bereszynski, Ferrari A., Murru, Linetty

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS