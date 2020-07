Consigli fantacalcio 35ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

La 35esima giornata di Serie A inizierà martedì con l‘Atalanta impegnata contro il Bologna alle 19.30, il Milan alle 21.45 in casa del Sassuolo. Il mercoledì è il giorno clou, con sei incontri, Inter-Fiorentina, Parma-Napoli, Spal-Roma per il vertice. Un’altra sfida che si preannuncia godibile è il derby tra Sampdoria-Genoa.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori

Consigli fantacalcio Atalanta-Bologna

Gasperini ha un problema evidente. Non è ancora riuscito a recuperare Ilicic, con lo sloveno che dovrà recuperare la forma per la Champions entro il 12 agosto. Spazio quindi per Malinovsky sulla trequarti che ha ben figurato nelle ultime uscite. Caldara al centro della difesa, Pasalic a centrocampo, Zapata unica punta.

Indisponibili: –

Squalificati: Hateboer

Diffidati: Castagne, Djimsiti

Il Bologna di Mihajlovic cambia alcuni uomini rispetto alla sfida con il Milan. Palacio prima punta al posto di Santander, Mbaye al posto di Denswil nella linea a tre di difesa, quindi Krejci al posto di Dijks sulla corsia di sinistra.

Indisponibili: Bani, Schouten

Squalificati: Dijks

Diffidati: Palacio, Medel

Consigli fantacalcio Sassuolo-Milan

De Zerbi cambia modulo rispetto al 4-3-3 utilizzato contro il Cagliari. La difesa cambiata per due quarti con Peluso e Kyriakopoulos al posto di Ferrari e Rogerio. Magnanelli torna sulla linea dei mediani, così come Berardi al fianco di Djuricic e Boga, dietro a Caputo.

Indisponibili: Toljan, Romagna, Obiang, Defrel

Squalificati: Bourabia,Magnanelli,Berardi

Diffidati: Ferrari G., Peluso, Obiang, Muldur, Kyriakopoulos

Cambia poco Pioli rispetto alla netta vittoria ottenuta contro il Bologna. Conti sarà utilizzato nel ruolo di terzino destro al posto di Calabria. Bonaventura nella batteria di trequartisti di fronte a Ibrahimovic al posto di Saelemaekers.

Indisponibili: Musacchio, Castilejo In dubbio: Paquetà

Squalificati: –

Diffidati: Hernandez T., Musacchio, Romagnoli A., Bennacer, Rebic

Consigli fantacalcio Parma-Napoli

Il tecnico D’Aversa cambia i tre quarti della difesa, con il solo Iacoponi spostato nella zona di sinistra. Per il resto stesso identico undici che affrontato la Sampdoria, con Caprari, Gervinho e Kulusevski a formare un trio veramente interessante.

Indisponibili: Cornelius, Kucka, Scozzarella In dubbio: Bruno Alves

Squalificati: Grassi, Darmian

Diffidati: Laurini, Kucka, Kurtic, Brugman

Gattuso, invece, cambia alcune pedine. Sulla fascia destra torna Di Lorenzo al posto di Hisaj, mentre al centro della difesa a fianco di Koulibaly riecco Maksimovic, che ha preso il comando delle gerarchie rispetto a Manolas. Demme al posto di Lobotka a centrocampo, con Politano e Lozano che hanno scavalcato Callejon e Mertens in avanti. Insigne rimane intoccabile là davanti.

Indisponibili: Younes, Llorente

Squalificati: Di Lorenzo

Diffidati: Zielinski, Mertens, Milik

Consigli fantacalcio Inter-Fiorentina

Conte dove ancora valutare le condizioni di Lukaku, il quale è entrato a partita in corso contro la Roma. In compenso le condizioni di Alexis Sanchez sono ottime, quindi non manca l’alternativa. A centrocampo problemi per Vecino e Sensi, che no dovrebbero rientrare per mercoledì.

Indisponibili: Sensi, Vecino. In dubbio: Lukaku

Squalificati: –

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Gagliardini, Vecino

La Fiorentina deve fare i conti con l’assenza di Benassi, che ha chiuso anticipatamente la stagione. Dragowski ancora in dubbio, al suo posto Terraciano. Cutrone favorito in avanti, Pulgar su Badelj in mezzo al campo, Cacares su Igor e Ceccherini in mezzo alla difesa.

Indisponibili: Benassi In dubbio: Dragowski

Squalificati: –

Diffidati: Pulgar, Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Igor

Consigli fantacalcio Lecce-Brescia

Liverani dovrà fare a meno di Deiola. Per lui il campionato è finito, per via di un problema al ginocchio sinistro. Calderoni è alle presa con una contrattura e si dovrà vedere se potrà scendere in campo. In avanti favorito Babacar, con alle sue spalle Mancosu e Saponara.

Indisponibili: Rossettini, Deiola In dubbio: Calderoni

Squalificati: –

Diffidati: Gabriel, Petriccione, Rispoli

Lopez dovrà fare a meno di Bisoli fino alla fine della stagione, per via di una lesione al tendine rotuleo. Problemi fisici per Joronen, mentre Cistana potrà rientrare a fine luglio per un problema alla caviglia.

Indisponibili: Cistana, Bisoli, Alfonso. In dubbio: Joronen

Squalificati: –

Diffidati: Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek

Consigli fantacalcio Sampdoria-Genoa

Quagliarella in vantaggio su Gabbiadini. L’altro attaccante dovrebbe essere Bonazzoli, il quale ha dimostrato ottime qualità nelle ultime sfide. Mentre sulla corsia esterna di sinistra Murru ha qualche chance in più rispetto ad Augello. Ekdal è in vantaggio su Bertolacci e Vieira.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

Iago Falque, Pandev e Sanabria sembrano in vantaggio su Pinamonti, Favilli e Destro. In difesa Romero pare favorito rispetto a Zapata e Soumaoro. Nella linea di centrocampo Schone e Berahmi sono in vantaggio.

Indisponibili: Radovanovic

Squalificati: –

Diffidati: Masiello A., Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev, Goldaniga

Consigli fantacalcio Spal-Roma

Di Biagio dovrà fare a meno di Berisha, il quale si è procurato una frattura metacarpo mano destra. Per lui la stagione è terminata qui. Zukanovic è out per un fastidio alla caviglia. Petagna in avanti, con Castro come supporto offensivo.

Indisponibili: Zukanovic, Berisha. In dubbio: Fares

Squalificati: Valdifiori

Diffidati: Vicari, Di Francesco F.

Fonseca dovrà valutare attentamente le condizioni di Mirante, il cui fastidio muscolare al polpaccio non pare lasciargli tregua. Mkhitaryan è in vantaggio su Perez e Perotti nella trequarti, mentre Smalling è in vantaggio su Diawara nella zona difensiva.

Indisponibili: Mirante, Fazio, Santon, Zaniolo

Squalificati: –

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

Consigli fantacalcio Torino-Verona

Longo dovrà fare a meno, come di consueto, di Baselli. Per il suo recupero ci vorranno ancora dei mesi. In avanti al fianco di Belotti con tutta probabilità ci sarà Zaza. A centrocampo Rincon con Lukic, Ansaldi e Verdi, in difesa ritorna Izzo

Indisponibili: Baselli

Squalificati: –

Diffidati: Sirigu, Lukic, Meite’, Rincon

La formazione scaligera è in dubbio se schierare Kumbulla, per via di una lesione muscolare bicipite femorale. Pazzini e Dawidowicz hanno lo stesso problema, mentre Adjapong ha avuto uno stiramento muscolare.

Indisponibili: Kumbulla, Pazzini, Dawidowicz, Adjapong

Squalificati: –

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic, Amrabat

Consigli fantacalcio Udinese-Juventus

Gotti dovrà fare a meno di Okaka, squalifcato nello scorso turno contro il Napoli. Gli indisponibili sono numerosi, tra cui Mandragora, Jajalo, Teodorczyk e Prodl. Nei ballottaggi Becao è in vantaggio su Ekong, Nuytinck su De Maio, mentre Sema su Zeegelaar

Indisponibili: Mandragora, Jajalo, Teodorczyk, Prodl

Squalificati: Okaka

Diffidati: Stryger Larsen, Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski

Sarri dovrà valutare fino all’ultimo le condizioni di Higuain, fermato da un fastidio alla schiena. È probabile il recupero di De Sciglio sulla fascia destra, ma non sarà schierato dal primo minuto. In avanti nel tridente offensivo, a fianco di Dybala e Ronaldo dovrebbe esserci con tutta probabilità Bernardeschi anzichè Douglas Costa.

Indisponibili: De Sciglio, Khedira

Squalificati: Bonucci

Diffidati: Bentancur, Rabiot

Consigli fantacalcio Lazio-Cagliari

Infermeria piena per i biancocelesti, con Correa ai box, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Jony e Radu. I ballottaggi riguardano due ruoli, in difesa. Nel primo Bastos è in vantaggio su Vavro, mentre nel secondo Lukaku su D.Anderson.

Indisponibili: Correa, Radu, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic

Squalificati: Patric

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari M., Lucas Leiva

Zenga dovrà sempre fare a meno di Pavoletti, a causa di una lesione al legamento crociato e menisco del ginocchio sinistro. Campionato finito per lui, mentre Nainggolan proverà a rientrare dopo la lesione al polpaccio destro. In avanti Simeone è favorito nel ruolo di appoggio a Joao Pedro.

Indisponibili: Pavoletti, Pellegrini, Nainggolan, Oliva

Squalificati: Ionita

Diffidati: Lykogiannis, Simeone, Nandez

