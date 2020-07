Consigli fantacalcio 34ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 34° giornata di Serie A

La 34esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Verona-Atalanta, sabato alle ore 17.15, prosegue con Milan-Sassuolo nella stessa giornata alle 21.45, passa per Roma-Inter domenica alla stessa ora e si conclude con Juventus-Lazio. Un trittico di partite molto interessanti che decideranno le sorti del campionato e dell’Europa League.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Verona-Atalanta

Tra i rossoblu c’è l’infortunio di Kumbulla rimediato a Roma lo scorso mercoledì. Si tratta di una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Empereur al suo posto con Rrahmani e Gunter. In attacco prima punta per Di Carmine, mentre per gli altri non c’è certezza.

Indisponibili: Kumbulla, Pazzini, Dawidowicz, Adjapong

Squalificati: –

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic, Amrabat

Nella Dea Gasperini dà nuovamente fiducia a Gomez in avanti. Zapata è insidiato da Muriel ristabilitosi dopo il colpo alla testa di martedì. Fuori condizione Ilicic, quindi al suo posto potrebbe trovare conferma Pasalic in vantaggio su Malinovsky.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Castagne, Djimsiti, Hateboer

Consigli fantacalcio Cagliari-Sassuolo

La formazione di Zenga deve affrontare le assenze pesanti di Nainggolan e Ionita a centrocampo. Spazio quindi per Birsa, coadiuvato da Rog e Nandez. In attacco Joao Pedro, a cui non è certo l’accompagnamento di Simeone, non pervenuto a Genova. Si preparano per sostituirlo Ragaztu e Paloschi.

Indisponibili: Nainggolan, Pavoletti, Oliva Luca Pellegrini

Squalificati: Ionita

Diffidati: Lykogiannis, Simeone, Nandez

La formazione neroverde dovrà fare a meno di tre assenti importanti: Berardi, Magnanelli e Bourabia. A centrocampo spazio per Traorè, al posto di Obiang, alle prese con una lesione muscolare all’adduttore. Chance per Haraslin, o in alternativa Peluso nel 3-5-2.

Indisponibili: Romagna, Obiang, Defrel, Toljan

Squalificati: Berardi, Bourabia, Magnanelli

Diffidati: Ferrari G., Peluso, Obiang, Muldur, Kyriakopoulos

Consigli fantacalcio Milan-Bologna

Paquetà è in dubbio per il match di S.Siro, per via di un problema al ginocchio. Saelemaekers torna disponibile dopo aver scontato la squalifica, così come Rebic dal primo minuto. Ibrahimovic dovrebbe stare in panchina, con al suo posto Leao.

Indisponibili: Musacchio, Castillejo In dubbio: Paquetà

Squalificati: –

Diffidati: Hernandez T., Musacchio, Romagnoli A., Bennacer, Rebic

Il Bologna di Mihajlovic rilancio di Dijks in difesa, mentre in avanti spazio per Orsolini. Nella zona offensiva di sinistra spazio a Sansone al posto di Palacio. Tomiyasu, per quanto riguarda la difesa, è a rischio per il pressing di Denswil

Indisponibili: Bani, Schouten

Squalificati: –

Diffidati: Dijks, Palacio, Medel

Consigli fantacalcio Parma-Sampdoria

Il Parma di D’Aversa si schiera con Inglese dal primo minuto per via dell’infortunio accorso a Cornelius. C’è anche la possibilità di vedere Caprari schierato come falso nove. Dermaku ed Hernani si tengono pronti in caso di forfait di Alves e Kucka.

Indisponibili: Scozzarella, Cornelius In dubbio: Bruno Alves, Kucka

Squalificati: Grassi, Darmian

Diffidati: Laurini, Kucka, Kurtic, Brugman

Tonelli e Vieira si aggregano nuovamente in gruppo e tornano disponibili. Per loro, comunque, ci sarà la panchina. In avanti, invece, conferma per Bonazzoli, reduce dalla doppietta al Cagliari. Al suo fianco il sempreverde Quagliarella. Murru favorito su Augello nella corsia di sinistra.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

Consigli fantacalcio Brescia-Spal

Lopez dovrà valutare le condizioni di Joronen, in caso contrario nuovo spazio ad Andrenacci. Sulla trequarti potrebbe essere schierato Zmrhal, con panchina per Spalek. Tonali è pronto per essere schierato dal primo minuto, davanti il tandem Torregrossa-Donnarumma.

Indisponibili: Alfonso, Cistana, Bisoli. In dubbio: Joronen

Squalificati: –

Diffidati: Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek

Centrocampo che Di Biagio schiererà con Dabo con Missiroli e Murgia, per via della squalifica di Valdifiori. Sulla fascia destra D’Alessandro in vantaggio su Sala, mentre è forte il ballottaggio Reca-Strefezza.

Indisponibili: Zukanovic, Berisha, Fares, Valoti

Squalificati: Valdifiori

Diffidati: Vicari, Di Francesco F.

Consigli fantacalcio Fiorentina-Torino

In casa viola migliorano le condizioni di Dalbert, frenato nella fase di riscaldamento a Lecce, ma ora in grado di presidiare la corsia mancina. Terraciano prepara i guantoni, con Castrovilli a centrocampo e Cutrone in avanti.

Indisponibili: Benassi In dubbio: Dragovski

Squalificati: –

Diffidati: Pulgar, Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Igor

Mister Longo si affiderà ancora alla coppia Belotti–Verdi in avanti. L’unico dubbio riguarda l’ultimo attaccante da schierare, con Zaza candidato, tallonato da Edera e Berenguer. A sinistra conferma per Ansaldi, Izzo dal primo minuto.

Indisponibili: Baselli

Squalificati: –

Diffidati: Sirigu, Lukic, Meite’, Rincon

Consigli fantacalcio Genoa-Lecce

Chance per Iago Falque in avanti, anche se è favorito su tutti Pandev. Nicola può puntare di nuovo su Criscito sulla corsia esterna, mentre al centro della difesa duello tra Zapata e Soumaoro. Sono da valutare ancora le condizioni di Romero.

Indisponibili: Radovanovic, In dubbio: Romero

Squalificati: –

Diffidati: Masiello A., Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev, Goldaniga

Liverani ritrova Lapadula, tornato a disposizione dopo il problema alla caviglia che lo ha escluso nell’ultima giornata. In avanti, comunque, è favorito Babacar, supportato da Mancosu e Saponara. Al centrocampo Petriccione, coadiuvato da Majer e Barak, viste le non perfette condizioni di Tachtsidis e Farias.

Indisponibili: Deiola, Meccariello, Rossettini. In dubbio: Falco, Calderoni

Squalificati: –

Diffidati: Gabriel, Petriccione, Rispoli

Consigli fantacalcio Napoli-Udinese

Nuova rivoluzione ad opera di Gattuso per quanto riguarda l’attacco partenopeo, non proprio entusiasmante a Bologna. Dentro Insigne e Callejon, con Mertens punta centrale. Invece, Fabian Ruiz in mezzo al campo, con Koulibaly e Mario Rui in difesa di fronte ad Ospina in vantaggio su Meret.

Indisponibili: Llorente, Younes

Squalificati: Di Lorenzo

Diffidati: Zielinski, Mertens, Milik

Gotti dovrà fare a meno degli infortunati Teodorczyk e Jajalo, due distorsioni al ginocchio. Okaka è squalificato, quindi è la volta di Nestorovski dal primo minuto. In mezzo al campo, oltre agli intoccabili De Paul e Fofana, ecco un’opportunità per Wallace.

Indisponibili: Teodorczyk, Prodl, Mandragora, Jajalo

Squalificati:Okaka

Diffidati: Stryger Larsen, Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski

Consigli fantacalcio Roma-Inter

Nei giallorossi dovrebbe rientrare dal primo minuto Smalling, che si candida per guidare la difesa a tre assieme a Mancini e Ibanez. In avanti Dzeko con il sostegno di Mkhitaryan e Pellegrini, con ingresso eventuale dalla panchina di Perotti e Perez.

Indisponibili: Fazio, Santon, Mirante

Squalificati: –

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

Buone notizie dall’infermeria con il recupero di Barella. C’è anche ottimismo anche per quanto riguarda il recupero di Lukaku, con la contrattura all’adduttore risolta. De Vrij torna a guidare la difesa, mentre sulla sinistra prende il posto Young, a destra Candreva, ma pronti a subetrare Moses e Biraghi. Eriksen sulla trequarti favorito nei confronti di Borja Valero.

Indisponibili: Sensi, Vecino. In dubbio: Lukaku

Squalificati: –

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Gagliardini, Vecino

Consigli fantacalcio Juventus-Lazio

Chiellini e Bentancur sono rientrati dall’Emilia solo affaticati, senza alcun infortunio di sorta. L’uruguaino potrebbe quindi essere schierato dal primo minuto al fianco di Pjanic e Rabiot. Bonucci al centro della difesa, in avanti Douglas Costa al fianco di Dybala e Cristiano Ronaldo.

Indisponibili: De Sciglio, Khedira

Squalificati: Bernardeschi

Diffidati: Bonucci, Bentancur, Rabiot

La formazione di Inzaghi è in piena emergenza, con tanti infortunati. Quindi Acerbi è chiamato a stringere i denti, nella difesa assieme a Bastos e Luiz Felipe. In mezzo al campo Parolo accompagnerà Luis Alberto e Milinkovic Savic.

Indisponibili: Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Correa In dubbio: Radu

Squalificati: Patric

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari M., Lucas Leiva

