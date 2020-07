Consigli fantacalcio 33ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

La 33esima giornata di Serie A si apre con il match di martedì tra Atalanta-Brescia e si concluderà giovedì con quello tra Spal-Inter. In mezzo sfide tra squadre che vogliono ottenere l’accesso all’Europa League ed altre che vogliono rimanere in Serie A, come Lecce-Fiorentina e Torino-Genoa su tutte.

Ecco la lista aggiornata dei calciatori che non potranno essere schierati in questa giornata:

Consigli fantacalcio Atalanta-Brescia

Una partita dall’esito quantomai scontato per via della differenza di qualità e di classifica delle due squadre. Per la Dea non ci dovrebbero essere problemi nella scelta, visto che in avanti ci sarà senza dubbio Zapata, ancora più perché Muriel è stato vittima di una caduta accidentale costata punti di sutura. Gomez e Freuler sono a rischio turnover, Malinovsky sulla trequarti e Pasalic dietro in mezzo al campo.

Squalificati: –

Indisponibili: Muriel In dubbio: Gosens

Diffidati: Castagne, Djimsiti, Hateboer

Tra le rondinelle, Lopez non può avere a disposizione Joronen. Al suo posto conferma per Andrenacci, già visto all’opera contro la Roma. Mateju in difesa, in cabina di regia Tonali nonostante i problemi avuti sabato, quindi in avanti Donnarumma.

Squalificati: –

Indisponibili: Bisoli, Joronen, Cistana

Diffidati: Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek

Consigli fantacalcio Milan-Parma

Nell’undici iniziale Pioli potrebbe rispolverare dal primo minuto Calabria assieme a Bonaventura e Krunic. Conti quindi dovrebbe sistemarsi in panchina, con il bosniaco al posto di Kessie in mezzo al campo. Bonaventura sulla zona destra offensiva a sostenere Ibrahimovic in compagnia di Calhanoglu e Rebic.

Squalificati: Saelemaekers

Indisponibili: Musacchio, Castillejo

Diffidati: Hernandez T., Musacchio, Romagnoli A., Bennacer, Rebic

Nella fila dei gialloblu problema per Cornelius alle prese con noie fisiche, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Milano. Magari in panchina, con spazio invece ad Inglese. Kucka potrebbe essere avanzato, garantendo l’inserimento a centrocampo di Brugman.

Squalificati: –

Indisponibili: Scozzarella In dubbio: Cornelius

Diffidati: Laurini, Grassi, Kucka, Kurtic, Brugman, Darmian

Consigli fantacalcio Bologna-Napoli

Recuperano Poli e Santander, ma nello stesso tempo Mihajlovic deve fare i conti con l’infortunio di Bani. Quest’ultimo sarà rimpiazzato da Denswil. Orsolini è tallonato da Skov Olsen, mentre Barrow dovrebbe avere la meglio su Palacio.

Squalificati: –

Indisponibili: Bani, Schouten

Diffidati: Dijks, Palacio, Medel

In casa azzurri potrebbe esserci spazio per Milik, al posto di Mertens per compiere il turnover. Sulla destra Lozano ha qualche chance in più rispetto a Callejon e Politano. In difesa Hysaj e Manolas al posto di Maksimovic e Mario Rui. Demme ritorna titolare a centrocampo.

Squalificati: –

Indisponibili: –

Diffidati: Di Lorenzo, Zielinski, Mertens, Milik

Consigli fantacalcio Sampdoria-Cagliari

L’attacco blucerchiato ha ritrovato Quagliarella in avanti, ma ha perso Ramirez causa un infortunio patito alla caviglia ad Udine. Gabbiadini e Bonazzoli si giocano una maglia al suo fianco. Jankto dal primo minuto a centrocampo, mentre in difesa sulla corsia di sinistra duello Augello-Murru.

Squalificati: –

Indisponibili: Ramirez, Vieira, Tonelli

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

Problema al polpaccio avuto domenica da Nainggolan, che va quindi verso il forfait. A centrocampo un tridente composto da Ionita con Rog e Nandez. Pisacane e Ceppitelli dal primo minuto in difesa, mentre in avanti confermati Joao Pedro e Simeone.

Squalificati: –

Indisponibili: Oliva, Pellegrini, Pavoletti In dubbio: Nainggolan

Diffidati: Lykogiannis, Ionita, Simeone, Nandez

Consigli fantacalcio Sassuolo-Juventus

Il tecnico De Zerbi dopo la vittoria sul campo della Lazio potrebbe rilanciare dal primo minuto Caputo e Berardi. Le chiavi della regia saranno affidate a Magnanelli, in difesa al centro l’esperienza di Chiriches. Sulle fasce spazio a Muldur e Rogerio.

Squalificati: –

Indisponibili: Romanga, Defrel, Obiang

Diffidati: Ferrari G., Peluso, Bourabia, Magnanelli, Obiang, Berardi, Muldur

La squalifica di Cuadrado porta ad inserire Danilo sulla fascia destra, con a sinistra Alex Sandro. Pjanic è riconfermato in regia, affiancato da Bentancur e Rabiot. In avanti inamovibile la coppia Dybala e Ronaldo, mentre per l’ultimo posto ballottaggio Douglas Costa-Bernardeschi.

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: De Sciglio, Khedira

Diffidati: Bentancur, Bernardeschi, Rabiot

Consigli fantacalcio Lecce-Fiorentina

Falco e Calderoni con problemi fisici non potranno essere schierati. Quindi sono pronti Rispoli in difesa, Babacar in avanti. L’attaccante senegalese dovrebbe essere supportato da Mancosu e Saponara. Tachtsidis torna in mediana, affiancato da uno tra Barak o Majer.

Squalificati: –

Indisponibili: Lapadula, Calderoni, Meccariello, Rossettini

Diffidati: Petriccione, Rispoli

Ribery, dopo il cambio subito domenica a causa di noie fisiche, sta bene e può essere schiarato dal primo minuto assieme a Chiesa e Cutrone. In mediana Duncan potrebbe far riposare Castrovilli, così come molto probabile la panchina per Milenkovic.

Squalificati: –

Indisponibili: Benassi

Diffidati: Pulgar, Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Igor

Consigli fantacalcio Roma-Verona

In casa giallorossa rientro dal primo minuto per Mkhitaryan e Cristante. Quest’ultimo sarà adattato in difesa per l’assenza di Smalling. Paul Lopez titolare, così come Dzeko in avanti. Zappacosta-Peres a destra, Kolarov-Spinazzola a sinistra, con i primi in vataggio sui secondi.

Squalificati: –

Indisponibili: Santon, Smalling.

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

Nella difesa scaligera dovrebbe essere presente Kumbulla nonostante i dolori accusati a Firenze domenica scorsa. Zaccagni dall’inizio, con un posto conteso da Pessina e Verre. Prima punta Di Carmine, con Faraoni e Lazovic sulle fasce.

Squalificati: –

Indisponibili: Borini, Pazzini

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic, Amrabat

Consigli fantacalcio Udinese-Lazio

Nel centrocampo dovrebbe tornare titolare Fofana, assieme a Jajalo e De Paul. Le novità schierate dal mister Gotti saranno in difesa con la candidatura di Becao, riposo per Nuytinck. In avanti Okaka dall’inizio con al suo fianco Lasagna.

Squalificati: –

Indisponibili: Prodl, Mandragora.

Diffidati: Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski, Okaka

Tra i biancocelesti c’è il recupero di Luiz Felipe, che può essere schierato in difesa al posto dello squalificato Patric. Jony sulla sinistra, mentre Lazzari è insidiato da Anderson. Parolo metronomo, con Milinkovic Savic e Luis Alberto ai suoi lati. Immobile con Caicedo in avanti, infortunio per Correa.

Squalificati: Patric

Indisponibili: Lulic, Marusic, Correa

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari M., Lucas Leiva

Consigli fantacalcio Torino-Genoa

Zaza è tornato arruolabile dopo aver scontato la squalifica. Al suo fianco Belotti supportato da Verdi. Berenguer e Edera, al pari del giovane Millico sono pronti a subentrare dalla panchina. Al centro del campo il duello è tra Meitè-Lukic, sulla sinistra Ansaldi è insidiato da Aina.

Squalificati: –

Indisponibili: Baselli

Diffidati: Sirigu, Lukic, Meite’, Rincon

Criscito può rientrare nel gruppo, mentre non sono al meglio per noie fisiche Romero e Sturaro. In attesa di sapere se giocherà o meno il capitano, la concorrenza di Sanabria è importante, da essa dipenderanno le scelte di modulo. Goldaniga in difesa sta ben figurando, suo il posto a discapito di Soumaoro.

Squalificati: –

Indisponibili: Radovanovic In dubbio: Sturaro, Romero

Diffidati: Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev

Consigli fantacalcio Spal-Inter

Di Biagio può dare spazio alle corsie a D’Alessandro e Sala al posto di Strefezza e Reca. In mezzo al campo dovrebbe ritornare Valdifiori, con Missiroli e Murgia i due coadiuvatori. Petagna in avanti potrebbe essere sostenuto da Castro.

Squalificati: –

Indisponibili: Berisha, Zukanovic, Fares e Valoti

Diffidati: Vicari, Di Francesco F., Valdifiori

Nei nerazurri scalpita Erksen che potrebbe tornare titolare, a discapito di Borja Valero, relegato in panchina. Candreva dall’inizio sulla fascia destra, con a sinistra Biraghi favorito su Young. In avanti Lautaro Martinez-Sanchez, con fastidio per Lukaku all’adduttore

Squalificati: Godin

Indisponibili: Vecino, Barella, Sensi In dubbio: Lukaku

Diffidati: De Vrij, Borja Valero, Gagliardini, Vecino

