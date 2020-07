Consigli fantacalcio 32ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

La 32esima giornata di Serie A si aprirà con il match tra Lazio-Sassuolo, proseguirà con quello ai piani più alti tra Juventus-Atalanta, intervallato da Brescia-Roma. La domenica c’è il grosso delle sfide con un interessante Genoa-Spal per la zona retrocessione ed un affascinante Napoli-Milan. Si chiude il lunedì con il match serale tra Inter-Torino.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Lazio-Sassuolo

Dubbio Milinkovic Savic per i biancocelesti, visto che ha accusato noie fisiche. Al suo posto potrebbe essere schierato Cataldi, favorito su Leiva, a ocmpletare il reparto assieme a Parolo e Luis Alberto. Bastos in difesa al posto dello squalificato Patric.

Indisponibili: Marusic, Correa Lulic

Squalificati: Patric

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari M.

Nell’attacco neroverde torna arruolabile dal primo minuto Djuricic nel ruolo di trequartista. Per supportare la punta Caputo sarà schierato al fianco di Traorè. Quindi Ferrari in difesa e Boga sulla zona esterna offensiva. Indisponibili causa infortunio Defrel e Obiang.

Indisponibili: Obiang, Defrel, Romagna

Squalificati: –

Diffidati: Peluso, Bourabia, Magnanelli, Obiang, Berardi

Consigli fantacalcio Brescia-Roma

Nelle rondinelle potrebbe essere rilanciato Semprini in difesa sulla sinistra, in vantaggio rispetto a Martella. Chancellor può rientrare, ma è in ballottaggio con l’ottimo giovane Papetti. Zmrhal sulla trequarti a sostenere le punte Donnarumma e Torregrossa. Tonali nel suo ruolo di regista.

Indisponibili: Cistana, Bisoli

Squalificati: –

Diffidati: Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek

Cristante e Mkhitaryan non potranno essere presenti dal primo minuto causa squalifica. Fonseca dovrà mettere mano al centrocampo, ma anche alla difesa. Infatti ci sarà nuovamente Fazio al posto dell’infortunato Smalling. Perotti e Perez favoriti nell’appoggio a Dzeko.

Indisponibili: Smalling. Santon

Squalificati: Mkhitaryan,Cristante

Diffidati: Santon, Diawara, Kluivert, Dzeko

Consigli fantacalcio Juventus-Atalanta

Dybala rientra dalla squalifca e sarà subito schierato in campo al fianco di Ronaldo e Bernardeschi. Potrebbe anche esserci l’inserimento di Douglas Costa al posto di quest’ultimo. Torna De Ligt titolare al fianco di Bonucci in difesa.

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Khedira

Squalificati: –

Diffidati: Bentancur, Cuadrado

Gasperini si affiderà su Palomino al centro della difesa a tre, con Caldara che verrà tenuto in panchina. De Roon con Freuler al centro dello schieramento, mentre sulle zone esterne Hateboer con Gosens. Davanti Zapata e Gomez certi, mentre il ballottaggio sarà tra Ilicic e Pasalic.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Castagne, Djimsiti

Consigli fantacalcio Genoa-Spal

Nel grifone il mister Nicola ha i dubbi per quanto riguarda l’attacco. Sanabria e Pinamonti al momento partono in vantaggio rispetto a Favilli, Pandev e Iago Falque. Sturaro non è al meglio, perciò potrebbe essere la volta di Cassata al centro, o Iago Falque come trequartista.

Indisponibili: Romero, Radovanovic. In dubbio: Sturaro, Criscito

Squalificati: –

Diffidati: Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev

Nella difesa dei romagnoli si vedrà Cionek dal primo minuto, mentre Strefezza e Reca dovrebbero prendere posto sulle fasce. Petagna in avanti potrebbe lasciare il posto a Cerri per questione di turnover. Berisha, Zukanovic, Valoti e Fares sono indisponibili.

Indisponibili: Zukanovic, Berisha, Fares, Valoti

Squalificati: –

Diffidati: Vicari, Di Francesco F., Valdifiori

Consigli fantacalcio Cagliari-Lecce

L’attacco della formazione sarda vedrà la coppia formata da Joao Pedro e Simeone. In difesa, invece, le buone notizie riguardano il rientro dalla squalifica di Carboni. Rog a centrocampo può essere insediato da Ionita. Pavoletti ed Oliva ancora out.

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Pellegrini

Squalificati: –

Diffidati: Lykogiannis, Ionita, Simeone, Nandez

L’attacco salentino riesce a recuperare in extremis Babacar, anche se uscito claudicante dal match con la Lazio. Non è da scartare l’opzione Falco sostenuto da Mancosu e Saponara. Difesa che sarà diretta da Lucioni, con Tachtsidis in regia dopo la squalifica.

Indisponibili: Meccariello, Rossettini, Lapadula

Squalificati: –

Diffidati: Petriccione, Rispoli

Consigli fantacalcio Udinese-Sampdoria

Jajalo è monitorato attentamente dallo staff friulano per un elengazione muscolare. Comunque in alternativa Gotti può schierare nuovamente Walace supportato da De Paul e Fofana. Nessun dubbio in avanti con la coppia Lasagna e Okaka.

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Squalificati: –

Diffidati: Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski, Okaka

Nella Doria c’è un’importante novità, rappresentata dal recupero di Quagliarella al centro dell’attacco. Verrà comunque lanciato dal mister a gara in corso, con Ramirez titolare sulla trequarti. Ballottaggio Murru e Augello sulla sinistra.

Indisponibili: Tonelli, Vieira

Squalificati: –

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

Consigli fantacalcio Fiorentina-Verona

Castrovilli è continuamente monitorato per via delle sue condizioni fisiche. È stato preservato contro il Cagliari per il problema alla caviglia. Duncan è fuori causa squalifica, la coperta per Iachini è corta. Pezzella in difesa e tridente con Chiesa e Ribery in avanti.

Indisponibili: Benassi In dubbio: Castrovilli

Squalificati: Duncan

Diffidati: Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola

Sotto osservazione Zaccagni e Pazzini, quindi il mister Juric, orfano già di Borini, Salcedo ed Eysseric, dovrà inventarsi la formazione. Di Carmine in avanti nel ruolo di punta centrale, con alle sue spalle Pessina e Verre.

Indisponibili: Eysseric, Salcedo, Borini In dubbio: Zaccagni, Pazzini

Squalificati: –

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic, Amrabat

Consigli fantacalcio Parma-Bologna

I ducali dovrebbero tenere a riposo Gervinho dopo i tanti impegni ravvicinati del giocatore senegalese. Sprocati favorito visto che Karamoh e Cornelius hanno svolto lavoro differenziato. Altra soluzione è l’avanzamento di Kucka in avanti, con Scozzarella in mediana.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Laurini, Grassi, Kucka, Kurtic, Brugman, Darmian

È stato accolto il ricorso per la squalifica di Soriano, quindi giocherà a centrocampo. In avanti,invece, dovrebbe avere di unovo la sua opportunità Sansone al fianco di Orsolini e Barrow. Denswil squalificato, rilancio per Danilo al centro della retroguardia.

Indisponibili: Poli, Santander

Squalificati: Denswil

Diffidati: Dijks, Palacio, Mede

Consigli fantacalcio Napoli-Milan

Buone notizie per quanto riguarda i pali della formazione partenope. Infatti Ospina sembra essersi rimesso dall’infortunio e giocherà tra i pali. Invece, per quanto riguarda la zona difensiva, ecco tornare dal primo minuto Di Lorenzo e Koulibaly. In mezzo al campo ballottaggio Demme e Zielinski, mentre in avanti Mertens-Milik, con belga in vantaggio.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Zielinski, Mertens, Milik

Pioli deve decidere chi schierare in avanti dalla trequarti in poi. Ibrahimovic è inamovibile, Rebic segna a ripetizione, confermato anche lui. Calhanoglu appare in guarigione, ma è insidiato alle calcagna da Paqueta. Duello Selemaeker-Bonaventura per rimpiazzare Castillejo.

Indisponibili: Castillejo, Musacchio In dubbio: Duarte

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A., Bennacer, Rebic

Consigli fantacalcio Inter-Torino

Allarme Lukaku per i nerazzurri di Conte. Il belga è uscito anzitempo dal campo per un fastidio muscolare e quindi non sarà in campo nella prossima sfida. Si preparano Sanchez e Martinez al suo posto. Quindi Bastoni dal primo minuto in difesa ed Eriksen sulla trequarti.

Indisponibili: Moses, Barella, Sensi. In dubbio: Lukaku

Squalificati: –

Diffidati: De Vrij, Godin, Borja Valero, Gagliardini, Vecino

Squalifica per Zaza tra i granata, con Berenguer in avanti assieme a Verdi e al capitano Belotti. Ania dovrebbe entrare a partita in corso, mentre sulle zone esterne sicuri De Silvestri e Ansaldi. Lukic al posto di Meitè per esigenze di turnover.

Indisponibili: Baselli

Squalificati: Zaza

Diffidati: Sirigu, Lukic, Rincon

