Consigli fantacalcio 31ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 31° giornata di Serie A

La 30esima giornata di Serie A durerà tre giornate, da martedì a giovedì. Si apre con la sfida a distanza Juventus e Lazio. Prima i biancocelesti sono impegnati in quel di Lecce, mentre alle 21.45 è di scena un classico del calcio italiano: Milan–Juventus a S.Siro.

La giornata di mercoledì è la più corposa con 6 appuntamenti. Si inizia con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli, per finire con Roma-Parma e soprattutto Torino-Brescia per la zona retrocessione.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Lecce-Lazio

Il Lecce di Liverani è costretto a rimpiazzare Tachtsidis, con Petriccione sulla linea dei registi. Mancosu e Falco partono dal primo minuto, mentre saranno indisponibile Rossettini e Lapadula, con Majer non al meglio ma è probabile la sua presenza.

Indisponibili: Rossettini, Lapadula

Squalificati: Tachtsidis

Diffidati: Rispoli

La Lazio è in piena emergenza con assenze pesanti. Correa, Lulic e Marusic sono gli infortunati, mentre di squalificati non ce ne sono. Rientrano dalle squalifiche Immobile e Caicedo, mentre Milinkovic Savic pare si sia ristabilito dalla botta presa sabato scorso contro il Milan.

Indisponibili: Correa. Lulic, Marusic

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari M.

Consigli fantacalcio Milan-Juventus

Il Milan di Pioli sarà orfano di un perno importante della difesa, Musacchio assente. C’è inoltre apprensione per le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio dal match giocato a Roma sabato scorso. Potrebbe essere la volta di Bonaventura alle spalle di Ibrahimovic.

Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio. In dubbio: Calhanoglu

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A.

Squalifiche per Dybala e De Ligt nella Juventus, con Higuain che scalda i motori in avanti, Rugani in fase difensiva. Matuidi dal primo minuto e Ramsey al posto di Bentancur nella linea mediana. Bernardeschi e Douglas Costa si giocano un posto nel tridente d’attacco.

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Khedira. In dubbio: Alex Sandro

Squalificati: Dybala, De Ligt

Diffidati: Bentancur, Cuadrado

Consigli fantacalcio Genoa-Napoli

Nel centrocampo della formazione ligure riprenderà la sua posizione Schone, scontata la squalifica domenica scorsa. Criscito è ancora ai box, mentre Romero e Soumaoro sicuri con rischio per Masiello. Zapata ha voglia di giocare. In avanti i soliti ballottaggi Falque-Sanabria, Pinamonti-Pandev.

Indisponibili: Criscito, Radovanovic

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev

Koulibaly e Demme, due uomini importanti nei rispettivi ruoli non ci saranno. Gattuso dovrà pensare a delle sostituzioni, con Maksimovic e Manolas come coppia centrale. Meret in vantaggio su Ospina, così come Mertens su Milik.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Demme, Koulibaly

Diffidati: Zielinski, Mertens, Milik

Consigli fantacalcio Fiorentina-Cagliari

Nella viola potrebbe partire dalla panchina Ribery, colpito duro a Parma e distratto dopo che hanno tentato di rubargli in casa. Coppia d’attacco tutta italiana con Chiesa e Cutrone, con Ceccherini al posto dello squalificato Pezzella in difesa.

Indisponibili: Benassi

Squalificati: Pezzella

Diffidati: Venuti, Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Duncan

Zenga perde Carboni in difesa, rilancio quindi per Klavan nel terzetto difensivo di fronte a Cragno in porta. Pellegrini è ancora alle prese con un trauma alla caviglia, quindi spazio per Mattiello e Lykogiannis. Davanti Joao Pedro con Simeone, ma probabile l’inserimento di Ragatzu al posto del brasiliano.

Indisponibili: Ceppitelli, Pellegrini, Oliva, Pavoletti, Pereiro

Squalificati: Carboni

Diffidati: Ionita, Simeone, Nandez

Consigli fantacalcio Atalanta-Sampdoria

La difesa della Dea è orfana di Palomino. Quindi Toloi, Djimsiti e Caldara sarà il tridente difensivo, con Gollini tra i pali e Freuler che ritorna dopo la squalifica. Dall’inizio dovrebbero ritornare Gomez, Ilicic e Zapata, con possibile inserimento a partita in corso di Muriel e Pasalic.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Palomino

Diffidati: Nessuno

C’è il ritorno di Quagliarella nella formazione iniziale blucerchiata, ma Ranieri potrebbe tenerlo in panchina a favore di uno tra Gabbiadini e Bonazzoli. Ramirez e La Gumina si giocano una maglia a ridosso della punta.

Indisponibili: Vieira, Tonelli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

Consigli fantacalcio Roma-Parma

C’è un problema nella difesa giallorossa fermata dall’infortunio di Smalling. Al suo posto uno tra Fazio ed Ibanez. Sulla trequarti conferma per Pellegrini e Mkhitaryan, mentre nell’ultima posizione si giocano una maglia in tre: Perez, Under e Perotti.

Indisponibili: Smalling

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Santon, Cristante, Kluivert, Dzeko, Mkhitaryan

Il centrocampo dei ducali può aver recuperato Hernani. In questo modo Brugman potrà tornare in panchina, mentre nel tridente d’attacco Cornelius sarà schierato dal primo minuto. Questa volta dovrebbe riposare Gervinho.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Laurini, Grassi, Kucka, Brugman, Darmian

Consigli fantacalcio Bologna-Sassuolo

Due problemi per il mister Mihajlovic. Uno riguarda la squalifica di Soriano, fermato per due turni, l’altro l’indisponibilità di Medel per problemi alla schiena. Tre uomini a centrocampo, con Dominguez, assieme a Svanberg e Schouten. Davanti conferma ancora per Barrow.

Indisponibili: Poli, Santander, Skov Olsen. In dubbio: Medel

Squalificati: Soriano

Diffidati: Denswil, Palacio

Per sopperire alla squalifica di Djuricic, mister De Zerbi potrebbe schierare dall’inizio Traorè. Punto di riferimento offensivo sarà Caputo, pronto ad essere aiutato da Berardi e Boga. Rogerio potrebbe rientrare e scalzare Kyriakopoulos in fase difensiva.

Indisponibili: Obiang, Romagna

Squalificati: Djuricic

Diffidati: Peluso, Magnanelli, Obiang, Berardi

Consigli fantacalcio Torino-Brescia

Mister Longo potrà tornare a schierare dal primo minuto Nkoulou, tenuto a riposo nel derby, così come Rincon a centrocampo. Verdi vuole avere conferme a fianco di Berenguer per fornire Belotti in avanti. Zaza ed Edera sono pronti a subentrare.

Indisponibili: Baselli, Millico

Squalificati: Izzo

Diffidati: Sirigu, Lukic, Rincon, Zaza

Balotelli è stato visto allenarsi in gruppo ma è difficile una sua convocazione per la sfida con il Torino. Il recupero di Chancellor non lo rende tranquillo per un posto da titolare, visto che sono in ascesa le quotazioni di Papetti. Torregrossa e Donnarumma confermati in avanti.

Indisponibili: Bisoli, Cistana

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Chancellor, Sabelli, Dessena, Spalek

Consigli fantacalcio Spal-Udinese

L’assenza forzata di Cionek dà quindi spazio e possibilità a Tomovic. Il recupero di Reca può scalzare Sala sulla fascia sinistra, il quale dovrà accomodarsi in panchina. D’Alessandro è tornato arruolabile con Valdifiori sulla regia. Dal primo minuto spazio per Petagna.

Indisponibili: Valoti, Berisha, Di Francesco, Zukanovic, Fares

Squalificati: Cionek

Diffidati: Vicari, Di Francesco F., Valdifiori

Mister Gotti per i friulani dovrà schierare Zeegelaar e Larsen sulle corsie esterne, vista la squalifica di Sema. Lasagna in coppia con Okaka nell’attacco, mentre in panchina Nestorovski. Potrebbe esserci la conferma del terzetto difensivo visto con il Genoa, anche se reclamano spazio Becao e De Maio

Indisponibili: Prodl, Mandragora

Squalificati: Sema

Diffidati: Troost-Ekong, Fofana, Nestorovski, Okaka

Consigli fantacalcio Verona-Inter

Ci sono buone notizie dall’infermeria gialloblu. Infatti pare che Amrabat abbia recuperato e sarà disponibile. Badu, invece, ha rimediato una ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra ma proverà ad essere presente. Pessina di nuovo disponibile dopo la squalifica.

Indisponibili: Borini, Eysseric, Salcedo. In dubbio: Badu

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic

I problemi maggiori per mister Conte riguardano il centrocampo. Infatti negli ultimi giorni Barella ha avuto dei problemi muscolari e non potrà essere presente a Verona. A fianco di Brozovic uno tra Gagliardini e Vecino. Eriksen sulla trequarti, con Lukaku davanti. Mentre il ballotaggio è tra Martinez e Sanchez,con l’argentino favorito.

Indisponibili: Barella, Sensi, Moses

Squalificati: Bastoni,D’Ambrosio

Diffidati: De Vrij, Godin, Gagliardini, Vecino

