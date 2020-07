Consigli fantacalcio 30ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 30° giornata di Serie A

La 30esima giornata di Serie A avrà inizio sabato 4 luglio con una sfida affascinante e carica di storia: Il derby della Mole o di Torino. Poi in serata la Lazio ospita il Milan in casa, nel duello a distanza con la Juventus. In mezzo la sfida tra Sassuolo-Lecce.

La domenica, invece, si apre con la sfida tra Inter-Bologna, seguita dal clou alle 19.30, tra cui un Cagliari-Atalanta che può dire molto per la zona Champions e Udinese-Genoa per la salvezza. In serata è la volta di Napoli-Roma.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Juvenuts-Torino

Una stracittadini che nella Juventus la favorita d’obbligo. In campo Ronaldo-Dybala, ma è probabile che ci sia spazio per Buffon. Douglas Costa potrebbe essere una carta vincente anche se non partisse titolare. Sempre indisponibili i due terzini sinistri, spazio quindi nuovamente a Cuadrado.

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Demiral, Khedira

Squalificati: Nessuno

Diffidati: De Ligt, Bentancur, Cuadrado, Dybala

Il Torino sicuramente farà affidamento in Belotti, tornato al gol anche se su rigore. È l’unica sicurezza in un mare d’incertezze. Ansaldi sulla fascia e Berenguer sulla trequarti con Verdi al suo fianco. Berenguer non pare in un momento di forma splendente, così come Nkoulou.

Indisponibili: Baselli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Sirigu, Izzo, Lukic, Rincon, Zaza

Consigli fantacalcio Lazio-Milan

Non ci saranno Immobile e nemmeno Caicedo, quindi spazio all’unico attaccante, ovvero Correa. Luis Alberto e Milinkovic dovranno fare gli straordinari. In difesa Acerbi potrebbe essere scalzato da Ibra, qualora quest’ultimo recuperasse a pieno regime.

Indisponibili: Lulic, Marusic e Luiz Felipe

Squalificati: Caicedo, Immobile

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari M.

Paquetà e Calhanoglu sono tra i pochi da salvare nel match giocato con la Spal mercoledì scorso. Hernandez e Castillejo sono da valutare, mentre bisogna capire il minutaggio disponibile per Ibrahimovic.

Indisponibili: Musacchio, Castillejo, Duarte. In dubbio: Hernandez, Ibrahimovic

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Consigli fantacalcio Sassuolo-Lecce

Visto che la squadra neroverde segna molto è probabile l’utlizzo del tridente sin dall’inizio, con Berardi-Caputo-Boga. Da non dimenticare Defrel, in gran spolvero nel match giocato a Firenze mercoledì scorso. Rogerio non sarà disponibile in difesa per via della squalifica.

Indisponibili: Obiang, Romagna. In dubbio: Toloi

Squalificati: Rogerio

Diffidati: Peluso, Djuricic, Magnanelli, Obiang, Berardi

Nella retroguardia salentina è difficile trovare qualcuno su cui fare affidamento. In primis Gabriel, ma anche i difensori non sono da meno. Mancosu e Falco sono i due più probabili a dare qualcosa in più, subito dietro Saponara e Barak. Babacar è deludente, quindi non consigliato.

Indisponibili: Rossettini, Lapadula

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Tachtsidis, Rispoli

Consigli fantacalcio Inter-Bologna

Eriksen e Lukaku torneranno dal primo minuto a far coppia dopo il riposo avuto contro il Brescia. Martinez e Sanchez si giocheranno l’altro posto in avanti. Young potrebbe riposare, mentre Candreva dovrebbe riprendere il posto da titolare. Si è fermato Moses, mentre Skriniar dovrà scontare ancora una giornata di squalifica.

Indisponibili: Moses, Sensi, Vecino

Squalificati: Skriniar

Diffidati: D’Ambrosio, De Vrij, Godin, Gagliardini, Vecino

Il Bologna di Mihajlovic potrebbe schierare Sansone dal primo minuto e scalzare altri dal tridente. Palacio rimane sempre un giocatore decisivo, con scelte obbligate per via dell’assenza di Santander in avanti.

Indisponibili: Mbaye, Poli, Santader, Skov Olsen

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Denswil

Consigli fantacalcio Cagliari-Atalanta

La formazione di Zenga dovrà stare attenta alla macchina da goal bergamasca. Rog, Nandez e Nainggolan sono i giocatori più in forma al momento, con l’ultimo in vantaggio sugli altri due. Simeone e Joao Pedro inamovibili davanti.

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Pereiro, Klavan

Squalificati: Luca Pellegrini

Diffidati: Ionita, Simeone

La formazione di Gasperini ha vinto fino ad ora tutte le partite giocate dopo la quarantena. Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel sono giocatori sui quali poter fare affidamento. Gosens e Hateboer sugli esterni, mentre a centrocampo Pasalic e Malinovskyi sono due elementi interessantissimi.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Palomino

Consigli fantacalcio Brescia-Verona

Dopo la pesante sconfitta subita a S.Siro contro l’Inter, il Brescia proverà a rialzarsi contro un avversario complicato e che gioca bene. Non ci sono grandi nomi da inserire, solo potersi affidare a Tonali nel centrocampo e a Donnarumma in avanti.

Indisponibili: Chancellor, Cistana, Bisoli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Sabelli, Dessena

Le opzioni in avanti in casa Hellas sono molto più importanti. Di Carmine è un attaccante di sicuro affidamento, mentre nella linea dei trequartisti ci sono tre opportunità valide come Zaccagni, Verre e Borini. Torna Kumbulla, mentre sarà squalificato Pessina.

Indisponibili: Salcedo, Eysseric

Squalificati: Pessina

Diffidati: Verre, Rrahmani, Lazovic

Consigli fantacalcio Parma-Fiorentina

Tra i ducali spicca senza dubbio Kulusevski, il più talentuoso del gruppo. Però anche Cornelius e Gervinho fanno la loro parte egregiamente. Hernani non sarà presente perché squalificato, quindi spazio per Kucka e Kurtic. Alves, invece, potrebbe riposare.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Hernani

Diffidati: Laurini, Grassi, Darmian

Tra le fila degli ospiti, invece, Chiesa e Castrovilli dovrebbero essere messi in campo. Nonostante la loro prova scialba contro il Sassuolo. Un giocatore su cui fare affidamento è sicuramente Ribery, mentre a rischio Caceres rientrato da poco.

Indisponibili: Kouamè

Squalificati: Vlahovic

Diffidati: Pezzella Ger., Castrovilli, Vlahovic, Lirola, Duncan

Consigli fantacalcio Sampdoria-Spal

I blucerchiati hanno un’occasione importante per allungare dalla zona retrocessione. Dopo aver centrato la vittoria contro il Lecce, ora possono permettersi di fare un balzo in zona sicurezza. Gabbiadini può essere nuovamente schierato titolare, Ramirez idem, Quagliarella subentrerà a partita inoltrata.

Indisponibili: Tonelli

Squalificati: Thorsby

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Vieira

In casa ospite ci sono tante assenze da vautare. È una vera e propria emergenza, con la squalifica di D’Alessandro, ma latri acciaccati da valutare quali Reca, Fares, Valoti e Bonifazi. Berisha, Zukanovic e Di Francesco fanno parte degli infortunati.

Indisponibili: Fares, Reca, Bonifazi, Berisha, Di Francesco, Zukanovic. In dubbio: Valoti

Squalificati: D’Alessandro

Diffidati: Cionek, Vicari, Di Francesco F., Valdifiori

Consigli fantacalcio Udinese-Genoa

Il portiere dei bianconeri Musso è riuscito a mantenere la porta inviolata nel match contro la Roma. Okaka e Nestorovski dovrebbe essere la copia di attaccanti, visto che Lasagna ha avuto qualche acciacco ultimamente.

Indisponibili: Prodl, Mandragora

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Troost-Ekong, Nestorovski, Sema, Okaka

Per la formazione ligure dovrebbe essere confermata la posizione tra i pali di Perin. In difesa Romero è il difensore più affidabile della squadra, mentre Sturaro e Behrami potranno essere schierati dal primo minuto per dare energia al centrocampo.

Indisponibili: Radovanovic

Squalificati: Schone

Diffidati: Ghiglione, Zapata C., Cassata, Favilli, Pandev

Consigli fantacalcio Napoli-Roma

Nonostante il passo falso ottenuto a Bergamo, i partenopei sono in forma migliore per questo match. Koulibaly è il migliore in difesa, mentre Ruiz e Zielinski potrebbero essere giocatori da bonus. Mertens può essere schierato di nuovo dal primo minuto.

Indisponibili: Allan

Squalificati: Nessuno In dubbio: Ospina

Diffidati: Koulibaly, Zielinski, Mertens, Milik, Demme

Mirante e suoi colleghi di reparto sono tutti a rischio. Rientra Mancini, Kolarov fa discorso per i calci piazzati, mentre Veretout e Pellegrini danno più garanzie di altri. Dzeko si riprende il ruolo di titolare, mentre Perotti è fermo causa squalifica.

Indisponibili: Zaniolo

Squalificati: Perotti

Diffidati: Santon, Kluivert, Dzeko, Mkhitaryan

