Consigli Fantacalcio 3° giornata Serie A 2020-21

Dopo I recuperi della prima giornata, che hanno visto tra le altre le vittorie di Lazio, Inter e Spezia, la Serie A corre spedita verso il terzo turno di campionato, che ha in serbo parecchi match di cartello. Come ogni weekend andiamo a dispensarvi dei consigli per il vostro Fantacalcio.

Fiorentina-Sampdoria

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castro, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri

La Sampdoria vuole rialzarsi dopo aver racimolato zero punti nelle prime due uscite. Per farlo, Ranieri potrebbe affidarsi ancora a Candreva, apparso in grande forma contro il Benevento.

Nella Fiorentina, che dovrebbe confermare a grandi linee l’undici titolare delle ultime gare, occhio a Chiesa, già a segno contro l’Inter.

Sassuolo-Crotone

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato, Cigarini, Messias, Mazzotta; Simy, Riviére. Allenatore: Stroppa

Il Sassuolo si gode al momento un super Djuricic, capace di fare fuoco e fiamme contro lo Spezia. A Crotone, conferma per Junior Messias in mezzo al campo: potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro. Allenatore: Maran

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Lukic, Rincón, Meité; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Partita tra due squadre che vogliono risollevare la china quella tra Genoa e Torino. I liguri, reduci dal pesante 6-0 di Napoli, potrebbero ancora affidarsi al genio di Pjaca, a segno contro il Crotone al debutto. Possibile conferma della coppia d’attacco Zaza-Belotti nel Torino che ha comunque offerto una buona prestazione con l’Atalanta.

Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Coulibaly, De Paul, Forestieri, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

L’Udinese é ancora a secco in questo campionato dopo aver perso contro lo Spezia, e cercherá con tutte le forze di sorprendere la Roma. Potrebbe essere il giorno di Forestieri titolare a centrocampo, vista l’emergenza in cui si trovano I friulani.

La Roma ha ottenuto un punto importante contro la Juventus, ma ora vuole muovere la classifica in maniera importante. Occhio a Pedro, anvora a caccia dla prima marcatura in Italia, e a un Veretout in splendoda forma.

Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Lammers. Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco

L’Atalanta ha schiantato la Lazio grazie alla prestazione dei due super esterni Gosens e Hateboer, sicuri titolari anche contro il Cagliari, cosí come Toloi, impeccabile in difesa. Possibile chance per Lammers dal primo minuto, visto che la condizione di Zapata non é dle migliori.

Di Francesco opterá ancora per il 4-3-3 con Sottil e Pedro a supporto di un Simeone ancora alla ricerca della forma giusta.

Parma-Verona

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Laurini; Kucka, Brugman, Hernani; Dezi; Gervinho, Karamoh. Allenatore: Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Colley, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Favilli. Allenatore: Juric.

Parma in cerca di risposte importanti dopo un inizio di campionato da dimenticare. Assenti per infortunio Cornelius e Inglese, Liverani si affiderá ancora ala tandem Gervinho–Karamoh.

Di tutt’altro umore il Verona che, con sei punti in due gare, non poteva sperare di meglio. Potrebbe essere il giorno Lazovic e Favilli, chiamati a partire titolari per far rifiatare gli altri giocatori. Il giovane ex Juventus ha anche segnato contro l’Udinese, mostrando di meritarsi una chance da titolare.

Benevento-Bologna

BENEVENTO (4-3-3): Montipó; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Moncini, Insigne R. Allenatore: F. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Skov-Olsen; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Il Benevento deve subito riprendersi dal pesante ko casalingo contro l’Inter e potrebbe farlo al cospetto di un Bologna in salute che ha battuto 4-1 il Parma. Spazio al tridente Insigne–Moncini–Caprari (in gran forma), mentre a sinistra potrebbe essere riproposto Foulon.

Il Bologna ripropone lo stesso undici che ha battuto il Parma. Spicca il giovane Hickey, che ha ben impressionato nel derby.

Lazio-Inter

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Sensi, Young; Barella; Lukaku, Sensi. Allenatore: Conte

Lazio pronta a riscattarsi dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta. Inzaghi potrebbe far rientrare Correa. Occhio peró Caicedo che potrebbe insidiare Immobile apparso non in forma contro I bergamaschi.

Nell’Inter spazio ancora ad Hakimi, decisivo nella vittoria contro il Benevento. Vidal ha quache problema fisico e pottebbe essere rimpiazzato da Barella.

Milan-Spezia

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemakers, Calhanoglou, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SPEZIA: (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Farias. Allenatore: Italiano

Nel Milan, contro il Crotone, ha brillato Brahim Diaz, giá a segno con la nuova maglia. Conferma anche per Tonali in una mediana a due con Kessié.

Nello Spezia, squalificato Terzi, dovrebbe esserci Erlic dall’inizio. Farias dovrebbe prendere il posto di uno spento Giasy in attacco.

Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Ramsey, Arthur, Mckennie, Cuadrado; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso

La Juventus deve assolutamente vincere per non far scattare eventuali campanelli d’allarme. Squalificato Rabiot, potrebbe essere l’occasione per Arthur di partire titolare con Ramsey e Mckennie. In attacco, possibile conferma per Morata.

Napoli che dovrebbe schierare la stessa formazione che ha strapazzato il Genoa. Da tenere d’occhio Osimhen, alla ricerca della prima marcatura in Italia, e a Lozano, apparso in un grande stato di forma.

Questi I nostri consigli per il fantacalcio, in una giornata che promette spettacolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS