Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 29° giornata di Serie A

La 29° giornata del campionato di Serie A avrà inizio martedì 30 giugno e si concluderà giovedì 2 luglio. Il trittico d’incontri sarà così suddiviso: martedì le prime due della classe giocheranno in anticipo; la Lazio in trasferta a Torino, la Juventus contro il Genoa. Il mercoledì ci sarà il grosso delle partite, tra cui Inter-Brescia alle 19.30. Mentre giovedì si concluderà con il botto per la sfida tra Atalanta-Napoli, seguita da Roma-Udinese.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Torino-Lazio

I granata, invece, a parte Baselli il cui campionato è finito, hanno solo il problema Zaza, con un danno alla coscia sinistra che lo terrà in dubbio fino all’ultimo.

Indisponibili: Baselli In dubbio: Zaza

Squalificati: –

Diffidati: Sirigu, Izzo, Lukic, Rincon, Zaza

Dopo aver vinto in rimonta con la Fiorentina, la Lazio se la dovrà vedere contro un Torino all’assoluta ricerca di punti. Nella formazione di Inzaghi mancheranno Leiva, Lulic (stagione finita per lui), e Luiz Felipe. Inoltre ha il dubbio Cataldi, uscito con una distorsione alla caviglia nel match contro i viola.

Indisponibili: Lulic, Leiva, Luiz Felipe

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari M., Caicedo, Immobile

Consigli fantacalcio Genoa-Juventus

La Juventus è impegnata in un campo che negli ultimi anni gli ha creato qualche problema. Lo scorso anno uscì sconfitta per 2-0. Nonostante i bianconeri sembrino più brillanti ed in condizione dei liguri, reduci da un pareggio ottenuto in rimonta contro il Brescia.

La formazione di Nicola dovrà a fare a meno di Criscito, uscito malconcio nella sfida con il Parma e non ancora recuperato. L’altra assenza è a metà campo, con Radovanovic che ha già finito il campionato in anticipo per la rottura del crociato del ginocchio.

Indisponibili: Radovanovic, Criscito

Squalificati: –

Diffidati: Ghiglione, Zapata C., Pandev, Schone

L’unico vero problema per Sarri riguarda l’indisponibilità di due terzini sinistri (De Sciglio, Alex Sandro) che lo costringono ad adattare Cuadrado in un ruolo non suo. L’altra assenza in difesa è quella di Demiral, con l’aggiunta di Khedira a centrocampo.

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Demiral, Khedira

Squalificati: –

Diffidati: De Ligt, Bentancur, Cuadrado, Dybala

Consigli fantacalcio Inter-Brescia

Il tecnico Antonio Conte non potrà avere a disposizione Skriniar che sconterà la seconda delle 3 squalifiche inflittegli nel match con il Sassuolo. Sensi è da tempo ai box ed il suo recupero sarà per metà luglio. Da verificare, invece, le condizioni di Brozovic così come quelle di Vecino.

Indisponibili: Sensi In dubbio: Brozovic, Vecino

Squalificati: Berni, Skriniar

Diffidati: D’Ambrosio, Godin, Gagliardini, Vecino

Il Brescia di Lopez dovrà fare a meno di Cistana per un problema alla caviglia, di Chancellor per uno di tipo muscolare. Bisoli, invece, ha finito anzitempo il suo campionato.

Indisponibili: Cistana, Bisoli, Chancellor

Squalificati: –

Diffidati: Sabelli, Dessena

Consigli fantacalcio Spal-Milan

La formazione di Ferrara dovrà fare a meno dell’estro di Di Francesco, figlio d’arte. Assieme a lui non ci saranno il difensore bosniaco Zukanovic e il portiere Berisha. Altra assenza pesante in mezzo alla difesa è quella di Felipe, assente per squalifica.

Indisponibili: Di Francesco, Berisha, Zukanovic

Squalificati: Felipe

Diffidati: Cionek, Vicari, Di Francesco F.

I rossoneri guidati da Pioli dovranno fare a meno di Musacchio, da qui al termine del campionato per un’infiammazione alla caviglia. Altra assenza è quella di Duarte, per una lesione bicipite femorale. Il suo rientro dovrebbe avvenire alla 32esima giornata.

Indisponibili: Duarte, Musacchio

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli A.

Consigli fantacalcio Verona-Parma

Il Verona di Juric dovrà fare a meno di Kumbulla, il giovane difensore albanese squalificato, oltre a Borini per un risentimento muscolare al flessore destro. Gli altri due indisponibili sono Eysseric e Salcedo, il giovane proveniente dai nerazzurri.

Indisponibili: Salcedo, Borini, Eysseric

Squalificati: Kumbulla

Diffidati: Pessina, Verre, Rrahmani, Lazovic

D’Aversa ha solo un giocatore indisponibile. Si tratta di Kucka squalificato. Per il resto rosa al completo e competitiva.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Kucka

Diffidati: Laurini, Grassi, Hernani, Darmian

Consigli fantacalcio Bologna-Cagliari

Le condizioni di Poli paiono in miglioramento, nonostante il giocatore sia uscito claudicante dalla sfida di Marassi. Il fastidio muscolare che lo perseguita potrebbe dare spazio a Schouten. Davanti è la volta buona per Barrow, con conseguente panchina per Sansone. È arrivato il momento del turnover, con Denswil e Krejci titolari dal primo minuto per far rifiatare Danilo e Dijks. Non sono disponibili Santander, Mbaye e Skov Olsen.

Indisponibili: Santander, Mbaye e Skov Olsen. In dubbio: Poli

Squalificati: –

Diffidati: Denswil

Il Cagliari di Zenga confermerà il 3-5-2 delle ultime uscite, con sulle fasce Nandez e Pellegrini. A centrocampo rilancio per Cigarini con l’aiuto di Rog e Nainngolan. Simeone e Joao Pedro la coppia di centravanti, con Paloschi e Ragatzu pronti a subentrare all’occorrenza.

Indisponibili: Faragò, Oliva, Pereiro, Pavoletti, Klavan, Pisacane

Squalificati: –

Diffidati: Ionita, Simeone, Pellegrini Lu.

Consigli fantacalcio Fiorentina-Sassuolo

È giunta l’ora di Cutrone, il quale verrà schierato dall’inizio nel tridente con Chiesa (rientrato dalla squalifica) e Ribery. L’opzione 3-5-2 pare stia per essere abbandonata, con Ceccherini in difesa al posto di uno dei tre attaccanti. Pulgar e Duncan saranno schierati in mediana, sulla sinistra della zona difensiva Dalbert ed Igor si giocano una maglia da titolare. Vlahovic e Caceres assenti, indisponibile Kouamè.

Indisponibili: Kouamè

Squalificati: Caceres, Vlahovic

Diffidati: Pezzella Ger., Vlahovic, Lirola, Duncan

Nell’attacco della formazione emiliana De Zerbi torna a valutare Boga per la partenza dal primo minuto. Caputo è messo in discussione dall’avanzamento di Defrel nelle gerarchie offensive. Obiang sicuro in mediana, mentre ci sarà un duello tra Locatelli e Magnanelli per l’altro posto. Rogerio promosso in difesa dopo la rete realizzata al Verona, mentre si giocano un posto al centro Chiriches e Marlon.

Indisponibili: Romagna, Toljan

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Peluso, Djuricic, Magnanelli, Obiang, Berardi

Consigli fantacalcio Lecce-Sampdoria

Lucioni mancherà nella retroguardia per via dell’espulsione rimediata a Torino venerdì scorso. Al suo posto verrà schierato Rossettini, anche se lo stesso calciatore ha lamentato qualche noia fisica negli ultimi giorni. Preallarme per Paz. In avanti Babacar come supporto centrale, ai suoi lati come sostegno Falco e Saponara. Barak nella mediana, mentre in panchina sarà la volta di Mancosu. Quattro giocatori indisponibili: Lapadula, Dell’Orco, Majer e Deiola.

Indisponibili: Lapadula, Dell’Orco, Majer e Deiola.

Squalificati: Lucioni

Diffidati: Tachtsidis, Rispoli

In casa blucerchiata le notizie non sono delle migliori. Quagliarella ha continuato il lavoro in disparte per recuperare dal problema al gemello. Quindi è molto probabile che in avanti Ranieri scelga Bonazzoli, a segno nella gara contro il Bologna. Al rilancio Ramirez, Thorsby e Yoshida, con quest’ultimo che prenderà il posto di Tonelli al fianco di Colley.

Indisponibili: Ferrari, Tonelli. In dubbio: Quagliarella

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Colley, Ferrari A., Murru, Linetty, Thorsby, Vieira

Consigli fantacalcio Atalanta-Napoli

La Dea dovrà fare a meno di Malinovskyi, causa squalifica. Al suo posto chance dal primo minuto per Ilicic, sulla trequarti a sostegno di Gomez ed uno tra Zapata e Muriel. Gosens prenderà il posto sulla sinistra, mentre su quella opposta Castagne preferito ad Hateboer. In mezzo ritorna De Roon dall’inizio.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Malinovski

Diffidati: Palomino

Continui cambi per la formazione di Gattuso. Si rivede tra i pali Ospina dal primo minuto, Di Lorenzo in difesa, Demme e Zielinski a centrocampo. Politano-Callejon, Mertens-Milik i duelli per una maglia da titolare. Manolas ha il desiderio di ritornare in difesa a scapito di Maksimovic. Non è disponibile Allan.

Indisponibili: Allan

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Koulibaly, Zielinski, Mertens, Milik, Demme

Consigli fantacalcio Roma-Udinese

La Roma dovrà affrontare un’emergenza a centrocampo, per via delle assenze per squalifica di di Veretout e Pellegrini. Diawara ha la chance di prendersi il centrocampo nella mediana a fianco di Cristante. Mkhitaryan e Pastore si giocano una maglia da titolare sulla trequarti. Sulle zone di esterni offensivi reclamano spazio Under e Perotti.Tra i pali possibilità di rivedere all’opera Paul Lopez, dopo i problemi al polso avuti negli ultimi giorni.

Indisponibili: Zaniolo

Squalificati: Veretout,Pellegrini Lo.

Diffidati: Santon, Kluivert, Dzeko

Okaka e Lasagna tornano a formare il tandem offensivo per i friulani, con in mezzo al campo il rientro di De Paul dalla squalifica. Larsen e Sema sulle corsie esterne potrebbero avere una giornata di riposo, Ter Avest a destra e Zeegelaar a sinistra. In difesa, invece, probabile l’utilizzo di Becao, mentre dovrebbe avere un turno di riposo Samir.

Indisponibili: Prodl, Mandragora

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Troost-Ekong, Nestorovski, Sema

