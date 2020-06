Consigli fantacalcio 28ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 28° giornata di Serie A

La 28esima giornata del campionato di Serie A avrà inizio con l’anticipo del venerdì sera. Alle ore 21.45 si affronteranno Juventus-Lecce. La giornata di sabato si apre con il match tra Brescia-Genoa e Cagliari-Torino per chiudersi con Lazio-Fiorentina.

La domenica c’è il piatto forte, con il big match tra Milan-Roma, quindi Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona, Udinese-Atalanta. Poi ultimo match riguarda la sfida tra Parma-Inter alle 21.45.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Juventus-Lecce

Buone notizie in casa bianconera. Sarri può finalmente recuperare Higuain che ha superato le noie muscolari dei giorni precedenti. Comunque ci sarà la conferma del tridente Bernardeschi, Ronaldo e Dybala. Il problema più serio è la mancanza di un terzino sinistro, visti gl’infortuni di de Sciglio ed Alex Sandro e la squalifica di Danilo. Verrà adattato Matuidi nell’insolito ruolo di estremo di sinistra in difesa.

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Khedira, Alex Sandro

Squalificati: Danilo

Diffidati: Cuadrado, De Ligt, Dybala

Liverani potrebbe utilizzare dal primo minuto Babacar per rimpiazzare Lapadula ai box. Nel reparto di mediana recuperato Barak, mentre in difesa torna disponibile Rossettini. Visto che Donati sembra in vantaggio per il ruolo sulla destra, Rispoli si dovrà accomodare in panchina. No solo Lapadula, altri quattro nomi non saranno disponibili: Majer, Deiola, Farias e Dell’Orco.

Indisponibili: Lapadula, Majer, Deiola, Farias e Dell’Orco.

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Tachtsidis, Rispoli

Consigli fantacalcio Brescia-Genoa

Nelle rondinelle potrebbe trovare spazio Torregrossa dal primo minuto, Donnarumma invece cerca conferme. A parte il rilancio di Martella sulla zona sinistra, il vero problema è al centro della difesa con doppia indisponibilità di Cistana e Chanchellor. Romulo spinge per assicurarsi un posto in mediana.

Indisponibili: Chanchellor, Cistana, Bisoli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Nicola dovrà fare a meno di Criscito, uscito malconcio dal match con il Parma. Un guaio muscolare al polpaccio per lui. Sulle fasce c’è il ballottaggio nella destra tra Ghiglione e Biraschi, mentre sulla sinistra ottime opportunità per Barreca. A centrocampo Behrami pronto per prendere le redini in mezzo al campo. In avanti Sanabria è tornato a disposizione ed è pronto a candidarsi per una maglia da titolare al fianco di Falque.

Indisponibili: Criscito, Radovanovic

Squalificati: Marchetti

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

Consigli fantacalcio Cagliari-Torino

Zenga dovrà fare a meno in difesa di Pisacane a causa di una frattura di due costole rimediata a Ferrara. Ceppitelli sarà schierato al suo posto. Cigarini dall’inizio in cabina di regia, mentre spazio per Ionita e Lykogiannis al posto di Rog e Pellegrini. C’è la possibilità di recupero di Nainggolan, ma è da vedere. Consueto ballottaggio Cragno-Olsen tra i pali.

Indisponibili: Pereiro, Faragò, Oliva, Pavoletti, Pisacane

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Simeone, Pellegrini, Ionita

Mister Longo dovrà valutare attentamente le condizioni di Ansaldi e Verdi. In difesa cerca posto Lyanco, mentre al centro del campo Lukic. Belotti confermato, ma Zaza probabilmente potrebbe essere tenuto a riposo.

Indisponibili: Baselli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Lukic, Sirigu, Zaza, Izzo, Rincon

Consigli fantacalcio Lazio-Fiorentina

Il mister Inzaghi sta monitorando le condizioni degli acciaccati Correa e Radu. Spazio quindi per Caicedo in avanti, con Bastos in difesa. Oltre a Leiva anche Cataldi lamenta noie fisiche, quindi è assicurato lo spazio a Parolo in mezzo al campo. Sulla zona sinistra Lukaku è in vantaggio nei confronti di Jony.

Indisponibili: Lulic, Luis Felipe, Leiva

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo, Lazzari

Chiesa e Caceres sono squalificati, quindi il mister Iachini potrebbe tornare al buon caro 3-5-2. Igor a fianco di Milenkovic e Pezzella, in avanti spazio per Ribery, con a fianco uno tra Vlahovic e Cutrone. Sulle zone esterne Lirola e Dalbert, con nello spazio centrale Benassi reclama spazio.

Indisponibili: Kouamè

Squalificati: Chiesa, Caceres

Diffidati: Lirola, Pezzella, Duncan, Vlahovic

Consigli fantacalcio Milan-Roma

In casa rossonera Kjaer è uscito malconcio dal match contro il Lecce. Un dolore al ginocchio che rischia di fargli saltare questo match importante, anche se prova a recuperare. Il giovane Gabbia e il recuperato Duarte sono pronti a prendere il suo posto. Sulla destra duello tra Conti e Calabria. Rebic sarà schierato dall’inizio con il sostegno di Castilejo, Calhanoglu e Bonaventura.

Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Tra i giallorossi c’è il dubbio Pau Lopez, che non si è ancora ripreso dall’infortunio al polso. Mirante di nuovo tra i pali, con il recupero di Mancini in difesa. Cristante e Pellegrini saranno schierati dal primo minuto, con la ricerca del posto sulle fasce di Under e Perotti al posto di Perez e Mkhitaryan.

Indisponibili: Zaniolo

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Veretout, Dzeko, Kluivert, Pellegrini, Santon

Consigli fantacalcio Napoli-Spal

Nuovo turnover tra le fila di Gattuso, con Koulibaly, Zielinski ed anche Insigne con la possibilità di rimanere in panchina. Invece, potrebbero trovare posto dall’inizio Manolas, Allan e Callejon. Ruiz sarà rilanciato a centrocampo, mentre in avanti è la volta di Mertens.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Demme, Zielinski, Mertens, Milik, Koulibaly

La Spal di Di Biagio potrà contare su tanti elementi a centrocampo, a cominciare da Valdifiori. Missiroli e Valoti faranno da supporto all’ex Torino.Sulla fascia ci sarà Fares, mentre in avanti non è da escludere l’impiego di Cerri al posto di Petagna.

Indisponibili: Berisha, Zukanovic, Di Francesco

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Vicari, Di Francesco, Cionek, Felipe

Consigli fantacalcio Sampdoria-Bologna

Quagliarella è sempre tenuto in osservazione per smaltire il problema muscolare. Se non dovesse farcela spazio in avanti a Bonazzoli affiancato da Gabbiadini. Depaoli e Murru potrebbero essere schierati titolari con molta probabilità. C’è un forte ballottaggio con Bereszynski e Augello. Non sarà disponibile per squalifica Jankto, dal primo minuto ci sarà Ramirez.

Indisponibili: Ferrari In dubbio: Quagliarella

Squalificati: Jankto

Diffidati: Ferrari, Murru, Colley, Linetty, Vieira, Thorsby

Il Bologna di Mihajlovic, invece, potrà contare sul rientro di Bani in difesa. In questo modo Denswil potrà essere utilizzato sulla sinistra, mentre Dijks si accomoderà in panchina. A centrocampo ci sarà il rilancio di Poli, mentre in attacco Palacio potrà prendere il posto di uno tra Sansone o Barrow in avanti. Indisponibili Santander e Skov Olsen, potrà rientrare Schouten visto che ha scontato la squalifica.

Indisponibili: Santander, Skov Olsen

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Denswil

Consigli fantacalcio Sassuolo-Verona

Tra gli uomini neroverdi potrà tornare al suo posto Marlon, scontato il turno di squalifica. Salgono le quotazioni di Magnani, anche dopo la rete del pareggio siglata a S.Siro. Toljan non sarà disponibile, mentre sulla destra conferma per Muldur. Locatelli avrà il suo posto in mediana, mentre Djuricic appare favorito per una maglia rispetto a Defrel.

Indisponibili: Romagna, Toljan

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Djuricic, Magnanelli, Obiang, Berardi, Peluso, Rogerio

Per gli uomini di Juric si prevedono alcuni cambi. Sulla corsia di destra occasione per Adjapong al posto di Faraoni squalificato, mentre sulla sinistra ci sarà spazio per Lazovic. Sulla trequarti ci sono i maggiori dubbi, visto che ha recuperato Pessina e potrebbe preferirlo rispetto ad uno tra Verre e Zaccagni. Borini ed Eysseric sono indisponibili, mentre in avanti potrebbe far rifiatare Di Carmine per lasciare posto a Pazzini.

Indisponibili: Borini, Eysseric

Squalificati: Faraoni

Diffidati: Verre, Rrahmani, Kumbulla, Pessina, Lazovic

Consigli fantacalcio Udinese-Atalanta

Infortunio al ginocchio per Mandragora, oltre alla squalifica di De Paul creano qualche problema a Gotti per schierare la formazione. Occasione per Jajalo in regia e per Walace come mezz’ala. In avanti Nestorovski è pronto a prendere il posto di uno tra Lasagna ed Okaka, i due favoriti per giocare dall’inizio. Troost-Ekong sarà il principale elemento della difesa friulana.

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Squalificati: De Paul

Diffidati: Troost Ekong, Sema, Nestorovski

Nella Dea Pasalic può essere arruolabile dopo la squalifica scontata. Potrebbe esserci per lui l’opportunità di essere schierato a centrocampo al posto di Freuler. Sulla zona esterna Castagne dall’inizio, con la possibilità di tirare il fiato per uno tra Gosens o Hateboer. Recuperato pienamente Ilicic, con Malinovskyi che potrebbe essere schierato dall’inizio al posto di Gomez.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Malinovskyi, Palomino

Consigli fantacalcio Parma-Inter

Darmian in difesa e Kucka a centrocampo dovrebbero ritrovare il posto dall’inizio. Nella retroguardia tocca a Dermaku per la squalifica di Iacoponi, che affiancherà l’onnipresente Bruno Alves. Cornelius e Kulusevski sono inamovibili in avanti, mentre qualche dubbio c’è per Gervinho, insidiato da Caprari.

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Iacoponi

Diffidati: Hernani, Darmian, Grassi, Laurini

Per quanto riguarda i nerazzurri, monitorate costantemente le condizioni di Brozovic. Altrimenti potrebbe affidarsi nuovamente a Borja Valero affiancato da Barella. Per la squalifica di Skriniar ci sarà Godin in difesa con De Vrij e Bastoni. Candreva e Young potrebbero vedersi di nuovo sulle fasce, con Martinez e Lukaku in avanti.

Indisponibili: Sensi In dubbio: Brozovic e Vecino

Squalificati: Skriniar

Diffidati: D’Ambrosio, Vecino

