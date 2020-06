Consigli fantacalcio 27ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio : chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 27° giornata di Serie A.

La 27esima giornata durerà tre giorni, a partire da lunedì fino a mercoledì prossimo. Il giorno 22 s’inizierà alle 19 con due match, Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, mentre alle 21:45 andrà di scena la Juventus sul campo del Bologna.

Il giorno seguente quattro match, due in contemporanea. S’inizia alle ore 19.30 con Spal-Cagliari e Verona-Napoli. Alle 21.45 Genoa-Parma e Torino-Udinese. Quindi mercoledì 24 alle 19:30 Inter-Sassuolo, mentre alle 21:45 i match saranno due: Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Fiorentina Brescia

La Fiorentina di Iachini ha alcuni dubbi da sciogliere riguardo lo schieramente da mettere in campo. Si parte da un’idea di 3-5-2 per poi passare ad un più propositivo 4-3-3. Tutto questo dipenderà dalla presenza o meno di Cutrone o Ribery in avanti. Ciò che è certo è l’indisponibilità di Kouamè, per via della rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore dovrebbe rientrare per inizio luglio.Nessun squalificato, ma in compenso i diffidati sono 5, tra cui Chiesa e Valhovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamè

Diffidati: Lirola, Pezzella, Chiesa, Duncan, Vlahovic

Il Brescia di Lopez ha un problema a centrocampo, visto il dubbio sulla possibilità di schierare il talento Tonali. Il giovana ha subito una contusione al polpaccio, da monitorare. Così come le condizioni di Chancellor per un sospetto stiramento muscolare. È certa l’indisponiblità di Cistana, con un suo probabile rientro a fine mese. Nessun squalificato e tantomeno diffidato.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cistana. In dubbio Tonali e Chancellor

Diffidati: Nessuno

Consigli fantacalcio Lecce-Milan

La formazione di Liverani è in piena lotta per la salvezza, non vorrà concedere punti ai rivali. Un 4-3-2-1 scelto dal tecnico che può trasformarsi in 4-3-1-2, a seconda se verrà utilizzato o meno Falco. L’unico indisponibile della rosa attualmente è il difensore Dell’Orco, a causa di un’ernia inguinale. Tra gli squalificati non sarà disponibile Donati mentre i diffidati saranno Tachtsidis e Rispoli.

Squalificati: Donati

Indisponibili: Dell’Orco

Diffidati: Tachtsidis, Rispoli

Tra le fila dei rossoneri, invece, il dubbio nel 4-2-3-1 di Pioli riguarda l’utilizzo o meno di Bonaventura a centrocampo. Infatti se venisse scelto sulla sinistra, avanzerebbe di conseguenza Rebic nel ruolo di prima punta. Inoltre ci sono due assenze piuttosto pesanti, una in difesa e l’altra in avanti. La prima è quella di Musacchio, che a causa di un’infiammazione alla caviglia potrebbe rientrare a fine luglio. L’altra è più importante, visto che coinvolge Ibrahimovic. Lo svedese resterà fuori a causa di una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Duarte è in forte dubbio, mentre Musacchio e Romagnoli sono i due diffidati.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Musacchio, Ibrahimovic

Diffidati: Musacchio e Romagnoli

Consigli fantacalcio Bologna-Juventus

Mihajlovic nel 4-2-3-1 non potrà contare solamente su Skov Olsen, avendo avuto una lesione di primo grado al flessore destro. Oltre a lui si aggiungono alla lista tre infortunati, ovvero Bani,Schouten,Santander. L’unico diffidato è Denswil. Pallotaggi tra Dijks e Krejci in difesa, a centrocampo tra Medel e Dominguez, Barrow e Sansone in avanti, con il primo leggermente avvantaggiato.

Squalificati: Bani,Schouten,Santander

Indisponibili: Skov Olsen

Diffidati: Denswil

Tra le fila degli ospiti, non ci saranno tre giocatori, tutti alle prese con lesioni. Alex Sandro al legamento corraterale mediale, Demiral al crociato del ginocchio sinistro, Khedira al tendine dell’adduttore destro. Inoltre la punta Higuain è in dubbio per un risentimento muscolare. Il ballottaggio tra Douglas Costa e Danilo, qualora venisse confermato il secondo sulla fascia destra, comporterebbe l’avanzata di Cuadrado nel tridente offensivo.

Sarri non si scosta dal suo 4-3-3, ma le alternative al tecnico non mancano.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral e Khedira. In dubbio: Higuain

Diffidati: Cuadrado, De Ligt, Dybala

Consigli fantacalcio Spal-Cagliari

Di Biagio, tecnico degli emiliani, no potrà avere a disposizione Berisha, causa infortunio alla mano. Al suo posto sarà schierato Letica. Buone notizie per l’attacco, visto che riavrà a disposizione Di Francesco, il quale può accompagnare l’azione in avanti di Petagna. Sulla corsia sinistra spazio per Fares, mentre a centrocampo ballottaggio tra Castro e Murgia.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Berisha

Diffidati: Vicari, Di Francesco, Cionek, Felipe

Zenga, invece, dovrà fare i conti con le squalifiche di Ceppitelli e Cigarini dopo il match di sabato sera. Dall’altra parte, però, potrà contare nuovamento su Joao Pedro, arruolabile dopo la squalifica. Klavan è il favorito per giocare in difesa, mentre Ionita e Nandez aiuteranno Rog in fase di regia. Nainggolan è ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio,mentre Birsa può avere la sua canche al posto di Pereiro.

Squalificati: Ceppitelli, Cigarini

Indisponibili: Faragò, Oliva, Nainggolan e Pavoletti

Diffidati: Simeone, Pellegrini

Consigli fantacalcio Verona-Napoli

La formazione di Juric non potrà contare sullo squalificato Borini, mentre potrebbe recuperare in extremis Pessina. L’italiano è alle prese con un affaticamento muscolare. Fuori dai giochi Eysseric, per una lesione muscolare del bicipite femorale destro. Zaccagni potrebbe essere il nome da inserire sulla trequarti appena dietro la punta Di Carmine. Nel ruolo di regista conferma per Veloso, mentre in difesa ci sarà Gunter.

Squalificati: Borini

Indisponibili: Eyesseric

Diffidati: Verre, Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Pessina, Lazovic

Nel Napoli di Gattuso in difesa potrebbe essere confermato Maksimovic a discapito di Manolas, comunque recuperato dalle noie muscolari dell’ultimo periodo. Tra i pali Ospina dovrebbe vincere il ballottaggio con Meret in porta. Politano e Insigne in avanti dovrebbero essere schierati a sostegno della punta Mertens. MIlik e Callejon dovrebbero partire dalla panchina ed entrare in caso di bisogno.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Lobotka

Diffidati: Demme, Zielinski, Mertens, Milik

Consigli fantacalcio Genoa-Parma

Nella difesa della formazione di Nicola va verso la conferma Soumaoro dall’inizio. Ghiglione e Criscito sulle fasce di centrocampo, mentre in mezzo Schone riceverà l’aiuto di Sturaro e Behrami. Pandev e Sanabria vanno verso la riconferma dopo aver espugnato S.Siro nell’ultimo match prima della pandemia. Pinamonti, Falque e Destro reclamano comunque dello spazio in avanti.

Squalificati: Marchetti

Indisponibili: Radovanovic

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

Nella formazione ducale probabile spazio dal primo minuto per Hernani a centrocampo. Kurtic, invece, potrebbe essere sottosposto a turnover e rimanere in panchina. Nel tridente offensivo Gervinho viene tallonato da Caprari per fare da appoggio per Kulusevski e Cornelius. In difesa Bruno Alves è chiamato ancora una volta ad essere presente, mentre in porta spazio per Sepe.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Diffidati: Hernani, Darmian, Grassi

Consigli fantacalcio Torino-Udinese

Dopo la gara di sabato mister Longo ha intenzione di effettuare alcune variazioni. Lukic dal primo minuto a centrocampo, mentre sulla fascia Berenguer, scontento dopo essere stato sostituito con il Parma. Aina in agguato per prendere il suo posto. In avanti Zaza è pronto per la conferma nel tandem con Belotti.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Verdi, Baselli

Diffidati: Lukic, Sirigu, Zaza, Izzo

La formazione friulana può contare sullo ristabilito Larsen sulla fascia destra. Su quella opposta, invece, Sema sembra in vantaggio su Zeegelar. In difesa De Maio potrebbe prendere il posto di Becao, mentre in avanti spazio per la coppia Okaka e Lasagna.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Diffidati: Troost Ekong, De Paul, Sema, Nestorovski

Consigli fantacalcio Inter-Sassuolo

I nerazzurri di Conte potrebbero ancora schierare dal primo minuto la coppia Martinez-Lukaku, a segno nel match giocato domenica sera contro la Sampdoria. Sanchez comunque scalpita e reclama spazio. Brozovic e Vecino sono ancora acciaccati, quindi verranno riproposti Gagliardini e Barella al centro del campo. Più avanzato nel consueto ruolo di trequartista ci sarà Eriksen. Una sostituzione importante riguarda il ruolo di esterno, con Moses e Biraghi pronti a subentrare a Young e Candreva. Potrebbe anche essere inserito Godin nel terzetto difensivo per effettuare il turnover.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Sensi

Diffidati: D’Ambrosio, Vecino

Il Sassuolo di De Zerbi, invece, è pronto a schierare una difesa in parte rivoluzionata, causa emergenze. Marlon è squalificato, mentre Toljan dev’essere valutato dallo staff medico. Al centro della difesa ci dovrebbe essere di nuovo Ferrari, ora arruolabile, con sulla destra possibilità per Muldur. Obiang ritorna in cabina di regia, Djuricic sulla trequarti a supporto di Caputo.

Squalificati: Marlon

Indisponibili: Romagna. In dubbio: Toljan

Diffidati: Djuricic, Magnanelli, Obiang, Berardi, Peluso

Consigli fantacalcio Atalanta-Lazio

La Dea ha il dubbio se schierare o meno Ilicic, frenato da una distorsione alla caviglia. I medici stanno osservando il suo recupero. In caso di stop forzato c’è la possibilità di schierare Malinovskyi sulla trequarti a sostegno di Gomez e Zapata. Sulla fascia destra ci sarà il duello tra Hateboer e Castagne per una maglia da titolare, a sinistra confermato Gosens. Pasalic è squalificato.

Squalificati: Pasalic

Indisponibili: Nessuno. In dubbio: Ilicic

Diffidati: Malinovski, Palomino

Nei biancocelesti c’è il dubbio se schierare o meno Leiva, il quale lamenta un fastidio al ginocchio. Parolo e Cataldi provati in allenamento, con il secondo favorito sul primo. Marusic sembra recuperabile, mentre Jony si candida per un posto sulla corsia mancina, per rimpiazzare Lulic che è infortunato. Correa e Caicedo davanti si giocano una maglia a fianco di Immobile. Luiz Felipe sarà assente in difesa, al suo posto Patric, preferito a Bastos.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic. In dubbio: Leiva

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo, Lazzari

Consigli fantacalcio Roma-Sampdoria

Trigoria è in ansia per le condizioni di Pau Lopez. L’estremo difensore spagnolo è alla prese con un problema al polso. Il tecnico Fonseca è propenso a dare spazio tra i pali a Mirante. Mancini in difesa e Pellegrini sulla trequarti sono recuperati, così come anche Mkhitaryan dopo le noie muscolari patite nei giorni scorsi. Sulle corsie offensive ballottaggi tra Under-Perez e Perotti-Kluivert.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Zaniolo In dubbio: Pau Lopez

Diffidati: Veretout, Dzeko, Kluivert, Pellegrini, Santon

La Samp di Ranieri, dopo la sconfitta subita a Milano contro l’Inter, proverà a recuperare Quagliarella per l’attacco, nonostante l’affaticamento avuto negli ultimi giorni. Se non ce la dovesse fare al suo posto è pronto Bonazzoli in coppia con Gabbiadini in avanti. Recupero per Tonelli, mentre la regia sarà affidata ad Ekdal.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ferrari In dubbio: Quagliarella

Diffidati: Ferrari, Murru, Colley, Jankto, Linetty, Vieira, Thorsby

