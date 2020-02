Consigli fantacalcio 26ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 26° giornata di Serie A



La 26ª giornata del campionato di Serie A avrà inizio sabato 29 febbraio e proporrà 3 anticipi: Lazio-Bologna, Udinese-Fiorentina e Napoli-Torino.

La domenica calcistica prevede una giornata molto intensa che si aprirà con il lunch match tra il Milan ed il Genoa e nel pomeriggio appuntamento alle ore 15:00 con: Lecce-Atalanta, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Nel pomeriggio trasferta della Roma in casa del Cagliari mentre in serata attesissimo scontro la Juventus e l’Inter. La giornata si chiuderà lunedì sera con Sampdoria-Hellas Verona.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Lazio Bologna

Dopo aver fatto bottino pieno nello scorso turno vincendo 3 a 2 contro il Genoa, la Lazio dovrà vedersela con il Bologna. Inzaghi è in piena emergenza esterni a causa dello stop di Acerbi, che sarà costretto a saltare questo turno a causa di un probabile stiramento. Sicuramente assente Lulic mentre verso il forfait Jony e Marusic. L’allenatore recupera però lo squalificato Luiz Felipe e Immobile, dopo una brutta influenza, sarà al proprio posto sul campo come tutti auspicavano.

Indisponibili: Lulic, Acerbi, Jony, Marusic

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

Buone notizie per i fantallentori, dall’infermeria del Bologna hanno infatti recuperato: Skorupski, Medel, Soriano e Sansone che potranno partire dalla panchina. Nel weekend tornerà a lavorare in gruppo il lungodegente Dijks che, dopo il lungo stop, spera di poter ritornare presto sul campo. Restano fermi ai box Svanberg e Krejci mentre Mihajlovic dovrà fare a meno dello squalificato Mbaye.

Indisponibili: Skorupski, Medel, Soriano ,Sansone, Dijks, Svanberg, Krejci

Squalificati: Mbaye

Diffidati: Bani, Denswil, Santander, Schouten

Voti fantacalcio Udinese Fiorentina

Brutte notizie per l’Udinese: in casa bianconera si è infatti fermato Bram Nuytinck a causa di un problema al ginocchio e sarà costretto a saltare il Match. Per contro l’allenatore ritrova il centrocampista Sema che potrebbe ritornare titolare a sinistra mentre sono da valutare le condizioni di De Maio che probabilmente scenderà in campo per la prossima sfida contro il Torino.

Indisponibili: Sema, Prodl, Nuytinck, De Maio

Squalificati: –

Diffidati: de Paul, Ekong

L’allenatore dei viola dovrà fare a meno dei soliti Ribery e Kouamè oltre che dello squalificato Dalbert che sulla fascia sarà sostituito da Igor.

Indisponibili: Kouamè, Ribery

Squalificati: Dalbert

Diffidati: Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella, Vlahovic

Consigli fantacalcio Napoli Torino

Dopo la recente parentesi in Champions, non c’è sosta per il Napoli che ritorna in campo contro il Torino. Riguardo gli infortuni, la notizia più importante è lo stop di Mertens uscito acciaccato nel match di champions contro il Barcellona. Per il belga si tratta di una forte contusione che probabilmente lo terrà ai box per questo turno. A fargli compagnia ci saranno ancora Koulibaly, Malcuit e Llorente.

Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Malcuit,Llorente

Squalificati: –

Diffidati: Demme, Mertens, Milik, Zielinski

Allenamento mattutino per i granata che si preparano al prossimo impegno al San Paolo. Sessione personalizzata per Alex Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena e rischia di non esserci contro i partenopei. Alle prese con problemi fisici anche Millico che tuttavia potrebbe farcela a scendere in campo sabato.

Indisponibili: Berenguer, Millico

Squalificati: –

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu

Consigli fantacalcio Milan Genoa

Le brutte notizie per il Milan riguardano le condizioni del portiere Donnarumma, la cui presenza contro il Genoa è a forte rischio. Il numero 1 della squadra di Pioli si è infatti infortunato nello scorso match contro la Fiorentina e sarà costretto a lasciare spazio tra i pali all’esordiente Begovic. Continuano a restare out per infortunio: Biglia, Krunic, Kjaer e Duarte.

Indisponibili: Biglia, Krunic, Kjaer, Duarte, Donnarumma

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Davide Nicola può sorridere per il rientro in gruppo di due importanti pedine: Pinamonti e Romero. Recuperato anche Zapata, l’allenatore ha la difesa al completo. Contro al Milan continueranno ad essere assenti Ghiglione, Lerager, Pajac e Radovanovic.

Indisponibili: Ghiglione, Lerager, Pajac, Radovanovic

Squalificati: –

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

Consigli fantacalcio Lecce Atalanta

Attacco da reinventare per Liverani che dovrà fare a meno degli indisponibili Farias, Falco e Babacar. Torna invece a lavorare in gruppo Saponara.

Indisponibili: Farias, Falco, Babacar, Saponara, Deiola

Squalificati: –

Diffidati: Rispoli, Tachtsidis

L’ Atalanta si presenterà al Via del Mare di Lecce con qualche problema in difesa. Toloi è fuori causa di una lieve lesione muscolare ed oggi ha lavorato a parte; con lui anche Djimsiti che, però, mister Gasperini spera di riuscire a recuperare in extremis.

Indisponibili: Toloi, Djimsiti, Sutalo

Squalificati: –

Diffidati: Pasalic, Malinovskyi

Consigli fantacalcio Parma Spal

Lunga come sempre la lista degli assenti della squadra di D’Aversa che domenica dovrà affrontare la SPAL senza gli infortunati Laurini, Adorante, Barillà, Inglese, Kucka, Scozzarella e Sepe tutti alle prese con terapie e lavoro differenziato. La buona notizia è il ritorno di Darmian che ci sarà contro i Ferraresi.

Indisponibili: Laurini, Adorante, Barillà, Inglese, Kucka, Scozzarella, Sepe

Squalificati: –

Diffidati: Darmian, Grassi, Hernani

Tra i ferraresi non prenderà sicuramente parte al match, lo squalificato Strefezza. Oltre lui saranno assenti anche gli infortunati D’Alessandro e Cerri.

Indisponibili: D’Alessandro, Cerri

Squalificati: Strefezza

Diffidati: Cionek, Di Francesco, Vicari

Consigli fantacalcio Sassuolo Brescia

Il Sassuolo affronterà il Brescia senza gli infortunati Traorè e Tripaldelli ma l’allenatore ritrova Chiriches e Defrel che tornano a lavorare in gruppo, dopo un lungo stop.

Indisponibili: Traorè, Tripaldelli, Defrel Chiriches

Squalificati: –

Diffidati: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang

Buone notizie per i fantallenatori e per Diego Lopez che dopo le ultime settimane difficili con molti infortunati, è riuscito ad allenare la squadra al completo. Tutti recuperati, dunque, contro il Sassuolo. Unico assente sarà lo squalificato Mateju.

Indisponibili: –

Squalificati: Mateju

Diffidati: –

Consigli fantacalcio Cagliari Roma

Per i padroni di casa restano fuori Faragò e Pavoletti. Prosegue il lavoro differenziato anche Ceppitelli che siederà al massimo in panchina. Sicuramente assente contro la Roma, lo squalificato Nandez.

Indisponibili: Faragò, Ceppitelli, Pavoletti

Squalificati: Nandez

Diffidati: Ceppitelli, Joao Pedro

Per la trasferta a Cagliari, Fonseca non potrà contare sullo squalificato Mancini e sugli infortunati Zappacosta, Pastore, Pellegrini, Zaniolo e Mirante. Il tecnico giallorosso tuttavia si prepara a riabbracciare Diawara rimasto fuori per infortunio dal 22 gennaio ed ora sembra sia sulla via del rientro.

Indisponibili: Diawara, Pellegrini, Zappacosta, Zaniolo, Pastore, Mirante

Squalificati: Mancini

Diffidati:: Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Veretout

Consigli fantacalcio Juventus Inter

Dopo il ko in champions, la Juventus dovrà affrontare nel supermatch di scudetto, l’Inter di Antonio Conte. L’allenatore bianconero ha l’intera rosa su cui poter contare, resterà fuori dal campo solo l’infortunato Demiral.

Indisponibili: Demiral

Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, de Ligt, Dybala

Per l’Inter i maggiori dubbi riguardano il portiere Handanovic le cui condizioni migliorano ma ancora non sa se potrà esserci contro i bianconeri. A rischio forfait anche Sensi e Gagliardini.

Indisponibili: Sensi, Gagliardini, Handanovic, Esposito

Squalificati: –

Diffidati: D’Ambrosio

Consigli fantacalcio Sampdoria Verona

Sampdoria Verona sarà il posticipo che chiuderà questa 26^ giornata di Serie A. Per la Sampdoria salteranno sicuramente il match gli squalificati Murru e Ramirez e gli infortunati Ferrari, Thorsby e Linetty tornato parzialmente in gruppo.

Indisponibili: Linetty, Thorsby, Ferrari

Squalificati: Murru, Ramirez

Diffidati: Colley, Ferrari, Murru

Squalifica anche per la squadra di Juric con Veloso che sarà costretto a saltare la sfida contro la Samp. Tra gli assenti per infortunio Borini e Pazzini mentre si cercherà di recuperare Faraoni la cui titolarità è ancora dubbia a causa della distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese.

Indisponibili: Borini, Pazzini, Faraoni

Squalificati: Veloso

Diffidati: Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre

