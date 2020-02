Consigli fantacalcio 25ª giornata Serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Serie A, venerdì 21 Febbraio il match tra il Brescia ed il Napoli darà il via alla 25a giornata di campionato che terminerà solo domenica 23 con lo scontro tra l’Inter e la Sampdoria.

Sabato 22 febbraio spazio al Bologna che giocherà in casa contro l’Udinese, nel pomeriggio la Juventus sarà a Ferrara mentre a concludere la serata ci penserà il Milan in trasferta al Franchi.

Ancora più ricca di incontri la domenica di Serie A con la Lazio sul campo del Genoa, mentre alle ore 15:00 in programma ci saranno: Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Alle ore 18:00 la Roma cercherà il riscatto contro il Lecce ed infine l’Inter di Antonio Conte ospiterà la Sampdoria a San Siro.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli fantacalcio Brescia Napoli

Alla vigilia dell’incontro con il Napoli, nel Brescia mancherà Ayé, che ha ricevuto un doppio giallo nel primo tempo contro la Juve ed è costretto a saltare il turno. L’allenatore Lopez rischia anche di non avere a disposizione Gastaldello, Romulo e Torregrossa per problemi fisici. La buona notizia è il recupero di Joronen e Tonali che saranno regolarmente a disposizione.

Indisponibili: Gastaldello, Romulo, Torregrossa, Joronen, Tonali, Cistana

Squalificati: Ayè

Diffidati: Mateju

Dall’altra parte del campo l’allenatore Gattuso recupera sicuramente Milik che sarà regolarmente a disposizione venerdi. Lasciano in dubbio invece Koulibaly e Llorente entrambi fermati dall’influenza mentre sono da valutare le noie muscolari di Lozano. Fuori dai giochi Malcuit e Hysaj.

Indisponibili: Malcuit, Lozano, Llorente, Koulibaly, Hysaj

Squalificati: –

Diffidati: Demme

Consigli fantacalcio Bologna Udinese

Situazione critica per il Bologna che contro l’Udinese dovrà rinunciare oltre ai due squalificati Denwil e Schouten, espulsi contro il Genoa, anche a Dijks, Krejci, Medel, Sansone e Santander, per infortunio. Possibilità di recupero per Soriano.

Indisponibili: Dijks, Krjci, Medel, Sansose, Santander, Soriano

Squalificati: Schouten, Denswil

Diffidati: Bani, Denswil, Mbaye, Santander, Schouten

Meno complicata è la situazione in casa dell’Udinese che oltre al neo arrivato Prodl avrà fuori solo De Maio.

Indisponibili: Prodl, De Maio

Squalificati: –

Diffidati: Ekong

Consigli fantacalcio Spal Juventus

In casa della Spal, il neo allenatore Di Biagio vedrà ancora indisponibili D’Alessandro, Cerri e Dabo mentre restano da valutare le condizioni di Vicari, rientrato parzialmente in gruppo.

Indisponibili: Vicari, D’Alessandro, Cerri, Dabo

Squalificati: –

Diffidati: Di Francesco, Strefezza, Vicari

Ottimismo in casa della Juventus che con il rientro di Chiellini vede l’infermeria svuotarsi. Maurizio Sarri contro la Spal non avrà a disposizione lo squalificato Bonucci e gli infortunati Douglas Costa e Demiral. Probabile riposo per Pjanic in vista dell’appuntamento con gli ottavi di finale di Champions.

Indisponibili: Demiral, D. Costa, Khedira, Pjanic, Bernardeschi

Squalificati: Bonucci

Diffidati: Cuadrado, de Ligt, Dybala

Consigli fantacalcio Fiorentina Milan

Dopo la goleada firmata contro la Sampdoria nello scorso match, la squadra di Iachini è pronta a scendere in campo questo sabato potendo contare su quasi l’intera rosa a disposizione. Per l’allenatore non saranno disponibili lo squalificato Badelj e i lungodegenti Kouamè e Ribery.

Indisponibili: Kouamè, Ribery

Squalificati: Badelj

Diffidati:

Diffidati: Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella, Vlahovic

Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan scende nuovamente in campo contro la Fiorentina. Per Pioli le principali preoccupazioni riguardano le condizioni di Calhanoglu e Kjaer, quest’ultimo alle prese con una lesione di basso grado e a rischio match. Stop anche per Saelemaekers a causa di un trauma alla caviglia. Sicuramente assenti i soliti Krunic, Biglia e Duarte.

Indisponibili: Krunic, Duarte, Biglia, Calhanoglu, Kjaer, Saelemaekers

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Consigli fantacalcio Genoa Lazio

Lunga la lista degli assenti in casa del Genoa tra questi, Sturaro fermato dal giudice sportivo e salterà,dunque, il match contro la Lazio. L’allenatore Nicola dovrebbe riavere a disposizione Schone e forse Romero, ma dovrà fare a meno di Ghiglione, Lerager e Radovanovic mentre Pandev potrebbe farcela.

Indisponibili: Radovanovic, Pandev, Schone, Romero, Pajac, Lerager, Ghiglione

Squalificati: Sturaro

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

Per la Lazio la situazione infortunati non desta grandi preoccupazioni, l’unico che salterà il match di domenica è Lulic. Per il resto, cartellino rosso anche nella squadra di Inzaghi che non avrà a disposizione lo squalificato Luiz Felipe.

Indisponibili: Lulic

Squalificati: L. Felipe

Diffidati: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

Indisponibili Atalanta Sassuolo

Nella lista degli infortunati della squadra di Gasperini c’è solo Sutalo, l’allenatore ha la sua squadra al completo. Nessuno squalificato.

Indisponibili: Sutalo

Squalificati: –

Diffidati: Malinovskyi, Pasalic

Per il Bologna salteranno la sfida con l’Atalanta i soliti Chiriches, Traorè e Tripaldelli ancora alle prese con i rispettivi infortuni e che potrebbero rientrare tra i convocati della 26a giornata.

Indisponibili: Chiriches, Traorè, Tripaldelli

Squalificati: –

Diffidati: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang

Consigli fantacalcio Torino Parma

Nei granata restano ancora out Millico ed Ola Aina, per il resto rosa al gran completo per l’allenatore Longo che, contro il Parma, tenterà di spezzare la lunga scia di risultati negativi collezionati sino ad ora.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu

Parma come al solito in emergenza infortuni. Proseguono le terapie Adorante, Barillà, Darmian, Kucka, Inglese e Sepe, mentre ritornano parzialmente in gruppo Kulusevski e Scozzarella che potrebbero recuperare in vista di domenica.

Indisponibili: Adorante, Barillà, Darmian, Kucka, Inglese, Sepe, Kulusevski, Scozzarella

Squalificati: –

Diffidati: Darmian, Grassi, Hernani

Consigli fantacalcio Verona Cagliari

Il Verona dovrà affrontare la sfida contro il Cagliari senza lo squalificato Veloso. In settimana si è fermato anche Borini a causa di una lieve lesione muscolare e, a fargli compagnia ai box, ci sarà anche l’infortunato Pazzini.

Indisponibili: Pazzini, Borini, Di Carmine

Squalificati: Veloso

Diffidati: Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre

Al Bentegodi, nella squadra di Maran mancheranno all’appello ancora gli infortunati Faragò, Cacciatore e Pavoletti e si ferma per un turno di squalifica Nandez. Le buone notizie per l’allenatore riguardano invece il recupero di Rog e di Nainggolan di rientro dalla squalifica. Indisponibili: Faragò, Cacciatore e Pavoletti Squalificati: Nandez Diffidati: Ceppitelli, Joao Pedro Consigli fantacalcio Roma Lecce Per la Roma la vittoria manca ormai da tre giornate e domenica la squadra di Fonseca tenterà di riscattarsi contro il Lecce. All’Olimpico, l’allenatore sarà costretto a rinunciare ai lungodegenti Zappacosta, Mirante, Diawara, Pastore e Zaniolo. Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Mirante, Diawara, Zaniolo Squalificati: – Diffidati: Dzeko, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Veretout Emergenza in attacco per la squadra di Liverani a causa dello stop di Falco costretto a saltare i prossimi impegni in campionato a causa di una distrazione femorale. I tempi di recupero per l’ex del Bologna si aggirano attorno ai 20-30 giorni. Restano ancora out Farias e Meccariello mentre sono da valutare le condizioni di Rispoli, Saponara e Babacar per il quale si spera in un recupero in extremis. Indisponibili: Babacar, Rispoli, Saponara, Meccariello, Farias, Falco Squalificati: – Diffidati: Rispoli, Tachtsidis Consigli fantacalcio Inter Sampdoria Il posticipo tra l’Inter e la Sampdoria concluderà questa giornata. Ancora dubbio il possibile rientro del portiere Handanovic mentre saranno sicuramente assenti a San Siro il centrocampista Sensi e Gagliardini. Indisponibili: Handanovic, Sensi, Gagliardini, Esposito Squalificati: – Diffidati: D’Ambrosio Situazione molto complicata per la Sampdoria che dopo la dura sconfitta inflitta dalla Fiorentina dovrà affrontare l’Inter senza i due squalificati Ramirez e Murru e l’infortunato Ferrari che prosegue il suo percorso di recupero. Indisponibili: Ferrari Squalificati: Murru, Ramirez Diffidati: Colley, Ferrari, Murru

