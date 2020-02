Consigli fantacalcio 24ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 24° giornata di Serie A

La 24^giornata di Serie A avrà inizio sabato 15 febbraio con la sfida salvezza tra il Lecce e la Spal in programma alle ore 15:00. Nel pomeriggio, il Genoa farà visita in casa del Bologna mentre l‘Atalanta ospiterà al Gweiss stadium la squadra di Fonseca alle ore 20:45.

La domenica calcistica inizierà con l’Udinese che affronterà il Verona nell’anticipo delle ore 12:30. Tre le partite delle 15:00: Juventus – Brescia, Sampdoria – Fiorentina e Sassuolo – Parma. Alle 18:00 in campo Cagliari e Napoli, mentre appuntamento in serata all’Olimpico con il match tra la Lazio e l’Inter. Il turno si concluderà lunedì sera, quando il Milan giocherà contro il Torino.

Anche per questo turno aggiorniamo la lista dei calciatori che non potranno essere schierati in campo dai fantallenatori.

Consigli Fantacalcio Lecce Spal

Il Lecce torna in campo dopo la meritata vittoria contro il Napoli della scorsa giornata. Dall’infermeria giungono novità su Tachtsidis che ha ripreso ad allenarsi in gruppo mentre lavorano a parte Babacar, Gabriel, Mancosu, Meccariello e Falco il quale sembrerebbe l’unico arruolabile. Ancora out Farias.

Indisponibili :Babacar, Gabriel, Mancosu, Meccariello, Falco, Farias, Tatchsidis

Squalificati: –

Diffidati: Rispoli, Tachtsidis

In casa della Spal stop per due giocatori: Vicari e Dabo, entrambi infortunati. Ko anche per D’Alessandro che ha rimediato una botta al ginocchio nello scorso match contro il Sassuolo. Ancora fuori dal campo Cerri, recuperabile entro la fine di febbraio.

Indisponibili: D’Alessandro, Cerri, Dabo, Vicari

Squalificati: –

Diffidati: Strefezza, Vicari

Consigli Fantacalcio Bologna Genoa

Il Bologna contro il Genoa dovrà fare a meno di Soriano, il cui infortunio alla coscia si è rivelato più problematico del previsto. Buone notizie invece per Orsolini e Barrow che, usciti malconci dall’incontro con la Roma, si sono allenati in gruppo con i compagni e saranno presenti sabato sul campo. Continuano le terapie Krejci, Dijks, Santander e Sansone.

Indisponibili: Krejci, Dijks, Santander, Sansone. Soriano, Medel, Dijks

Squalificati: –

Diffidati: Bani, Denswil, Mbaye, Santander, Schouten

Sospiro di sollievo per Schone i cui esami strumentali hanno escluso per lui la presenza di una lesione muscolare. Tuttavia il regista, con molta probabilità, verrà lasciato a riposo e non sarà presente contro il Bologna. A dare forfait anche Ghiglione e Romero a causa di una distorsione mentre l’allenatore recupera Behrami.

Indisponibili: Ghiglione, Schone, Romero, Lerager

Squalificati: –

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone, Sturaro

Consigli Fantacalcio Atalanta Roma

Periodo favorevole per l’Atalanta di Gasperini che parte favorita grazie ai 3 punti di vantaggio sui giallorossi. In più, l’allenatore dei bergamaschi vede una infermeria praticamente vuota e potrà dunque contare sulla intera rosa a sua disposizione.

Indisponibili: Sutalo

Squalificati: –

Diffidati: Malinovskyi, Pasalic

Non trapela lo stesso ottimismo in casa della Roma che, oltre alle due sconfitte consecutive dalle quali è reduce, vede una infermeria che fatica a svuotarsi. A fare compagnia a Zaniolo, Diawara e Zappacosta si è aggiunto il portiere Mirante, il quale ha rimediato una lesione che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Problemi al centrocampo per Fonseca a causa della squalifica di Cristante.

Indisponibili: Zaniolo, Diawara, Zappacosta, Mirante

Squalificati: Cristante

Diffidati: Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Veretout

Consigli Fantacalcio Udinese Verona

Per l’Udinese, l’importante sfida contro il Verona potrà essere affrontata senza troppi problemi. Il punto sugli infortunati è difatti positivo per l’allenatore Gotti che non avrà a disposizione solamente Prodl, fuori per un problema al ginocchio.

Indisponibili: Prodl, Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

Momento positivo per la squadra allenata da Juric reduce da una meritata vittoria contro i bianconeri per 2 a 1. Contro i friulani nessuna preoccupazione per l’allenatore che avrà come unico assente sicuro Salcedo mentre resta in dubbio Badu.

Indisponibili: Salcedo, Badu

Squalificati: –

Diffidati: Faraoni, Kumbulla, Pessina, Rrahmani, Veloso, Verre

Consigli Fantacalcio Juventus Brescia

La Juventus, dopo l’amara sconfitta contro il Verona, torna in campo domenica contro il Brescia. L’allenatore Sarri continua a non avere a disposizione Chiellini, Demiral, Bernardeschi, Khedira e Douglas Costa e probabilmente punterà ad un turnover per via degli impegni in coppa Italia.

Indisponibili: Chiellini, Demiral, Bernardeschi, Khedira, Douglas Costa

Squalificati: –

Diffidati: Bonucci, Cuadrado, de Ligt, Dybala

Per il Brescia destano forti dubbi Tonali e Torregrossa che si sono allenati a parte tutta la settimana. Il loro impiego tuttavia contro i bianconeri non è certo.

Indisponibili: Tonali, Torregrossa

Squalificati: –

Diffidati: Mateju

Consigli Fantacalcio Sampdoria Fiorentina

Contro la Fiorentina, Ranieri dovrà rinunciare oltre all’infortunato Ferrari e anche allo squalificato Ekdal. Rientro in vista invece per De Paoli.

Indisponibili: De Paoli, Ferrari

Squalificati: Ekdal

Diffidati: Ferrari, Murru, Ramirez

Reduce da una doppia sconfitta consecutiva, la Fiorentina dovrà affrontare i blucerchiati senza Kouamè e Ribery che inizia a preparare il suo ritorno in campo. Per Iachini rientri in vista con Caceres e Duncan entrambi candidati per una maglia da titolare.

Indisponibili: Ribery, Kouamè, Duncan

Squalificati: –

Diffidati: Chiesa, Lirola, Pezzella

Consigli Fantacalcio Sassuolo Parma

Confermata l’assenza ufficiale di Traorè contro il Parma a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel corso dell’allenamento. Continuano invece il lavoro a parte Chiriches e Alessandro Tripaldelli.

Indisponibili: Chiriches, Tripaldelli, Traorè

Squalificati: –

Diffidati: Djuricic, Magnanelli, Obiang

Per i ducali la situazione infortuni sembra essere più delicata. Continuano nel lavoro differenziato: Barillà, Inglese, Scozzarella, Darmian e Kulusevski. Riguardo Sepe, gli ultimi esami diagnostici effettuati scongiurano un intervento chirurgico data la buona evoluzione della lesione rimediata. Per lui rientro previsto tra un mese.

Indisponibili: Sepe, Darmian, Inglese, Scozzarella, Barillà

Squalificati: –

Diffidati: Darmian, Hernani

Consigli Fantacalcio Cagliari Napoli

Domenica, contro il Napoli, non ci saranno lo squalificato Nainggolan che molto probabilmente verrà sostituito da Pereira, l’infortunato Pavoletti e in dubbio anche la presenza di Cacciatore, Faragò e Rog, per il quale si spera in un recupero in extremis. Dovrebbe invece ritornare, dopo una lunga assenza, il capitano Ceppitelli, che ha ripreso a lavorare in gruppo.

Indisponibili: Cacciatore, Faragò, Rog, Ceppitelli, Pavoletti, Oliva

Squalificati: Nainggolan

Diffidati: Ceppitelli, Nandez

Non c’è sosta per la squadra di Gattuso che dopo l’incontro con l’Inter in coppa Italia torna prontamente in campo per sfidare i sardi di Maran. Al Sardegna Arena sarà sicuramente assente Malcuit mentre, sono a rischio forfait Insigne e Koulibaly entrambi alle prese con delle condizioni fisiche non ottimali. A forte rischio anche il portiere Meret, la cui lieve lesione molto probabilmente lo terrà fuori dai giochi domenica.

Indisponibili: Malcuit, Insigne, Meret, Ghoulam

Squalificati: –

Diffidati: Demme

Consigli Fantacalcio Lazio Inter

La Lazio ed il suo allenatore Inzaghi dovranno fare a meno di Lulic per il quale si è reso necessario l’intervento chirurgico alla caviglia. L’obiettivo è quello di riaverlo in occasione della trasferta contro l’Atalanta del 7 marzo. Al suo posto, ci sarà Jony.

Indisponibili: Lulic

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

Dopo essere riuscita ad agganciare al primo posto in classifica la Juventus, l’Inter si prepara ad una dura sfida contro la squadra di Inzaghi, In palio ci sono 3 punti importantissimi per la lotta scudetto. Conte non avrà a disposizione Sebastiano Esposito, fermatosi per un problema muscolare e il portiere Handanovic, il cui infortunio alla mano lo terrà fuori dal campo domenica. Niente tesseramento per il portiere Viviano, quindi in porta si vedrà ancora Padelli al posto dello sloveno.

Indisponibili: Esposito, Handanovic, Gagliardini

Squalificati: –

Diffidati: D’Ambrosio

Consigli Fantacalcio Milan Torino

Non c’è pace per il centrocampista Biglia che dovrà affrontare un nuovo stop a causa di una distorsione al ginocchio e salterà dunque il match contro il Toro. Continua a scontare il suo turno di squalifica Conti. Ancora out i lungodegenti Krunic e Duarte.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic

Squalificati: Conti

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

In vista di Milan-Torino di lunedì sera, l’allenatore Longo sta pian piano recuperando i suoi infortunati. Hanno effettuato regolarmente allenamento con il gruppo sia Lorenzo De Silvestri che Daniele Baselli. Anche Simone Zaza quest’oggi ha terminato la seduta. Dunque, sarà probabile la loro possibile presenza al Meazza. Contro il Milan dunque, al Torino mancherà solamente lo squalificato Armando Izzo.

Indisponibili: Baselli, Zaza, De Silvestri

Squalificati: Izzo

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu

©RIPRODUZIONE RISERVATA