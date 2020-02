Consigli fantacalcio 23ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 22° giornata di Serie A

La 23^giornata di Serie A si aprirà venerdì 7 Febbraio con l’incontro serale tra la Roma ed il Bologna e proseguirà sabato con altre tre sfide tra le quali quella tra il Verona e la Juventus.

La domenica calcistica partirà alle 12:30 con l’anticipo tra la Spal ed il Sassuolo e a seguire altre 5 gare tra le quali l’atteso derby tra Inter e Milan che concluderà questo turno.

Aggiorniamo, anche per questa giornata, chi saranno i giocatori indisponibili che non potranno essere schierati dai nostri fantallenatori.

Indisponibili Roma Bologna

In occasione della sfida contro il Bologna, Mkhitaryan sembra essere pronto per tornare finalmente sul campo e sarà tra i convocati per venerdì. Continuano invece il lavoro differenziato Zappacosta, Zaniolo e Diawara. Assente all’Olimpico anche lo squalificato L.Pellegrini che non sarà a disposizione del tecnico Fonseca.

Indisponibili: Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mkhitaryan

Squalificati: L. Pellegrini

Diffidati: Dzeko, Veretout

Il Bologna continua a collezionare ottimi risultati, l’ultimo ottenuto contro il Brescia battuto in rimonta per 2 a 1. All’Olimpico però ci saranno ben 6 assenti nella squadra di Mihajlovic. Fuori Krejci e Medel che non dovrebbero recuperare e il lungodegente Dijks. Contro la Roma, il tecnico perde lo squalificato Poli ma ritrova Tomiyasu che sarà a disposizione sulla corsia di destra.

Indisponibili: Dijks, Medel, Krejci, Sansone, Santander

Squalificati: Poli

Diffidati: Denswil, Mbaye, Santander

Indisponibili Fiorentina Atalanta

Dopo la pesante sconfitta in trasferta contro la Juventus, i viola si apprestano ad ospitare questo sabato, l’Atalanta di Gasperini. A saltare sicuramente l’incontro Ribery e Kouamè mentre da valutare le condizioni di Castrovilli che ha lavorato in gruppo con i compagni e contro l’Atalanta dovrebbe tornare tra i convocati. Nei prossimi giorni è invece previsto l’inserimento in gruppo di Duncan, arrivato infortunato ad una coscia.

Indisponibili: Ribery, Kouamè, Castrovilli, Duncan

Squalificati: –

Diffidati: Chiesa, Lirola, Pezzella

Il tecnico Gasperini contro la Fiorentina dovrà far a meno dello squalificato De Roon ma potrà contare sull’intera rosa a disposizione.

Indisponibili: Sutalo

Squalificati: De Roon

Diffidati: –

Indisponibili Torino Sampdoria

Buone notizie per i fantallenatori e per il nuovo tecnico dei granata, Longo: le condizioni di Verdi non preoccupano. Il giocatore ha accusato un infortunio meno grave del previsto ed è già tornato in gruppo. Il nuovo allenatore dovrà valutare se schierarlo dal primo minuto o punterà a farlo partire dalla panchina. Notizie positive anche per Belotti che sembra aver già superato la distorsione alla caviglia, rimediata contro il Lecce e la sua presenza contro gli orobici è confermata. Continuano il Lavoro personalizzato invece Ansaldi, Baselli e Zaza. Riposo a causa di una forma influenzale per Rincon.

Indisponibili: Rincon, Ansaldi, Baselli, Zaza, Edera, Belotti, Verdi

Squalificati: –

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu

Conferme in campo per l’allenatore Ranieri che contro il Toro può contare su Quagliarella, Jankto e Ramirez che dopo essere usciti malconci nella scorsa gara contro il Napoli sembrano aver già recuperato una buona condizione fisica. Continuano a rimanere ai box: De Paoli e Ferrari la cui stagione calcistica di quest’ultimo si può dire essersi conclusa.

Indisponibili: De Paoli, Ferrari

Squalificati: –

Diffidati: Ekdal, Ferrari, Ramirez

Indisponibili Verona Juventus

Nessuna sosta per il Verona che dopo aver recuperato la sfida contro la Lazio, domenica è pronta per ospitare i bianconeri. L’allenatore Juric non ha nessun infortunato di cui preoccuparsi. A restare fuori continua ad essere Salcedo, per il resto la rosa è al completo.

Indisponibili: Salcedo

Squalificati: –

Diffidati: –

In campo contro il Verona non ci sarà Bernardeschi il cui problema al polpaccio lo costringe a rimanere ai box. Non preoccupano invece le condizioni di Dybala che nonostante il lavoro personalizzato, contro il Verona ci sarà regolarmente. Restano ancora fuori: Danilo, Khedira, Demiral e Chiellini il cui rientro si fa sempre più vicino.

Indisponibili: Demiral, Chiellini, Khedira, Bernardeschi, Danilo

Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, De Ligt

Indisponibili Spal Sassuolo

La Spal è reduce da una dura sconfitta contro la la Lazio per 5 a 1. L’allenatore Semplici alla vigilia del match contro il Sassuolo non avrà a disposizione D’Alessandro e Fares che però sembra vicino al rientro e anche Cerri dovrebbe averne ancora per qualche giorno. Rientrano dalla squalifica invece Valoti e Petagna. In dubbio il rientro di Cionek.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Cionek, Cerri

Squalificati: –

Diffidati: Vicari

Dopo la straordinaria vittoria all’Olimpico la squadra di De Zerbi scenderà in campo contro la Spal. Per il match rimane fermo Tripaldelli, sottoposto ad operazione chirurgica mentre lavorano a parte Chiriches, Djuricic e Marlon. Il tecnico dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha sovrastato la Roma.

Indisponibili: Djuricic, Chiriches, Marlon ,Tripaldelli

Squalificati: –

Diffidati: Magnanelli, Djuricic

Indisponibili Brescia Udinese

Nessun infortunio in casa del Brescia che si appresta a sfidare l’Udinese di Gotti. Una sfida in chiave salvezza dove l’allenatore della Rondinelle non apporterà alcun cambio tattico al suo schieramento. Unico assente sarà lo squalificato Torregrossa.

Infortunati: –

Squalificati: Torregrossa

Diffidati: Mateju

L’Udinese arriva da tre sconfitte di fila e sa di non poter sbagliare ancora. L’allenatore Gotti può contare sull’intera rosa ad eccezione del lungodegente Samir.

Indisponibili: Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili Genoa Cagliari

Il Genoa si avvicina alla sfida contro il Cagliari con problemi in difesa e a centrocampo. Di fatti, non saranno a disposizione i due squalificati Romero e Behrami e l’infortunato Lerager ma, in compenso, ci sarà tutto l’attacco disponibile.

Indisponibili: Lerager

Squalificati: Romero, Behrami

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

Una buona notizia per Maran in vista del Genoa: tornano parzialmente in gruppo il capitano Ceppitelli, che può tornare tra i convocati dopo il lungo stop e Ragatzu. Rog ha invece continuato a svolgere lavoro personalizzato e dovrebbe essere a disposizione per il prossimo match contro il Napoli. Niente Genoa invece per lo squalificato Cigarini.

Indisponibili: Ceppitelli, Ragatzu, Rog, Pavoletti

Squalificati: Cigarini

Diffidati: Ceppitelli, Nainggolan

Indisponibili Napoli Lecce

Il Napoli punta alla quarta vittoria contro il Lecce. Gattuso al San Paolo ritrova gli infortunati Koulibaly, Maksimovic e Allan che saranno a sua disposizione. Notizie ancora incerte per Fabian Ruiz che però sembra aver smaltito l’attacco febbrile e potrebbe esserci contro il Lecce. Continua il lavoro a parte per Ghoulam mentre Elmas dovrà scontare il suo turno di squalifica.

Indisponibili: Fabian Ruiz, Ghoulam, Malcuit, Younes

Squalificati: Elmas

Diffidati: –

Nessuna buona notizia dall’infermeria del Lecce che continua ad essere piena. Saranno assenti al San Paolo: Farias, Gabriel e Tachtsidis e con loro anche Majer a causa di uno stato influenzale. Continuano invece il lavoro differenziato Babacar, Meccariello e Shakhov.

Indisponibili: Farias, Gabriel, Tachtsidis, Majer, Babacar, Meccariello, Shakhov

Squalificati: –

Diffidati: Tachtsidis

Indisponibili Parma Lazio

Lunga la lista degli infortunati in casa del Parma che dovrà sfidare la Lazio senza poter contare su: Inglese, Gaston Brugman e Laurini ai quali si è aggiunto, in ultimo, anche Gagliolo. Terapie e differenziato anche per Kulusevski e Scozzarella che sono a rischio match. Verso il Forfait certo anche Cornelius i cui accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo piriforme.

Indisponibili: Inglese, Laurini, Gagliolo, Scozzarella, Kulusevski, Cornelius, Brugman, Sepe, Karamoh

Squalificati: –

Diffidati: Darmian, Hernani

La Lazio di Inzaghi non incassa solo un amaro pareggio in casa contro il Verona ma dovrà inoltre fare a meno di due importanti pedine: Stefan Radu e Milinkovic Savic, ammoniti sotto diffida e quindi squalificati per questo turno. A loro si potrebbero aggiungere anche Cataldi, per un problema al polpaccio, e soprattutto Correa, già fuori nelle ultime due giornate ed ora in dubbio contro il Parma.

Indisponibili: Cataldi, Correa

Squalificati: Radu, Milinkovic Savic

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

Indisponibili Inter Milan

Si avvicina l’atteso derby di Milano tra l’Inter ed il Milan. Per i neroazzurri di Conte le preoccupazioni principali riguardano le condizioni del portiere Handanovic il quale ha rimediato un problema al mignolo sinistro che mette a rischio la sua presenza domenica sera. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni e la sua eventuale titolarità verrà decisa solo a poche ore dal match. Assenti contro il Milan gli squalificati Bastoni, L.Martinez e Berni con l’allenatore che spera di recuperare in extremis almeno Borja Valero e Stefano Sensi, entrambi fuori nella scorsa gara.

Indisponibili: Handanovic, Sensi, Borja Valero, Gagliardini

Squalificati: L. Martinez, Berni, Bastoni

Diffidati: D’Ambrosio

Migliora la situazione infortuni in casa del Milan. Pioli in occasione del derby recupera Ibrahimovic le cui condizioni di salute sono nettamente migliorate ed è tornato ad allenarsi in campo. Tornati in gruppo anche Kjaer e Conti entrambi a disposizione contro l’Inter e lo squalificato Bennancer che potrà riprendere il suo posto in mediana.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic, Kjaer

Squalificati: –

Diffidati: Conti, Musacchio, Romagnoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA