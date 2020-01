Consigli fantacalcio 22ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 22° giornata di Serie A

Sabato 1 Febbraio avrà inizio la ventiduesima giornata di serie A che si aprirà alle ore 15:00 con il match tra il Bologna ed il Brescia. A seguire la sfida pomeridiana tra il Cagliari ed il Parma mentre alle ore 20:45 la Roma sarà ospite in casa del Sassuolo.

Ricca domenica calcistica nella quale spiccano gare importanti per la lotta Scudetto come quella tra la Juventus e la Fiorentina, Udinese e Inter e Lazio-SPAL. La giornata si concluderà con la sfida tra la Sampdoria ed il Napoli attesa per la serata.

Aggiorniamo, anche per questo turno, chi saranno i giocatori indisponibili che non potranno essere schierati dai nostri fantallenatori.

Indisponibili Bologna Brescia

Il Bologna, nonostante la scorsa vittoria contro la Spal, deve far fronte ancora a diverse difficoltà a causa di pesanti assenze. Contro il Brescia Mihajlovic non avrà a disposizione Dijks, Krejci e Medel, infortunati, e Tomiyasu, squalificato. Difficilmente potrà recuperare invece Denswil.

Indisponibili: Denswil, Dijks, Medel, Krejci

Squalificati: Tomiyasu

Diffidati: Denswil, Poli, Santander

Il Brescia di Corini, sebbene sia reduce dalla sconfitta contro il Milan, se la passa decisamente meglio. L’allenatore infatti avrà come unico assente della giornata lo squalificato Balotelli.

Indisponibili: –

Squalificati: Balotelli

Diffidati: Mateju, Torregrossa

Indisponibili Cagliari Parma

Sfida importante per l’Europa tra due squadre che devono fare i conti con pesanti assenze. Maran, contro il Parma, dovrà rinunciare a Rog e probabilmente anche a Ceppitelli. Continuano a restare ai box anche Cerri, Ragatzu, Cacciatore e Pavoletti il cui rientro è previsto per il prossimo mese.

Indisponibili: Rog, Ceppitelli, Cacciatore, Ragatzu, Cerri, Pavoletti

Squalificati: –

Diffidati: Ceppitelli, Cigarini

Cattive e buone notizie per D’Aversa che ritrova Gervinho, il quale ha ripreso ad allenarsi con la squadra ma deve far fronte ad una grossa emergenza in attacco. Oltre al lungodegente Inglese, non sarà a disposizione neanche Karamoh, ai box per la lesione al ginocchio. Verso il forfait con il Cagliari anche Kulusevski che continua le terapie. Alla Sardegna Arena, il Parma resta senza il portiere titolare Sepe che rimarrà fuori dai giochi per un bel po’ di tempo a causa di un grave problema muscolare alla coscia. La società ducale ha così deciso di ingaggiare temporaneamente Radu al suo posto.

Indisponibili: Sepe, Kulusevki, Gervinho, Karamoh, Barillà, Inglese

Squalificati: –

Diffidati: Hernani

Indisponibili Sassuolo Roma

Alla vigilia dell’incontro con la Roma, Il Sassuolo di De Zerbi vede vicini al recupero Ferrari e Marlon e anche Duncan potrebbe farcela. Resta ancora out Chiriches mentre Peluso è ancora alle prese con la squalifica.

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Duncan, Marlon, Traorè, Ferrari

Squalificati: Peluso

Diffidati: Djuricic, Magnanelli

La Roma inizia a recuperare pedine sul campo, unici indisponibili continuano ad essere i lungodegenti Diawara, Zappacosta e Zaniolo. Continua le terapie per Mkhitaryan le cui speranze di riaverlo tra i convocati aumentano.

Indisponibili: Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mkhitaryan

Squalificati: –

Diffidati: Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Veretout

Indisponibili Juventus Fiorentina

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, la Juventus dovrà scendere i campo contro la Fiorentina. L’allenatore bianconero è alle prese con il nodo Pjanic infortunatosi alla caviglia e in dubbio per il match di domenica. All’appello mancheranno ancora Demiral, Danilo, Chiellini e Khedira il cui rientro potrebbe essere previsto entro Febbraio.

Indisponibili: Demiral, Danilo, De Sciglio, Khedira, Chiellini, Pjanic

Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, De Ligt

Problemi anche per Iachini che, contro la Juventus, perde i due squalificati Caceres e Milenkovic. Ancora in fase di valutazione le condizioni fisiche degli infortunati Boateng e Catrovilli quest’ultimo sostituito in campo contro il Genoa a causa di un capogiro.

Indisponibili: Ribery, Boateng, Castrovilli

Squalificati: Caceres, Milenkovic

Diffidati: Lirola

Indisponibili Atalanta Genoa

Non potrebbero andare meglio le cose in casa dell’Atlanta, reduce da una gloriosa vittoria per 7 a 0 contro il Torino. Anche la situazione infortuni non preoccupa Gasperini dal momento che ha l’intera rosa a sua disposizione. Da valutare unicamente le condizioni di Castagne e Czyborra ancora alle prese con qualche problema muscolare di lieve entità.

Indisponibili: Castagne, Czyborra

Squalificati: –

Diffidati: De Roon, Malinovsky

Difficile trasferta per il Genoa di Nicola che dovrà ancora fare a meno del lungodegente Kouamè, ma spera di recuperare almeno uno tra Christian Zapata e Lerager.

Indisponibili: Kouamè, Lerager, Zapata

Squalificati: –

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Romero, Schone

Indisponibili Atalanta Spal

La Lazio torna ad allenarsi dopo il derby contro la Roma e il mister Inzaghi deve fare i conti con alcuni problemi provenienti dall’infermeria. Destano particolari preoccupazioni le condizioni fisiche di Correa fuori a causa di una contrattura al polpaccio e a rischio per questa giornata. Continuano a restare fuori dal campo anche Cataldi, Lukaku e Marusic le cui condizioni dovranno essere valutate. Attenzione alla diffida di Immobile.

Indisponibili: Correa, Marusic, Lukauku, Cataldi

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Radu

La Spal di Semplici conta 4 assenze, due gli infortunati: D’Alessandro e Fares mentre restano fuori per squalifica Petagna e Valoti.

Indisponibili: D’Alessandro, Fares, Tomovic

Squalificati: Petagna, Valoti

Diffidati: Vicari

Indisponibili Milan Verona

Il Milan sembra stia fuoriuscendo dalla crisi e dopo la vittoria contro il Brescia ora dovrà vedersela con il Verona. Domenica tra i rossoneri mancheranno sicuramente lo squalificato Bennacer e gli infortunati Duarte e Biglia che non ha ancora recuperato dalla lesione.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Musacchio

Squalificati: Bennacer

Diffidati: Conti, Musacchio, Romagnoli

Il Verona è reduce da una spettacolare vittoria contro il Lecce e, in occasione della gara contro i rossoneri, l’allenatore Juric non avrà da che preoccuparsi avendo l’intera rosa al completo ad eccezione del lungodegente Salcedo. Torna a disposizione anche Zaccagni, dopo aver scontato un turno di stop per squalifica. Diffidati e a rischio ammonizione Faraoni, Verre e Veloso.

Indisponibili: Salcedo

Squalificati: –

Diffidati: Faraoni, Verre, Veloso

Indisponibili Lecce Torino

I salentini non vedono una vittoria da Novembre. Dopo essere stati liquidati dal Verona, nella scorsa giornata, ora dovranno ospitare la squadra di Mazzarri. Per l’occasione Liverani dovrà fare a meno dello squalificato Dell’Orco e degli infortunati Farias, Calderoni e Tatchtsidis. Speranze di poter recuperare per il match Babacar e Gabriel.

Indisponibili: Farias, Calderoni, Tatchsidis, Gabriel, Babacar

Squalificati: Dell’Orco

Diffidati: Tatchsidis

La squadra di Mazzarri è reduce da una totale disfatta inflitta dall’Atalanta. I granata contro il Lecce non avranno a disposizione gli squalificati Izzo e Lukic e gli infortunati Baselli, Zaza e Ansaldi.

Indisponibili: Baselli, Ansaldi, Zaza, Edera, Bremer

Squalificati: Izzo, Lukic

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu

Indisponibili Udinese Inter

Doppia sconfitta consecutiva per l’Udinese che domenica ha in programma una dura sfida contro i neroazzurri. Per fortuna l’allenatore potrà contare sull’intera squadra, resta infatti ai box solo Samir. Nessuno squalificato e diffidato.

Indisponibili: Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

L’inter non riesce più a trovare la vittoria. Reduce da tre pareggi consecutivi è, ora, alla ricerca di punti utili ai fini della corsa scudetto. Contro l’Udinese, Conte ha molteplici preoccupazioni a causa della lunga lista infortunati. Sono ko: De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Sensi, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero e Brozovic che sembra essere l’unico candidato per un possibile recupero. Oltre loro, restano fuori per squalifica L. Martinez e Berni.

Indisponibili: De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Sensi, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Brozovic

Squalificati: L. Martinez, Berni

Diffidati: Bastoni, D’Ambrosio

Indisponibili Sampdoria Napoli

La Sampdoria di Ranieri è in piena emergenza difesa costretta a rinunciare allo squalificato Bereszynski e all’infortunato Ferrari. Traspare invece ottimismo per un possibile recupero di De Paoli.

Indisponibili: Ferrari, De Paoli, Vieira

Squalificati: Bereszynski

Diffidati: Ferrari

Contro la Samp, il Napoli spera di poter replicare la vittoria conquistata al San Paolo contro la Juventus. Gattuso spera di poter schierare Koulibaly, Mertens che sono tornati in gruppo. Mentre Ghoulam e Malcuit sono ancora alle prese con i rispettivi lunghi infortuni.

Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Allan, Ghoulam, Malcuit

Squalificati: –

Diffidati: Elmas

