Consigli Fantacalcio 22^ giornata Serie A 2020-21

Napoli-Juventus alla resa dei conti: il big match del “Diego Armando Maradona” è il pezzo forte della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un match dall’alto tasso di tensione, visti i fatti dell’andata, che dovrà dire molto sia sulle ambizioni della ritrovata Juventus, sia su quelle di un Napoli che sta colando a picco. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Bologna-Benevento

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Inzaghi fa visita al suo Bologna con una squadra arrabbiata dopo il pareggio di domenica scorsa. Tra i 22 che scenderanno in campo, occhio a Barrow, autore di una doppietta contro il Parma.

Consigli Fantacalcio Torino-Genoa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini

Sfida tra bomber Torino-Genoa, con Belotti e Destro che potrebbero risultare determinanti nell’economia della gara. Attenzione anche a Strootman, che si è inserito bene nel sistema rossoblù.

Consigli Fantacalcio Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Arrivano da due periodi completamente diversi i due amici Pirlo e Gattuso, alla guida di una Juventus rigenerata e di un Napoli che sta scivolando poco a poco verso il baratro. Il Napoli si appoggerà a Lozano per cercare di scardinare il muro juventino. Muro eretto da De Ligt, straordinario contro l’Inter, e pronto ad andare in scena anche in terra partenopea.

Consigli Fantacalcio Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Doppio assist contro il Crotone: Calhanoglu è insostituibile per questo Milan, e sarà titolare anche contro lo Spezia. Assente Nzola, il peso dell’attacco dei liguri finisce su Gyasi.

Consigli Fantacalcio Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente. Allenatore: Musso

La Roma punta forte su Borjs Mayoral, centravanti di scorta che si sta rivelando una valida alternativa allo scontento Dzeko. Nell’Udinese ancora titolare Llorente, che proverà a salvare i friulani coi suoi gol.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Tripaldelli; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Nandez è pronto a guidare il centrocampo del Cagliari dopo le ultime prestazioni convincenti. Pessina è galvanizzato dalla doppietta al Napoli: è lui l’uomo in più di Gasperini.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Fiorentina

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

La Sampdoria ha scoperto un Keita Baldé in formato goleador, pronto a trascinare la squadra anche contro la Fiorentina, che è riuscita finalmente a ritrovare il miglior Ribery.

Consigli Fantacalcio Crotone-Sassuolo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Rispoli, E. Henrique, Zanellato, Benali, P. Pereira; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Messias contro Caputo: sarà questo il tema principale di Crotone-Sassuolo. Il brasiliano ha segnato sei gol e sta provando a portare i suoi verso la salvezza, mentre “Ciccio” ha segnato due reti nelle ultime quattro, e resta il terminale più pericoloso della squadra di De Zerbi.

Consigli Fantacalcio Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

Milinkovic-Savic, con l’assist firmato contro il Cagliari, è salito a quota sei in campionato. Sarà lui una delle chiavi, insieme ad Immobile, per la sfida all’Inter. Conte confida nel solito Barella, e si attende una risposta dal duo Lukaku-Martinez, dopo la scialba serata di coppa.

Consigli Fantacalcio Verona-Parma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna. Allenatore: Juric

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Man, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Assente Zaccagni (squalifica), toccherà a Lasagna (due gol in campionato), fare male al Parma. I ducali, in crisi nera, sono alla ricerca del miglior Gervinho, per tentare una risalita che avrebbe del miracoloso.

