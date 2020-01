Consigli fantacalcio 21ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 21° giornata di Serie A

La ventunesima giornata di serie A avrà inizio con la sfida tra il Brescia ed il Milan in programma venerdì 24 gennaio alle ore 20:45. Tre gli anticipi previsti per questo sabato con Spal-Bologna alle 15, mentre alle 18 è fissato il fischio iniziale di Fiorentina-Genoa, in serata si sfideranno invece il Torino e l’Atalanta.

Il lunch match tra l’Inter ed il Cagliari darà inizio ad una domenica di grandi sfide, all’Olimpico appuntamento alle 18:00 con il derby Roma-Lazio mentre, a concludere il turno, l’attesissimo incontro tra il Napoli e la capolista Juventus in programma alle 20:45.

Aggiorniamo dunque, per i nostri fantallenatori, chi saranno gli indisponibili di questa ventunesima giornata.

Consigli Fantacalcio Brescia Milan:

Alla vigilia del Match contro il Brescia, Stefano Pioli recupera due pedine: Musacchio e Calhanoglu che sono tornati ad allenarsi in gruppo mentre prosegue il lavoro differenziato per Calabria che resta ancora indisponibile. Confermata la coppia d’attacco Ibrahimovic-Leao.

Infortunati: Musacchio, Calhanoglu, Duarte, Biglia, Calabria

Squalificati: –

Diffidati: Bennacer, Musacchio, Romagnoli

Squalifica inappellabile per Mario Balotelli che potrà tornare in campo solo a febbraio in occasione della gara contro l’Udinese. Il mister Corini tuttavia contro il Milan potrà contare sull’intera rosa a disposizione.

Infortunati: –

Squalificati: Balotelli

Diffidati: Mateju, Torregrossa

Consigli Fantacalcio Spal Bologna

Dopo la miracolosa vittoria contro l’Atalanta, la Spal è pronta a presentarsi sul campo per sfidare il Bologna. Il mister Semplici non avrà a disposizione solamente Fares e D’Alessandro e probabilmente contro i rossoblu confermerà in blocco la squadra che ha espugnato il Gewiss Stadium.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro

Squalificati: –

Diffidati: Petagna, Valoti, Vicari

Buone e cattive notizie per Mihajlovic: esiti degli esami positivi per Sansone che, dopo essere uscito anzitempo contro il Verona, ha escluso una lesione. Tuttavia rientrerà solo al prossimo turno e non sarà dunque presente a Ferrara. Emergenza in difesa per il tecnico che oltre a Dijks e Krejci perde anche Bani per squalifica. Out anche Medel che potrebbe rientrare solamente a febbraio mentre sembra difficile il recupero di Denswill ancora alle prese con qualche problema fisico.

Infortunati: Medel, Denswill, Dijks, Krejci, Sansone

Squalificati: Bani

Diffidati: Denswil, Poli, Santander, Tomiyasu

Consigli Fantacalcio Fiorentina Genoa

Dopo i 3 punti raccolti al San Paolo contro il Napoli, la Fiorentina ora dovrà vedersela con il Genoa. Il tecnico dei viola, non ha grandi infortuni di cui preoccuparsi. Oltre ai soliti infortunati Ribery e Boateng e allo squalificato Dalbert, la rosa è quasi al completo e gli unici dubbi riguardano la formazione da schierare.

Indisponibili: Ribery, Boateng

Squalificati: Dalbert

Diffidati: Caceres, Lirola, Milenkovic

Il Genoa contro la Fiorentina ritrova Criscito che rientra dalla squalifica mentre restano ancora out: Lerager, Kouamè e Zapata. Un turno di stop per Cassata.

Indisponibili: Lerager, Kouamè, Zapata

Squalificati: Cassata

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Romero

Consigli Fantacalcio Torino Atalanta

Il Torino dopo la sconfitta subita in casa del Sassuolo, deve fare i conti con molteplici assenze. Contro la squadra di Gasperini è piena emergenza per l’allenatore Mazzarri che oltre ai due squalificati Rincon e Aina dovrà fare a meno anche di Zaza a causa di una sofferenza muscolare. A peggiorare il quadro è il nuovo stop per Baselli che non è riuscito a terminare il consueto allenamento per un fastidio muscolare e le sue condizioni sono da valutare. Dubbio il rientro per Ansaldi.

Indisponibili: Zaza, Baselli, Ansaldi

Squalificati: Ola Aina, Rincon

Diffidati: Izzo, Lukic

Dopo essere stata frenata dalla Spal, nella scorsa giornata, l’Atalanta torna in campo contro i granata più motivata che mai. Unico indisponibile per il mister Gasperini è il giocatore Castagne che continua il lavoro differenziato e non sembra essere ancora pronto per il rientro.

Indisponibili: Castagne

Squalificati: –

Diffidati: Malinkovsky

Consigli Fantacalcio Inter Cagliari

Dopo i due pareggi ottenuti nelle ultime due giornate, l’Inter di Conte è in cerca di riscatto. In occasione della sfida contro il Cagliari, l’allenatore neroazzurro ha qualche problema a centrocampo a causa della squalifica di Candreva, l’assenza di Gagliardini e le condizioni ancora non ottimali di Brozovic il cui recupero lampo sembra però possibile. Questioni di mercato e problemi fisici terranno lontano dal campo anche Vecino. Ok per D’Ambrosio che tornerà disponibile sulla fascia mentre scalpita per un posto da titolare il neo arrivato Young.

Indisponibili: Gagliardini, Brozovic, Asamoah

Squalificati: Candreva

Diffidati: Bastoni, D’Ambrosio

L’allenatore Maran perde pezzi fondamentali della sua rosa e, contro l’Inter, non avrà a disposizione il centrocampista Rog, il quale ha rimediato un leggero problema ai muscoli flessori dopo il match contro il Brescia. Assenti al lavoro di gruppo: Cacciatore, Mattiello e Ceppitelli che continuano il lavoro differenziato insieme anche a Faragò. Stop per Cerri che ha rimediato una brutta lesione, assente Ragatzu.

Indisponibili: Rog, Ceppitelli, Mattiello, Cacciatore, Ragatzu, Faragò, Castro, Cerri, Pavoletti

Squalificati: Pisacane

Diffidati: Ceppitelli, Cigarini

Consigli Fantacalcio Parma Udinese

Dopo la sconfitta in casa contro la Juventus, il Parma di D’Aversa si prepara alla sfida contro l’Udinese. Traspare ottimismo a Collecchio con Kucka, Kulusevski e Sepe che dovrebbero riprendere normalmente il loro posto sul campo. Difficile invece il recupero per Gervinho, Karamoh e Inglese che restano out questa domenica.

Indisponibili: Inglese, Gervinho, Karamoh, Barillà

Squalificati: –

Diffidati: –

Se la passa decisamente meglio l’Udinese di Gotti al cui appello nella sfida contro il Parma mancherà solo il lungodegente Samir. L’allenatore darà conferma al modulo 3-5-2 che anche a Milano ha reso bene.

Indisponibili: Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

La squadra di Ranieri perde Chabot per squalifica e in più, contro il Sassuolo dovrà fare a meno anche di Ferrari. Buone notizie invece per Ramirez e Quagliarella che dopo aver saltato la Lazio a causa di un risentimento muscolare sembra essere pronto a scendere in campo dal 1′.

Indisponibili: Ferrari, Ramirez, De Paoli

Squalificati: Chabot

Diffidati: Bereszynski, Ferrari

Dopo la brillante vittoria contro il Torino, il Sassuolo di De Zerbi si appresta a sfidare la Samp. Il tecnico per la trasferta ligure tuttavia dovrà rinunciare a Chiriches, Marlon, Ferrari e Defrel tutti alle prese con problemi fisici.

Indisponibili: Chiriches, Marlon, Ferrari e Defrel

Squalificati: –

Diffidati: Djuricic, Magnanelli

Consigli Fantacalcio Verona Lecce

Continua la strada in Serie A per il Verona che nelle ultime tre giornate ha collezionato due vittorie ed un pareggio. Arrivano buone notizie per Juric che contro il Lecce potrà schierare Kumbulla, uscito dal campo anzitempo nel match con il Bologna a causa di un problema alla vista. Salteranno sicuramente il Lecce Bessa, Salcedo e lo squalificato Zaccagni.

Indisponibili: Bessa e Salcedo

Squalificati: Zaccagni

Diffidati: Veloso, Verre

Dopo la buona parentesi contro l’Inter il Lecce arriva al Bentegodi per sfidare il Verona. Nella squadra di Liverani assenti solamente Farias e Calderoni.Il tecnico probabilmente darà conferma agli undici schierati contro la squadra di Conte.

Indisponibili: Farias, Calderoni

Consigli Fantacalcio Roma Lazio

Attesissimo Derby capitolino tra la Roma e La Lazio. Per l’allenatore giallorosso, Fonseca arrivano però cattive notizie riguardo le condizioni di Diawara la cui lesione al menisco sembra essere confermata e sarà dunque out domenica. Da valutare le condizioni di Perotti mentre Mkhitaryan va verso il forfait.

Indisponibili: Diawara, Mkhitaryan, Zappacosta, Zaniolo, Perotti, Mirante, Pastore

Squalificati: –

Diffidati: Veretout, L. Pellegrini

La Lazio arriva all’incontro con la Roma con alle spalle ben 11 vittorie consecutive. Contro i giallorossi, Inzaghi recupera Luis Alberto dopo gli acciacchi che gli hanno fatto saltare la trasferta di Napoli. Per il resto, il tecnico dovrebbe presentare lo stesso 11 visto al San Paolo. Rimane ancora irrisolto il ballottaggio Correa o Caicedo.

Indisponibili: Lukaku, Marusic, Cataldi

Squalificati: –

Diffidati: –

Consigli Fantacalcio Napoli Juventus

Il Napoli trova la vittoria in coppa Italia contro la Lazio ma non in campionato dove è reduce da 3 sconfitte consecutive. Contro la Juventus, Gattuso dovrà fare i conti con delle assenza importanti tra le quali Mertens, Allan e Koulibaly. Continuano il lavoro differenziato Ghoulam e Maksimovic che sembra essere l’unico recupero possibile per domenica.

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Mertens, Allan, Malcuit

Squalificati: –

Diffidati: –

La Juventus dopo la duplice vittoria in Coppa Italia contro la Roma e in campionato contro il Parma è pronta per volare al San Paolo. Ad un reparto difensivo già pieno di infortuni, si è aggiunto quello di Danilo che ha rimediato una brutta lesione contro i giallorossi ed è costretto a saltare la sfida con i partenopei. Al suo posto spazio a Cuadrado e Alex Sandro.

Indisponibili: Danilo, Chiellini, De Sciglio, Khedira, Demiral

Squalificati: –

Diffidati: –

