Consigli fantacalcio 20ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 20° giornata di Serie A

Dopo la parentesi della Coppa Italia torna questo fine settimana la Serie A e lo fa con la sua giornata numero 20 che si aprirà sabato 18 gennaio, alle ore 15.00, con il match tra Lazio e Sampdoria. Alle ore 18:00 il Torino sarà in trasferta per la sfida contro il Sassuolo e, a chiudere in bellezza la serata ci penserà il Napoli che ospiterà la Fiorentina al San Paolo.

La domenica calcistica si aprirà con il consueto lunch match, tra Milan e Udinese, alle 12.30, mentre alle ore 15:00 saranno, contemporaneamente, sul campo: Bologna-Verona, Brescia-Cagliari e Lecce-Inter. Appuntamento pomeridiano, invece, con il Genoa che incontrerà la Roma mentre il finale della giornata sarà disputato all’Allianz Stadium con i bianconeri che questa volta dovranno vedersela con il Parma.

Anche per questa giornata,dunque, aggiorniamo per i nostri fantallenatori la lista degli indisponibili.

Indisponibili Lazio Sampdoria

Alla vigilia del match, non mancano gli infortunati in casa della Lazio. Primo fra tutti il centrocampista Danilo Cataldi che sicuramente salterà la sfida di sabato a causa della confermata lesione. Per lui almeno 20 giorni di stop. Fermo anche Marusic, nuovamente out dopo l’apparente recupero. Il giocatore salterà, oltre la sfida con la Samp anche quella contro il Napoli. Desta inoltre forti dubbi la presenza di Correa le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali. Inzaghi dovrà inoltre fare a meno dello squalificato Lulic che sarà sostituito in campo dallo scalpitante Jony. Continua invece il lavoro differenziato Lukaku che spera di poter rientrare tra i disponibili al più presto.

Indisponibili: Correa, Marusic, Lukaku, Cataldi, Vavro

Squalificati: Lulic

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Radu

La Samp con la straordinaria vittoria contro il Brescia, è riuscita a staccarsi dal terzultimo posto in classifica. Tuttavia la strada verso la salvezza è ancora lunga per la squadra di Ranieri pronta a scendere in campo all’Olimpico potendo contare su quasi l’intera rosa a disposizione. Restano a casa Barreto, rimasto a riposo per influenza, Depaoli, Ramírez e Ferrari. Tornano a disposizione del tecnico invece Bertolacci e Colley, che ha scontato una giornata di squalifica

Indisponibili: De Paoli, Ferrari, Ramirez, Barreto

Squalificati: –

Diffidati: Bereszynski, Ferrari

Indisponibili Sassuolo Torino

Il Sassuolo è reduce da una brutta sconfitta subita dall’Udinese nella scorsa giornata. La squadra di De Zerbi è inoltre alle prese con la solita lunga lista di infortunati: Chiriches, Defrel, Marlon, e Duncan alla quale si è aggiunto anche Ferrari. Scelte obbligate dunque per il mister che tuttavia, contro il Torino riesce a recuperare Berardi il cui ricorso per la squalifica subita è stata accolta e sarà presente sabato sul campo.

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Marlon, Duncan, Ferrari

Squalificati: –

Diffidati: Djuricic, Magnanelli

Indisponibili Napoli Fiorentina

Dopo la vittoria contro il Perugia, in Coppa Italia, Il Napoli è chiamato a fare punti anche in campionato cercando di ritrovare la vittoria che al San Paolo manca da un bel po’. L’allenatore Gattuso deve fare ancora a meno di Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Maksimovic. Dubbi in porta invece con Meret non ancora al meglio. Oltre loro, mancherà contro i Viola anche lo squalificato Mario Rui. Torna invece sul campo Luperto, assente in Coppa Italia a causa di una forma influenzale.

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Maksimovic

Squalificati: Mario Rui

Diffidati: Elmas

Il neo allenatore Iachini sembra aver dato la scossa giusta alla Sampdoria reduce da una bella vittoria ai danni del Bologna. In occasione della gara al San Paolo l’allenatore può contare su quasi l’intera rosa a disposizione. Unico assente, oltre il lungodegente Ribery, Boateng. Confermata la presenza in campo del neo-acquisto Cutrone al posto di Vlahovic, che affiancherà Chiesa.

Indisponibili: Ribery, Boateng

Squalificati: –

Diffidati: Caceres, Dalbert, Lirola, Milenkovic

Indisponibili Milan Udinese

Verso Milan Udinese, i principali dubbi per Pioli riguardano le condizioni di Donnarumma che non è ancora al meglio e verrà valutato nelle prossime ore. Oltre lui, preoccupazioni anche per Musacchio e Calabria non ancora totalmente recuperati e potrebbero partire dalla panchina. Migliorano le condizioni invece di Calhanoglu che probabilmente dovrebbe partire dal 1′. Confermato Ibrahimovic che agirà insieme a Leao.

Indisponibili: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Duarte, Biglia

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Vanno decisamente meglio le cose in casa dell’Udinese. L’allenatore Gotti, dovrebbe confermare lo schieramento che ha liquidato il Sassuolo per 3 a 0 nello scorso turno. Unico dubbio in attacco su chi affiancherà Okaka tra Lasagna e Nestorovski. Ancora fuori: Samir.

Indisponibili: Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili Bologna Verona

In occasione della sfida contro il Verona, l’allenatore Mihajlovic non apporterà grandi novità, pronto a confermare la formazione schierata contro il Torino. Rimangono ancora indisponibili all’allenatore i soliti: Krejci, Denswil, Medel, Dijks mentre pronto al probabile debutto dal 1′ Dominguez.

Indisponibili: Krejci, Denswil, Medel, Dijks

Squalificati: –

Diffidati: Denswil, Sansone, Santander, Tomiyasu

Niente da dire al Verona, reduce da due vittorie consecutive di cui l’ultima contro il Genoa. Juric conferma la collaudata difesa ma potrebbe apportare dei cambiamenti in attacco con Di Carmine pronto a rientrare in corsa. Dalla panchina il neo acquisto Borini, pronto a subentrare a gara in corso mentre da valutare la presenza di Rrahmani che non ha effettuato il consueto allenamento per effettuare delle visite mediche. La sua presenza contro il Bologna è, al momento, una incognita. Restano out: Empereur, Bessa, Salcedo.

Indisponibili: Empereur,Bessa,Salcedo

Squalificati: –

Diffidati: Veloso,Verre,Zaccagni

Indisponibili Brescia Cagliari

In occasione della sfida contro il Cagliari, Corini riesce a recuperare due importanti elementi: Cistana e Tonali che rientra dal suo turno di squalifica ma perde Bisoli. Dubbi sulla possibile presenza in campo dal primo minuti del neo acquisto Skrabb, mentre confermata la presenza di Balotelli che ha recuperato.

Indisponibili: Dessena

Squalificati: Bisoli

Diffidati: Balotelli, Mateju

Ancora lunga la lista degli infortunati in casa del Cagliari. Saranno indisponibili contro il Brescia: Ragatzu, Ceppitelli, Cacciatore, Pavoletti e Mattiello. Buone notizie giungono invece sulle condizioni di Naingolann che oggi si è allenato regolarmente con la squadra e sembra essere pronto ad indossare la maglia da titolare. Dubbi sul possibile impiego di Cragno.

Indisponibili: Ragatzu, Ceppitelli, Cacciatore,Pavoletti,Mattiello

Squalificati: –

Diffidati: Ceppitelli, Cigarini, Pisacane

Indisponibili Lecce Inter

Nella formazione anti-Inter, Liverani deve fare i conti ancora con diverse assenze. Allenamento a parte per Bleve, Calderoni, Farias, Shakhov e Falco che ritrova finalmente i suoi compagni e potrebbe affiancare Babacar. Assente invece alla seduta, Lapadula che si ferma nuovamente a causa di uno stato influenzale. Potrebbe invece partire dalla panchina Majer.

Indisponibili: Calderoni, Farias, Shakhov, Bleve, Falco

Squalificati: –

Diffidati: Tabanelli

Per la gara contro il Lecce, Conte recupera Skriniar, di ritorno dalla squalifica e Barella che con molta probabilità vestirà la maglia da titolare. Asamoah, nonostante le condizioni non ancora perfettamente ottimali, sarà presente contro il Lecce. Attesa invece la prima convocazione dell’ esterno inglese Young, in arrivo dal Manchster United. Unico indisponibile: D’Ambrosio.

Indisponibili: D’Ambrosio

Squalificati: –

Diffidati: Bastoni, Candreva, D’Ambrosio

Indisponibili Genoa Roma

Scelte obbligate per Davide Nicola in occasione del match contro la Roma. Emergenza in difesa a causa dell’assenza dell’ infortunato Zapata e dello squalificato Criscito al cui posto subentrerà Goldaniga insieme a Romero e Biraschi. In attacco, ballottaggio tra Sanabria e Favilli per affiancare Pandev.

Indisponibili: Zapata, Kouamé

Squalificati: Criscito

Diffidati: Cassata, Ghiglione,Pandev

Altra gara fuori casa per la Roma di ritorno dalla sfida contro il Parma in coppa Italia. Scelte obbligate anche per l’allenatore giallorosso che perde gli squalificati Florenzi e Kolarov ed è costretto ad affidarsi a Bruno Peres e Santon. Kluivert, sembra essere pienamente recuperato e potrebbe rivedersi a partita in corso. Spinazzola, dopo la trattativa saltata con l’Inter, è a disposizione di Fonseca e potrebbe anche giocare al posto di uno tra Santon e Cetin. Restano out: Pastore, Zaniolo, Mkhitaryan, Zappacosta e Fazio.

Indisponibili: Pastore, Zaniolo, Mkhitaryan,Zappacosta, Fazio

Squalificati: Florenzi, Kolarov

Diffidati: L.Pellegrini

Indisponibili Juventus Parma

Ottime notizie per i fantallenatori: per la gara contro il Parma, Ronaldo c’è. Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà presente in campo dal 1′. Ancora out per squalifica Bentancur mentre Buffon lascerà il posto tra i pali al titolare Szczesny. Peserà invece l’assenza dell’infortunato Demiral, sottoposto ad una operazione di ricostruzione del legamento crociato. Per lui uno stop di 6-7 mesi.

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, De sciglio

Squalificati: Bentancur

Diffidati: Cuadrado

Pessime notizie per Gervinho che non sarà presente domenica contro i bianconeri a causa di un persistente dolore alla coscia che lo costringe a saltare il match e a sottoporsi a delle terapie. Continua il lavoro differenziato per Karamoh insieme a Sprocati e Alberto Grassi.

Indisponibili: Gervinho, Karamoh

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili Atalanta Spal

La Coppa Italia ha lasciato qualche strascico in casa nerazzurra: Gomez e De Roon sono usciti con qualche acciacco dalla trasferta del Franchi, Castagne è ancora alle prese con il ginocchio dolorante e non sarà presente contro la Spal. L’emergenza sulla corsia destra a causa della squalifica di Hateboer. Gomez stringerà i denti e si posizionerà dietro Ilicic e Zapata, in campo probabilmente dal 1′.

Indisponibili: Castagne

Squalificati: Hateboer

Diffidati: Malinovsky

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la SPAL dovrà affrontare la pericolosa Atalanta nel posticipo di lunedì sera. In occasione della gara, previsto il rientro di Reca, mentre sarà difficile che possa esserci Tomovic, alle prese con una distorsione alla caviglia. Indisponibili: Petagna, Felipe, Tomovic, Fares, D’Alessandro Squalificati: – Diffidati: Petagna

