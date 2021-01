Consigli Fantacalcio 20^ giornata Serie A 2020-21

Siamo al giro di boa: il campionato di Serie A si appresta ad iniziare la tornata di ritorno che dovrà dirci se ci sarà un cambio definitivo al vertice della classifica o se la Juventus si confermerà campione per la decima volta di fila. I bianconeri saranno di scena al “Marassi” contro la Sampdoria, mentre Inter e Milan saranno impegnate rispettivamente contro Benevento e Bologna. Come ogni vigilia di campionato, noi di Stadiosport vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli

Il Torino è ripartito da Davide Nicola, che ha subito portato a casa un punto, seppur in rimonta, tirando i granata fuori dalla zona retrocessione. Protagonista della gara contro il Benevento è stato Zaza, autore di una doppietta, che potrebbe sfruttare il momento anche contro la Fiorentina.

Da un attaccante all’altro: la squadra “viola” si affida a Vlahovic, che sembra finalmente aver trovato una certa continuità di prestazione dopo una prima parte di stagione difficile.

Consigli Fantacalcio Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Nel Bologna, sconfitto dalla Juventus, sta avendo un buon rendimento Tomyiasu, ormai tra i migliori giovani centrali del nostro campionato, e che pare aver attirato su di sé gli interessi della Bundesliga.

Ibrahimovic, nonostante il brutto episodio capitato nel derby, resta l’uomo più pericoloso per il Milan. Dai suoi piedi sgorgano i colpi che possono risolvere la partita a favore dei rossoneri.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

La Sampdoria ha in Keita uno degli uomini più in forma di questo periodo. In gol contro il Parma, l’ex Monaco si è preso di diritto una maglia da titolare nella rosa di Ranieri.

Per ciò che riguarda la Juventus, vi consigliamo di puntare su McKennie: decisivo come non mai, lo statunitense ha impressionato anche nella gara contro il Bologna, segnando il terzo gol in campionato.

Consigli Fantacalcio Inter-Benevento

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Tello, Viola, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

Barella è l’uomo in più dell’Inter, che ha nel sardo una pedina insostituibile soprattutto per i tanti metri percorsi in campo. Il Benevento, beffato dal Torino, si gode un Lapadula che sta avvicinando ai livelli di tre-quattro anni fa. L’ex Pescara è, insieme a Glik, l’uomo di maggior esperienza delle “Streghe” ed Inzaghi non può prescinderne nello schieramento offensivo.

Consigli Fantacalcio Spezia-Udinese

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. Allenatore: Italiano

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Nestorovski. Allenatore: Gotti

Assenti Nzola e Pobega, Italiano si affida ai gol di Farias e Galabinov. Nell’Udinese, oltre al solito De Paul, vi consigliamo di tenere d’occhio anche il portiere Musso, autore di una gran prestazione contro l’Inter.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Replay del match di Coppa Italia, che ha visto brillare Djimsiti, protagonista di tutte le azioni da gol bergamasche. Nella Lazio torna titolare Immobile, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Da tenere in considerazione Lazzari, come sempre una garanzia sulla fascia.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Di Francesco deve rinunciare a Nandez, tra i migliori del reparto di centrocampo, ma è confortato dal buon impatto di Nainggolan, che si è subito inserito bene nei meccanismi di squadra. Nel Sassuolo vi consigliamo di puntare su Djuricic, autore di un’ottima prestazione contro la Lazio.

Consigli Fantacalcio Crotone-Genoa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Nicola

Messias è il trascinatore assoluto del Crotone e, insieme a Simy, rappresenta le certezze di Stroppa. Il Genoa ha aggiunto una pedina importante come Strootman a centrocampo, ma continua a godersi la crescita dei vari Czyborra e Shomurodov e il buon momento di Destro, a segno anche contro il Cagliari.

Consigli Fantacalcio Napoli-Parma

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Il Napoli è alla ricerca di Insigne, sottotono anche contro il Verona. A trascinare la squadra potrebbe essere Mertens, pronto a prendersi una maglia al centro dell’attacco. Nel Parma, che sta tentando difficoltosamente di risalire, la speranza è riposta nei colpi di Kucka e Gervinho, gli uomini di maggior qualità a disposizione di D’Aversa.

Consigli Fantacalcio Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

Due nomi: Zaccagni e Borja Mayoral. L’italiano sta vivendo la stagione migliore della propria carriera, e anche contro il Napoli è risultato decisivo con gol e assist. Lo spagnolo non ha fatto rimpiangere Dzeko con la doppietta messa a segno contro lo Spezia.

