Consigli Fantacalcio 2° Giornata Serie A 2020-2021

Secondo weekend di campionato alle porte, oggi alle 15:00 infatti Torino e Atalanta scenderanno in campo dando via alla 2° giornata del campionato di Serie A e torna con essa il consueto appuntamento con i consigli per il vostro FANTACALCIO.

Consigli Fantacalcio TORINO – ATALANTA (Sabato ore 15:00)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkololu, Bremer, Murru; Meitè, Rincon, Linetty, Berenguer; Belotti, Zaza All. Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel; All: Gasperini

Il Torino di Giampaolo nella prima giornata al Franchi ha deluso le aspettative e vuole subito rialzare la testa in casa. Vojvoda dovrebbe essere preferito ad Izzo, mentre Berenguer parte in pole rispetto a Verdi relegato in panchina. L‘Atalanta vuole coltivare il sogno scudetto, sogno accarezzato nella passata stagione e per farlo vuole partire con il piede giusto. La trasferta contro il Toro potrebbe arridere ai bergamaschi. Nessuna sorpresa per Gasperini. Potrebbe essere la giornata buona per Zapata.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI – LAZIO (Sabato ore 18:00)

Cagliari (4-3-3-): Cragno; Zappa, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Marin; Sottil, Simeone, Joao Pedro; All: Di Francesco

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa; All: Simone Inzaghi

La Lazio comincia la sua stagione a Cagliari e la truppa di Simone Inzaghi sa che deve partire con il piede giusto per dare la caccia allo Scudetto. Nessun dubbio per Inzaghi, con Immobile pronto a ripetere la straordinaria stagione dello scorso anno. Il Cagliari dopo il punto strappato a Sassuolo non vuole sfigurare tra le mura amiche. Pisacane favorito sul nuovo arrivo Godin, cosi come Zappa dovrebbe essere preferito a Faragò. Confermati in avanti Simeone, Joao Pedro e Sottil.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA – BENEVENTO (Sabato ore 18:00):

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Bereszynski, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli; All: Ranieri

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Foulon, Glik, Caldirola; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Moncini; All: Pippo Inzaghi

Ranieri vuole far rialzare la testa alla Samp dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium. L’occasione giusta si presenta già oggi contro il neopromosso Benevento. Classico 4-4-2 scelto dal tecnico romano con Candreva che dovrebbe essere subito protagonista. Quagliarella potrebbe sbloccarsi. Pippo Inzaghi si affida all’ormai collaudato 4-3-3 con Moncini preferito a Lapadula. Occhio a Foulon.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER – FIORENTINA (Sabato ore 20:45):

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic, Eriksen; Lukaku, Luataro; All: Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame

Comincia contro la Fiorentina la caccia alla Juventus per l’Inter di Conte. Subito in campo Kolarov e Hakimi, mentre Gagliardini dovrebbe essere preferito a Brozovic. Lukaku e Lautaro pronti a trascinare l’Inter. La Fiorentina è reduce dalla vittoria contro il Torino e punta a strappare un punto al Meazza. In avanti ancora spazio a Kouame.

CONSIGLI FANTACALCIO SPEZIA – SASSUOLO (Domenica ore 12:30):

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Dell’Orco, Sala; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi; All: Italiano

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo; All. De Zerbi

Parte in casa il campionato dell’esordiente Spezia. Italiano sa che sarà un’impresa salvare i liguri, ma metterà tutto se stesso per tentare l’impresa. Non puntiamo sulla difesa bianco-nera, bensì occhio a Ricci e Gyasi. Il Sassuolo dopo aver dominato il match contro il Cagliari ed aver raccolto solo un punto, prova ad imporsi sul neutro del Manuzzi. Stessa squadra di 7 giorni fa per De Zerbi. Osservati speciali Djuricic ed il solito Ciccio Caputo.

CONSIGLI FANTACALCIO VERONA – UDINESE (Domenica ore 15:00):

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Barak, Zaccagni; Di Carmine; All: Juric

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Wallace, Coulibaly, Ouwejan; Okaka, Lasagna; All: Gotti

Derby del Triveneto che potrebbe arridere alla squadra di Juric. L’ex di giornata Barak preferito a Benassi. L’Udinese quest’anno rischia e Gotti deve dare il massimo per salvare la baracca. De Paul unita ancora di salvezza.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI – GENOA (Domenica ore 15:00):

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Zielinski; Oshimen, Lozano, Insigne; All: Gattuso

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro; All: Maran

Il Napoli ha dimostrato nella trasferta di Parma di essere una squadra insidiosa e Gattuso cerca conferme nel match contro il Genoa. Meret parte favorito su Ospina, cosi come Demme su Lobotka. In avanti spazio dal primo minuto ad Oshimen, splendido protagonista al Tardini. Il Genoa domenica ha fatto un sol boccone del deprimente Crotone e Maran, pur consapevole della difficile partita del San Paolo, proverà a strappare un punto ai partenopei. Pjaca preferito a Pandev.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE – MILAN (Domenica ore 18:00):

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy; All: Stroppa

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie, Castillejo, Chalanoglu, Colombo; Rebic; All: Pioli

Il Milan di Pioli pur senza Ibrahimovic ha l’obbligo di vincere in Calabria. Spazio a Rebic e Colombo, occhio a Kessie e Chalanoglu che potrebbero regalare bonus importanti. Il Crotone, desolante a Genova, ci prova contro i rosso-neri pur consapevoli di essere al momento inadeguati per la A. Benali e Riviere out e allora Stroppa si affida a Rispoli e Messias.

Roma-Juventus, 2° giornata di Serie A

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA – JUVENTUS (Domenica ore 20:45):

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Cristante, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko; All: Fonseca

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Mckennie, Frabotta, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo; All: Pirlo

Match clou di giornata in programma all’Olimpico. Fonseca schiera dal 1′ Kumbulla ed il rientrante Dzeko, visto che senza il bosniaco l’attacco della Roma ha praticamente sparato a salve nella trasferta contro l’Hellas. Pirlo si affida ancora a Frabotta e Mckennie. In attacco spazio a Kulusevski a fare coppia con Ronaldo. Morata e Dybala partono dalla panchina.

BOLOGNA – PARMA (Lunedi ore 20:45):

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomyasu, Denswil; Schouten, Medel, Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio; All: Mihajlovic

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Darmian; Grassi, Hernani, Kurtic, Kucka; Inglese, Karamoh; All: Liverani

