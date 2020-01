Consigli fantacalcio 19ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 19° giornata di Serie A

Torna questo fine settimana la serie A che vivrà dall’11 al 13 gennaio la sua 19esima giornata che si aprirà con ben tre gare. Si parte alle ore 15:00 con in rossoneri in trasferta a Cagliari e, a seguire la Lazio ospiterà il Napoli all’Olimpico mentre l‘Atalanta volerà a San Siro per la sfida in programma contro i neroazzurri.

Ancora più ricca la giornata di domenica e, ad inaugurarla, saranno l’Udinese ed il Sassuolo con il match delle ore 12:30, spazio poi alla sfida salvezza tra il Verona ed il Genoa alle ore 18:00 e, a seguire, il big match Roma-Juventus previsto alle 20:45. L’ultimo posticipo è, invece, previsto per lunedì e vedrà scendere in campo il Parma contro il Lecce.

Alla vigilia di questo atteso turno, i fantallenatori sono pronti a schierare le loro formazioni. Vediamo dunque di aggiornare chi saranno gli indisponibili di questa giornata.

Indisponibili Cagliari Milan

I rossoblu sono in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro la Juventus. Maran, a questo giro ritrova lo squalificato Pisacane e recupera Castro ma non Cacciatore che non sarà presente contro il Milan. Vicino al rientro è invece Cragno che continua il lavoro personalizzato pronto per tornare presto sul campo. Ancora out: Ceppitelli, Pavoletti e Mattiello.

Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Pavoletti, Cacciatore, Mattiello

Diffidati: Ceppitelli, Pisacane

Squalificati: –

Il Milan di Pioli inizia il suo nuovo anno con un pareggio a reti bianche contro la Sampdoria. Neanche l’esordio in campo di Ibrahimovic è riuscito a regalare la prima vittoria alla squadra rossonera che, sabato sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari. L’allenatore non avrà a disposizione solo gli infortunati Biglia e Duarte per il resto potrà contare sull’intera rosa. Possibile chance per Leao insieme alla probabile la presenza in campo di Ibrahimovic dal 1′

Indisponibili: Biglia, Duarte

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

Indisponibili Lazio Napoli

Preoccupazioni per l’allenatore Inzaghi che rischia di non avere a disposizione una pedina fondamentale nel match contro il Napoli. Si tratta dell’attaccante Correa, il quale nella gara contro il Brescia ha accusato dei fastidi al polpaccio e potrebbe dunque, dare forfait all’Olimpico. In sua assenza, il tecnico potrebbe ridisegnare la sua formazione optando o su Luis Alberto seconda punta oppure schierare Caicedo dal 1′. Porblemi anche per Marusic che resta in dubbio per questa giornata.

Indisponibili: Correa, Lukaku J, Vavro, Marusic

Squalificati: Parolo

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lulic, Radu

Alla vigilia della partita contro la Lazio, il Napoli non se la passa bene. Aumenta infatti la lista degli assenti e a dare forfait domani sarà Koulibaly (che forse rientrerà per la Juve) e Maksimovic. Mertens ha prolungato la sua permanenza in Belgio mentre continuano le terapie per Ghoulam. Confermata la mancata convocazione per Meret a causa della contusione rimediata contro l’Inter.

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly

Diffidati: Elmas, Mario Rui

Squalificati: –

Indisponibili Inter Atalanta

Sfida ad alta quota a San Siro tra l’Inter e l’Atalanta con i neroazzurri interamente proiettati a riuscire a guadagnare il titolo di campioni d’inverno. Conte non avrà a disposizione gli squalificati Skriniar e Barella e l’infortunato D’Ambrosio, per il resto non dovrebbero essere apportate modifiche alla formazione titolare. Solito tandem d’attacco Lukaku-Lautaro, dubbia la presenza di Vecino mentre Sensi è pronto ad indossare la maglia da titolare dal primo minuto.

Indisponibili: D’Ambrosio

Squalificati: Skriniar, Barrella

Diffidati: Bastoni, Candreva, D’Ambrosio

La temibile Atalanta arriva a San Siro dopo il doppio 5 a 0 rifilato prima al Milan e poi al Parma. L’allenatore degli orobici non avrà grandi problemi a scegliere la formazione da schierare avendo a disposizione l’intera rosa. Nessun squalificato e infortunato.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili Udinese Sassuolo

L’Udinese è riuscito a strappare una vittoria contro il Lecce facendo così un passo avanti nella classifica. L’allenatore Gotti in vista del match non avrà grandi preoccupazioni dal momento che l’unico indisponibile è il giocatore Samir.

Indisponibili: Samir

Squalificati: –

Diffidati: –

Un deludente Sassuolo non è riuscito a conquistare neanche un punto nelle ultime due partite giocate ed ora è obbligato a dare il meglio di se contro un avversario che se la vive decisamente meglio. De Zerbi non potrà avere a disposizione Duncan, Defrel, Chiriches, Rogerio, Marlon oltre ai due squalificati Berardi e Locatelli. Attenzione ai diffidati Djuricic e Magnanelli.

Indisponibili: Duncan, Defrel, Chiriches, Rogerio, Marlon

Squalificati: Berardi, Locatelli

Diffidati: –

Indisponibili Fiorentina Spal

Dopo l’amaro pareggio in casa contro il Bologna, la Fiorentina, domenica ospita al Franchi la Spal. Per l’occasione, pronto al debutto, è il nuovo acquisto Patrick Cutrone già a disposizione dell’allenatore Iachini il quale può contare sulla squadra al completo. L’unico indisponibile rimane infatti il francese Ribery che resterà ancora a lungo ai box.

Indisponibili: Ribery

Squalificati: –

Diffidati: Caceres, Dalbert, Lirola, Milenkovic

La Spal di Semplici da conferma della crisi in corso dopo la brutta sconfitta casalinga subita dal Verona. Contro i viola non sono contemplati altri errori. Pena, l’esonero dell’allenatore. Quest’ultimo, in vista del match non potrà contare sugli infortunati Fares, D’Alessandro e Reca oltre che allo squalificato Tomovic. Per la squadra di Ferrara, domenica, la strada sarà decisamente in salita.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Reca

Squalificati: Tomovic

Diffidati: –

Indisponibili Sampdoria Brescia

Emergenza in difesa per la Sampdoria di Ranieri contro il Brescia che dovrà fare i conti con 5 assenze: Ramirez e Depaoli hanno continuato il lavoro fisioterapico e lo stesso vale per Barreto che ha intensificato il lavoro sul campo. Oltre loro, out anche gli squalificati Colley e De Paoli.

Indisponibili: Depaoli, Barreto, Bertolacci, Ferrari, Ramirez

Squalificati: De Paoli, Colley

Diffidati: Bereszynski, Ferrari

Il Brescia fa visita alla Sampdoria per uno scontro salvezza. Le ultime notizie vedono il ritorno a Torbole di Dessena, Ndoj, Donnarumma e Martella che hanno permesso a Corini di riavere la squadra al completo. In fase di rifinitura lo schieramento che scenderà in campo questa domenica al quale non prenderanno parte i due squalificati Cistana e Tonali.

Indisponibili: Dessena

Squalificati: Cistana, Tonali

Diffidati: Balotelli, Bisoli, Mateju

Indisponibili Torino Bologna

I Granata sono reduci da una grandiosa quanto inaspettata vittoria contro la Roma per 2 a 0 e ora mirano a volersi avvicinare sempre di più alla zona Europa. Per la gara contro il Bologna, Walter Mazzarri dovrà tuttavia fare a meno di diversi calciatori causa infortunio. Ad essere out saranno Ansaldi, Edera, Baselli, Millico, Parigini e Lyanco.

Indisponibili: Ansaldi, Millico, Edera, Parigini, Baselli, Lyanco

Squalificati: –

Diffidati: Aina, Izzo, Rincon

L’ultimo match del Bologna è stato deciso in extremis da Orsolini che ha regalato il pareggio alla propria squadra contro la Fiorentina. Per la gara contro il Torino, è atteso l’esordio del nuovo acquisto di Mihajlovic: Musa Barrow che, direttamente dall’Atalanta, approda a Bologna ma difficilmente si riuscirà a vedere in campo questa domenica. Per l’allenatore non ci dovrebbero essere problemi di formazione potendo disporre di una rosa molto più ampia e completa: l’unico calciatore indisponibile è Dijks.

Indisponibili: Dijks, Medel

Squalificati: –

Diffidati: Denswil, Tomiyasu

Indisponibili Verona Genoa

Il Verona affronta il Genoa dopo a vittoria in trasferta in casa della Spal. La squadra di Juric ritrova Amrabat che ha scontato il suo turno di squalifica mentre ancora fuori dal campo Empereur, Badu, Salcedo e Bessa.

Indisponibili: Tupta, Empereur, Bessa, Salcedo, Crescenzi

Squalificati: –

Diffidati: Veloso, Zaccagni

Dopo l’incredibile vittoria casalinga ai danni del Sassuolo, il Genoa è pronto ad affrontare il Verona. Per il match, recuperato Lerager mentre l’unico indisponibile è lungodegente Kouamé. Spazio a Pandev e Agudelo alle spalle di Pinamonti unica punta.

Indisponibili: Kouamè, Lerager

Squalificati: –

Diffidati: Criscito, Ghiglione

Indisponibili Roma Juventus

Attesissimo match all’Olimpico dove la Roma ospiterà i bianconeri di Sarri. I giallorossi iniziano il nuovo anno fermati inaspettatamente in casa dal Torino, e in più per Fonseca giungono brutte notizie per Mkhitaryan che ha accusato una nuova lesione muscolare e sarà lontano dai campi per un altro mese. Tuttavia la buona notizia riguarda Cristante che sembra sulla buona strada del recupero mentre non preoccupano le condizioni di Zaniolo il cui impiego domenica sembra certo.

Indisponibili: Santon, Mkhitaryan, Kluivert, Pastore, Zappacosta

Squalificati: –

Diffidati: Florenzi, Kolarov, Pellegrini

La Juventus continua sulla strada dei grandi risultati, l’ultimo riportato ai danni del cagliari umiliato 4 a 0. La squadra di Sarri vuole mantenere il passo dell’Inter nella lotta scudetto e confermare la prima posizione. All’Olimpico l’allenatore bianconero deve fare a meno dello squalificato Bentancur e degli infortunati Khedira e Chiellini che tuttavia sembra essere vicino al rientro. In fase di valutazione le condizioni di Higuain che a causa di un affaticamento alla coscia ha svolto lavoro personalizzato. Tuttavia non sembra essere messa in discussione la sua presenza contro i giallorossi.

Indisponibili: Khedira, Chiellini

Squalificati: Bentancur

Diffidati: –

Indisponibili Parma Lecce

Al Tardini la gara tra il Parma ed il Lecce chiuderà questa giornata di campionato. Il Parma ha dovuto subire una dura sconfitta per 5 a 0 da parte dell’Atalanta ed ora è in cerca di riscatto. Saranno assenti contro il Lecce gli infortunati Gervinho, Karamoh e lo squalificato Barillà. Sul fronte mercato colpo a centrocampo con l’acquisto di Jasmin Kurtic. Non è escluso un suo impiego contro il Lecce lunedì sera.

Indisponibili: Gervinho, Karamoh

Squalificato: Barillà

Diffidati: –

Anche il Lecce è reduce da un brutto ko casalingo contro l’Udinese. L’allenatore ha dovuto fare i conti con problemi di formazione a causa di diverse assenze. Dopo il forfait in extremis contro i friulani, Lapadula potrebbe ancora non essere pronto per la partita contro il Parma e lo stesso vale per Babacar. Tabanelli non gode ancora di ottime condizioni fisiche ed il suo impiego è in forte dubbio.

Indisponibili: Imbula, Lapadula, Tabanelli

Squalificati: –

Diffidati: Tabanelli

