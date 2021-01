Consigli Fantacalcio 19^ giornata Serie A 2020-21

Siamo giunti a metà del percorso: la Serie A si appresta ad effettuare la virata decisiva con l’ultima giornata del girone d’andata ormai alle porte. Ghiotta occasione per il Milan che, vincendo, conquisterebbe il titolo d’inverno dopo nove anni di astinenza. Spera di mantenersi in scia dei rossoneri l’Inter, attesa dall’insidiosa trasferta di Udine. Deve assolutamente vincere la Juventus, che non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole restare in lotta per il tricolore. Come ad ogni vigilia di campionato, noi di Stadiosport vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Benevento-Torino

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Segre, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

Nel Benevento problemi in attacco, con Iago Falque che si riprende una maglia visti gli infortuni di Sau ed Insigne. Vi consigliamo Improta, che aveva giocato una buona gara contro il Cagliari e ora torna in campo titolare.

Il nuovo Torino di Nicola riparte dalle sue certezze: ci sono Belotti Zaza, pronti a prendersi sulle spalle il peso di un attacco asfittico.

Consigli Fantacalcio Roma-Spezia

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Saponara. Allenatore: Italiano

Nella Roma mancano due pedine fondamentali come Pedro e Mkhitaryan. Fonseca potrebbe dunque dare una chance a Carles Perez, spagnolo che ha deluso le aspettative dell’ambiente giallorosso. Difficile indicare un uomo in forma tra i capitolini, anche se le grandi prestazioni offerte da Villar in questo periodo lo rendono l’elemento più importante a disposizione di Fonseca.

Nello Spezia, vittorioso in Coppa Italia proprio contro i giallorossi, difficile che Italiano non ridia fiducia a Saponara, autore di una prestazione monumentale all’Olimpico, in occasione del debutto con la nuova maglia.

Consigli Fantacalcio Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Nel Milan, privo di mezza difesa titolare e con Calhanoglu ai box, continua a torreggiare il talento di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è subito ripreso lo scettro scaraventando due palloni in porta contro il Cagliari, quasi volesse scrollarsi di dosso la ruggine accumulata durante il periodo in cui è stato infortunato.

Per un Milan che ritrova il suo Gotha, c’è un’Atalanta che procede ancora a singhiozzi, come dimostrano i deludenti pareggi ottenuti contro Genoa e Udinese. Tra le note positive, ancora una buona prestazione di Pessina, che ha convinto Gasperini ad affidargli il posto di rifinitore dietro alle punte.

Consigli Fantacalcio Udinese-Inter

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Si è visto un ottimo Pereyra nella sfida contro l’Atalanta. “El Tucu” ha aumentato la qualità e l’imprevedibilità al servizio di Gotti, che può puntare sul solito De Paul, trascinatore della squadra bianconera.

Nell’Inter, quasi scontato puntare i riflettori su Barella dopo la grande prestazione a tutto campo offerta nella sfida contro la Juventus.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Crotone

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

La Fiorentina, uscita frastornata dal “Diego Armando Maradona”, dove il Napoli l’ha surclassata 6-0, ha una pronta opportunità di riscatto nella gara casalinga che farà da cornice al “saturday night” di campionato. Prandelli si affida ai pochi spunti positivi tratti dalla trasferta campana per avere ragione di un Crotone galvanizzato dal successo contro il Benevento. Tra questi un Vlahovic che ha sgomitato in attacco creando pericoli con le poche palle che gli sono capitate.

I pitagorici si godono invece una delle coppie offensive più sorprendenti dell’intero torneo: Simy-Messias. È al brasiliano che Stroppa si rivolge per cercare un nuovo miracolo che allontanerebbe i calabresi dalla zona calda della classifica. Occhio anche a Pedro Pereira, che con i suoi cross sta diventando un fattore su entrambe le corsie, dove spesso viene alternato.

Consigli Fantacalcio Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, McKennie; Morata, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Pirlo, dopo la vittoria in Supercoppa, ripropone il centrocampo a tre che per ora sembra garantire maggior equilibrio e migliori soluzioni di gioco. Sia Artur che McKennie sono apparsi sugli scudi nella sfida ai partenopei, per cui vi consigliamo di affidarvi a loro.

Nel Bologna c’è il solito Soriano, che sta disputando una stagione caratterizzata da grande costanza di rendimento. Puntare su di lui potrebbe rivelarsi scelta azzeccata anche contro la Juve.

Consigli Fantacalcio Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. Allenatore: Ballardini

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

Czyborra e Shomurodov sono tra gli uomini più in forma del Genoa, quelli su cui vi consigliamo di puntare domenica. Nel Cagliari ha impressionato Nainggolan, subito rientrato nei meccanismi della squadra sarda.

Consigli Fantacalcio Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Barak, Ilic, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

Il Verona arriva alla sfida contro il Napoli dopo aver rimediato una sconfitta a Bologna. Zaccagni è il nome su cui puntare al Fantacalcio, vista la grande stagione disputata finora.

Nel Napoli, desideroso di riscattare la sconfitta in Supercoppa, c’è un Insigne incattivito dal rigore sbagliato al cospetto di Szczesny: quale miglior occasione, se non una gara di campionato, per riscattarsi?

Consigli Fantacalcio Lazio-Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: De Zerbi

La Lazio è rimasta stregata dalle gesta del “Mago”, Luis Alberto, determinante nel derby con le sue giocate. Lo spagnolo è sicuramente uno dei giocatori su cui puntare anche per la sfida di domenica.

Di fronte ci sarà il Sassuolo un po’ in crisi di risultati, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia e aver pareggiato contro il Parma. Ci vorrà tutto il talento dei vari Djuricic e Defrel per uscire dall’impasse e riprendere a marciare spediti.

Consigli Fantacalcio Parma-Sampdoria

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Iacoponi, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Il Parma di D’Aversa ha mostrato alcuni segni di ripresa contro il Sassuolo. Bene Kucka, autore del gol, che potrebbe rivelarsi decisivo anche contro la Sampdoria.

Ranieri si affida ai suoi migliori scudieri. Candreva sta trovando una seconda giovinezza, vi consigliamo di puntare su di lui.

