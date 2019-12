Consigli fantacalcio 17ª giornata serie A 2019/20: indisponibili, squalificati e diffidati

Consigli Fantacalcio: chi schierare nella formazione e tutti gli indisponibili e squalificati di questa 17° giornata di Serie A

Gestione complicata al fantacalcio per questa 17a giornata di serie A che avrà un calendario insolito. Si parte con la sfida anticipata tra la Sampdoria e la Juventus che avrà luogo mercoledì 18 dicembre e si concluderà solamente il 5 febbraio con la trasferta del Verona in casa della Lazio. Date distantissime fra di loro che trovano ragione nell’impegno dei biancocelesti nella finale di supercoppa proprio contro la Juventus il 22 dicembre.

Come comunicato da fantacalcio.it: “Per il nuovo regolamento di Fantacalcio.it, verranno presi in considerazione i voti di Sampdoria-Juventus regolarmente come inizio della giornata, mentre per Lazio-Hellas Verona ci sarà la possibilità di utilizzare i 6 politici”. I fantallenatori potranno, dunque, scegliere se attendere i voti ufficiali oppure dare il 6 politico.

Calendario a parte, come consueto aggiorniamo la rubrica degli indisponibili di questo nuovo turno di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA JUVENTUS

Dubbi e preoccupazioni per l’allenatore Ranieri con Ekdal e Quagliarella entrambi costretti ad abbandonare il campo nello scorso derby. Terapie per il centrocampista svedese che è in dubbio per questa 17a giornata mentre traspare un certo ottimismo riguardo la presenza in campo del capitano che dovrebbe riuscire a recuperare. Buone notizie per Jankto che ha ripreso a lavorare in gruppo.

Indisponibili: Jankto, Ekdal, Quagliarella, Bereszyski, Barreto, Bertolacci, Bonazzoli

Squalificati: Vieira (1 giornata)

Diffidati: Depaoli, Ferrari

Dopo la super vittoria contro l’Udinese ed aver riacciuffato l’Inter in classifica, la Juventus è costretta a scendere nuovamente in campo. L’allenatore Sarri, per questo turno, ritrova gli squalificati Cuadrado e Pjanic ma perde Bentancur costretto a scontare il turno di squalifica. Dubbio tra i pali con Szczesny non al massimo della sua forma e potrebbe lasciare spazio a Buffon.

Indisponibili: Szczesny, Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

Diffidati: –

CONSIGLI FANTACALCIO BRESCIA SASSUOLO

Brescia Sassuolo è la gara di recupero valida per la settima giornata, rinviata ad ottobre per la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. Al Rigamonti, Corini ritrova in difesa lo squalificato Cistana ma si ferma Ndoj che infortunatosi contro il Lecce dovrà lasciare spazio a Spalek. Problemi nel recupero anche per il portiere Joronen, in forte dubbio per questa gara a causa dell’infortunio rimediato a Ferrara. Ballottaggio in attacco con Torregrossa e Donnarumma che si contendono il posto accanto al titolare Balotelli. Occhio al diffidato Tonali.

Indisponibili: Dessena, Ndoj

Squalificati: –

Diffidati: Tonali

Dopo tre pareggi consecutivi, il Sassuolo si prepara ad incontrare il Brescia. Dubbi per De Zerbi sul possibile recupero di Consigli e Marlon. Il portiere sta ancora smaltendo il problema muscolare all’adduttore ma le sensazioni sono positive ed è probabile la sua presenza in campo contro le Rondinelle. Mentre Marlon potrebbe partire dalla panchina. Ancora out Defrel e Chiriches, per il resto l’allenatore dovrebbe confermare la consueta formazione.

Infortunati: Consigli, Defrel, Chiriches

Squalificati: –

Diffidati: Djuricic, Magnanelli

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA ROMA

Nella scorsa giornata la Fiorentina è riuscita a strappare un pareggio all’Inter nonostante l’assenza di Ribery che resterà ancora out per molto. Dubbi per Montella sul possibile recupero di Chiesa che contro i neroazzurri ha rimediato diversi acciacchi ed è stato costretto ad abbandonare il campo prima della fine del match. Le sue condizioni verranno valutate in giornata. Meno preoccupanti le condizioni di Castrovilli che sembra dare il via libera per la sfida contro i giallorossi.

Indisponibili: Chiesa, Ribery

Diffidati: –

Squalificati: –

Alla vigilia del match a Firenze, il tecnico Fonseca ritrova lo squalificato Mancini insieme a Kluivert che sembra pronto a scendere in campo. Buone notizie in difesa con il possibile recupero del centrale inglese Smalling che tenterà il tutto per tornare a disposizione contro la Roma. Ancora ai box per molto: Cristante, Pastore, Mirante, Zappacosta e Santon.

Indisponibili: Kluivert, Cristante, Pastore, Mirante, Zappacosta e Santon

Squalificati: –

Diffidati: L. Pellegrini

VOTI FANTACALCIO UDINESE CAGLIARI

Udinese reduce da 2 sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre giornate, è alla ricerca di punti essenziali per la salvezza. L’allenatore Gotti ha a disposizione la rosa quasi al completo e dopo aver recuperato De Paul nella precedente giornata, restano ai box i lungodegenti Sema, Jajalo e Samir.

Indisponibili: Samir, Sema, Jajalo

Squalificati: –

Diffidati: –

Il Cagliari ha l’amaro in bocca dopo la sconfitta subita sul finale dalla Lazio nello scorso match. L’allenatore Maran non avrà a disposizione i due squalificati Olsen e Nandez e i lungodegenti Ceppitelli e Birsa, che tornerà ad anno nuovo, così come anche Cragno e Pavoletti. Resta in Dubbio il capitano Castro ancora alle prese con l’affaticamento muscolare.

Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa,Cragno, Pavoletti

Squalificati: Olsen, Nandez

Diffidati: Ceppitelli

CONSIGLI FANTACALCIO INTER GENOA

Piena emergenza a centrocampo per l’allenatore Conte che nella gara con il Genoa potrà avere a disposizione solo un centrocampista: Vecino. Oltre ai già numerosi infortunati, il tecnico dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez e Brozovic che hanno rimediato entrambi una dura squalifica a Firenze. A dare preoccupazioni sono anche le condizioni di Borja Valero, uscito acciaccato dall’ultimo match. Decisive, per lui, le prossime ore per confermare o meno la sua titolarità in campo. Si spera per un rientro accelerato di Sensi e Gagliardini o altrimenti l’allenatore sarà costretto a pescare dalla primavera con Agoumè ed Esposito scalpitanti dalla panchina.

Indisponibili: Asamoah, Gagliardini, Sensi, Sanchez, Barrella

Squalificati: L. Martinez, Brozovic

Diffidati: Barrella, D’Ambrosio, Skriniar

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il grifone scenderà in campo contro l’Inter alla disperata ricerca di punti salvezza. L’allenatore Thiago Motta, ormai a rischio esonero, ritrova lo squalificato Agudelo ma dovrà fare ancora a meno di Pandev che deve scontare l’ultimo turno di squalifica. Il derby ha lasciato qualche fastidio fisico a Criscito alle prese con mal di schiena tanto che ieri non si è allenato in gruppo. Il capitano non è l’unico in dubbio per San Siro, con lui anche Sturaro e Favilli andranno valutati nei prossimi giorni. Certamente assenti, contro l’Inter i lungodegenti Lerager, Kouamè e Zapata.

Indisponibili: Lerager, Kouamè,Zapata,Criscito,Favilli,Sturaro

Squalificati: Padev

Diffidati: –

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO SPAL

Dopo il pareggio con il Verona, il Torino si prepara alla sfida a Ferrara. Dopo il recupero di Belotti e De Silvestri, rimangono ancora fuori Lyanco, Bonifazi, Edera e Parigini mentre Iago Falque prosegue la riabilitazione muscolare in Spagna e tornerà in campo solo nel 2020.

Indisponibili: Lyanco, Bonifazi, Edera, Parigini, Falque

Squalificati: –

Diffidati: Ansaldi, Ola Aina, Rincon

Ultima in classifica e reduce da 3 ko consecutivi, la Spal affronta il Toro in un momento particolarmente difficile. In occasione del match, Semplici ritrova lo squalificato Kurtic ma non può ancora contare su Strefezza e Sala che sembrano non aver recuperato totalmente mentre Reca va verso il Forfait. In panchina ancora Di Francesco e Fares.

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Reca,Strefezza,Sala, Di Francesco

Squalificati: –

Diffidati: –

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA MILAN

L’Atalanta torna ad allenarsi al Bortolotti in vista della gara contro il Milan. Gasperini valuterà, nella seduta odierna, le condizioni di Ilicic e Gomez che spera di poter aver a disposizione al Gweiss stadium. Traspare comunque ottimismo sopratutto sulle condizioni del capitano che dovrebbe recuperare in vista del match. Resta assente Zapata.

Indisponibili: Zapata, Gomez, Ilicic

Squalificati: –

Diffidati: –

L’allenatore rossonero non ha da che preoccuparsi avendo la sua rosa quasi totalmente a disposizione. Assente, infatti, solo l’infortunato Duarte e i due squalificati Hernandez e Paquetà che lascerà spazio a centrocampo a Bonaventura con Calhanoglu nel tridente. Pioli dovrà solamente pensare a riscattarsi dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e trovare il suo terzo successo esterno.

Indisponibili: Duarte

Squalificati: Paquetà, Hernandez

Diffidati: –

CONSIGLI FANTACALCIO LECCE BOLOGNA

Al Via del Mare sfida salvezza tra il Lecce ed il Bologna. Padroni di casa reduci dalla sconfitta contro il Brescia, incontreranno il Bologna senza gli squalificati Lapadula e Majer ma Liverani recupera Lucioni, Petriccione e Mancosu.

Indisponibili: Mancosu, Meccariello, Imbula, Dumanicic, Majer

Squalificati: Lapdula, Majer

Diffidati: –

Anche l’allenatore Mihajlovic dovrà pensare a come sostituire lo squalificato Danilo e all’infortunato Dezmaili le cui condizioni verranno valutate in giornata. Ancora out anche Dijks e Krejci mentre la buona notizia è il recupero di Soriano.

Indisponibili: Soriano, Krejci, Dijks

Squalificati: Danilo

Diffidati: Denswil, Tomyiasu

CONSIGLI FANTACALCIO PARMA BRESCIA

Dopo l’incredibile vittoria al San Paolo contro il Napoli, il Parma è pronto per la sfida con il Brescia. Anche in questa occasione, D’Aversa è alle prese con l’emergenza infortuni e con molta probabilità resterà senza il centravanti Cornelius, infortunatosi nello scorso match contro gli azzurri. Al suo posto spazio a Kulusevski . Problemi anche a centrocampo senza Kucka che resta ancora indisponibile. Il tecnico proverà a recuperare Inglese che sembra essere vicino al rientro e salvo sorprese potrebbe partire quantomeno dalla panchina.

Indisponibili: Kucka, Cornelius, Scozzarella, Inglese, Karamoh

Squalificati: –

Diffidati: –

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO NAPOLI

Dopo il ko subito dal Parma, il Napoli ha assolutamente bisogno di vincere. Quella contro il Sassuolo è la seconda partita per Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri alla quale non prenderanno parte lo squalificato Maksimovic e l’infortunato Koulibaly. Il tecnico potrà contare sulla coppia di difensori centrali Manolas e Luperto, ma anche su Allan, Zielinski e Milik.

Indisponibili: Koulibaly, Tonelli, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic

Squalificati: Maksimovic

Diffidati: –

