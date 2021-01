Consigli Fantacalcio 17^ giornata Serie A 2020-21

È già tempo di tornare in campo: il tour de force cui ci ha abituato la Serie A in quest’ultima settimana si conclude nel weekend con i match della diciassettesima giornata. A farla da padrone,il big match dell’ora di pranzo tra Inter e Roma, con la squadra di Conte chiamata a dare risposte importanti dopo il KO di Genova. Spicca inoltre l’interessante match dello “Stadium” tra Juventus e Sassuolo, importante per testare l’effettiva solidità dei bianconeri e le reali ambizioni dei neroverdi. Tutto da gustare, infine, il primo anticipo del sabato tra Benevento e Atalanta, due squadre che ci hanno abituato a dare spettacolo. Noi di Stadiosport, come ogni vigilia, vi proponiamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Benevento-Atalanta

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Da capire se Inzaghi concederà ancora spazio a Sau, in gol contro il Cagliari, o darà spazio a Caprari dall’inizio. È invece sicuro del posto Lapadula, autore di un assist nonché di una prova complessivamente più che positiva in terra sarda. Insieme a loro, possiamo suggerirvi Improta, che ha corso per due sulla propria fascia di competenza.

Nelle file bergamasche Zapata ha fatto rivedere tutto quello strapotere fisico e atletico che gli hanno garantito l’accostamento al “Pampa” Sosa. Sarà ancora lui a guidare l’attacco di Gasperini, in cerca di punti per riagganciare le zone europee.

Consigli Fantacalcio Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Destro e Shomurodov (in odore di Juventus) sono le certezze cui si affida Ballardini e sulle quali vi invitiamo a puntare. Nel Bologna ci affidiamo ancora a Tomyiasu, che potrebbe dare seguito alla buona prestazione contro l’Udinese e, in generale, ad una stagione disputata su alti livelli.

Consigli Fantacalcio Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Il Milan è pronto a rialzarsi dopo il KO patito contro la Juventus e riparte dalla certezza Leao in attacco, costantemente in crescita e difficilmente sostituibile, anche quando rientrerà Ibra.

Nel Torino si segnala il buon momento di Singo, sebbene col Verona abbia fatto più fatica. Puntiamo comunque sul suo talento e la sua “gamba”, in un confronto davvero molto interessante con Theo.

Consigli Fantacalcio Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Nella Roma la scelta cade su Mkhitaryan, autore di un’altra prestazione sontuosa anche a Crotone. Nell’Inter impossibile non affidarsi al duo offensivo Lautaro-Lukaku, vero fulcro del gioco nerazzurro.

Consigli Fantacalcio Parma-Lazio

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Gervinho, Inglese, Brunetta. Allenatore: D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Il ritorno di D’Aversa al Parma coincide con il reintegro di Gervinho nella formazione titolare: l’ivoriano proverà a superare una Lazio che ha in Caicedo-Immobile i suoi uomini più in forma al momento.

Consigli Fantacalcio Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

L’Udinese di Gotti ha nel centrocampo il suo reparto più forte e completo: puntare su uno fra De Paul ed Araslan potrebbe rivelarsi scelta vincente anche contro il Napoli. Azzurri alla ricerca di un riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia. Zielinski sembra in un momento di grazia, punteremmo su di lui.

Consigli Fantacalcio Verona-Crotone

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Riviere, Messias. Allenatore: Stroppa

Nel Verona le assenze di Veloso e Lazovic hanno costretto Juric a qualche cambio. Proprio Dimarco non ha fatto però rimpiangere il serbo, giocando una grande gara, con tanto di gol, contro il Torino. Nel Crotone, non ce ne vogliano gli altri, spicca sempre il talento di Messia. Anche Molina sta disputando una buona stagione. Se ci chiedete due nomi, vi proponiamo loro.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. Allenatore: Prandelli

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Difficile dare giudizi positivi su una squadra completamente alla deriva e che pare costruita male per il tipo di modulo che propone. Senza contare che nella sfida di domenica mancheranno anche i due uomini più talentuosi della rosa: Castrovilli e Ribery. Se dobbiamo scegliere un volto nella Fiorentina, eleggiamo Igor per la continuità dimostrata fin qui.

Nel Cagliari un solo nome ci balza subito alla mente: Sottil. Per capire il perché, basti vedere come abbia cambiato volto al Cagliari una volta subentrato nella sfida contro il Benevento.

Consigli Fantacalcio Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

McKennie è l’uomo in più della Juventus ora come ora: l’impatto avuto sulla gara di San Siro è stato davvero importante e Pirlo difficilmente se ne priverà ancora dall’inizio.

Nel Sassuolo, Boga è l’uomo che ha le carte in regola e i numeri per pensare di impensierire la “Signora”.

Consigli Fantacalcio Spezia-Sampdoria

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Nello Spezia sta lentamente emergendo il talento di Pobega, ragazzo scuola Milan, che ha deciso la sfida di Napoli.

La Sampdoria, vittoriosa contro l’Inter, ha messo in mostra un grandissimo Keita. Puntiamo su di lui anche nel derby.

