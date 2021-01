Consigli Fantacalcio 16^ giornata Serie A 2020-21

La Serie A si avvia a disputare il turno dell’Epifania, sedicesima giornata in programma nel calendario. Tutti gli occhi sono puntati su San Siro, dove alle 20:45 si disputa il big match Milan-Juventus che ci dirà se la squadra di Pirlo abbia la tempra giusta per rientrare nella lotta Scudetto.

Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Benevento

agliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Nainggolan; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: F.Inzaghi

Il Cagliari viene da una brutta prestazione contro il Napoli e cercherà il riscatto affidandosi a Pavoletti, lasciato in panchina contro gli azzurri.

Nel Benevento ha destato buone impressioni Insigne, che con il Milan ha giocato una discreta partita.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Inglese. Allenatore: Liverani

Pessina sta attraversando un ottimo momento, e potrebbe trascinare l’Atalanta anche nella gara di domani. Il Parma cerca risposte dopo il pesante KO col Torino, e si appiglia ad Inglese, che continua ad essere un punto di riferimento imprescindibile, nonostante le voci di mercato che lo riguardano.

Consigli Fantacalcio Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegaalar; Forestieri, Lasagna. Allenatore: Gotti

Il Bologna è pronto a riconfermare Dominguez dopo la bella prestazione contro la Fiorentina. De Paul sarà ancora il faro guida dell’Udinese, che ha scoperto in Forestieri una variabile importante per l’attacco.

Consigli Fantacalcio Crotone-Roma

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Stroppa non può prescindere da Messias, migliore in campo anche contro l’Inter. La Roma è un meccanismo che funziona a meraviglia e ha in Dzeko un realizzatore dalla vena inesauribile.

Consigli Fantacalcio Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli

Inzaghi ha in Immobile l’unica vera certezza di una squadra ancora troppo discontinua. Prandelli deve confidare nel talento di Ribery per tirare fuori la “Viola” dall’impasse di risultati. La vittoria contro la Juve non basta.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Conte

Ranieri si gode il rendimento dei suoi centrocampisti, in primis Ekdal e Thorsby, e cerca risposte da un Quagliarella apparso appannato nella sfida alla Roma.

L’Inter ha in Lautaro Martinez il suo uomo più in forma, come testimonia la tripletta segnata al Crotone sfruttando tutte le occasioni che gli sono capitate.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini

Il Sassuolo ha un attacco pieno di talento, in grado di decidere la partita in qualsiasi momento. Puntiamo su capitan Berardi, mentre su sponda Genoa la coppia Destro-Shomurodov sta disputando una buona stagione.

Consigli Fantacalcio Torino-Verona

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Lukic, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Barak, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tameze, Kalinic. Allenatore: Juric

Il Torino, nelle difficoltà generali che sta avendo in campionato, si gode l’ottimo momento del giovane Singo, già attenzionato dalle grandi. Nel Verona si sta facendo sempre più spazio Zaccagni, autore di un gol da antologia contro lo Spezia, e finalmente pronto a spiccare il volo verso una “big”.

Consigli Fantacalcio Napoli-Spezia

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Marchizza; Maggiore, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

Zielinski ha trascinato il Napoli nella vittoria per 4-1 contro il Cagliari. Nello Spezia punteremmo su Provedel, che sarà parecchio impegnato al S.Paolo e ha dimostrato di essere portiere attento ed affidabile durante questa stagione.

Consigli Fantacalcio Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Il Milan ha in Leao il suo uomo più in forma, pronto a fare le veci di Ibrahimovic anche contro la Juve. I bianconeri si godono un Ronaldo sempre decisivo e sperano che Ramsey possa ripetere la buona prova offerta contro l’Udinese.

